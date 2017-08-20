ВОКРУГ СВЕТА (без политики): Секс после инфаркта





Dr Claudine Lewis Д-р Клодин Льюис

Sunday, August 13, 2017





Секс - это важная часть здоровых человеческих отношений.

ПОСЛЕ сердечного приступа/инфаркта пациент и его/её партнер обычно боятся возобновления некоторых обычных действий — таких как вождение, секс и физические упражнения, происходит это, как правило, в связи с обеспокоенностью об их безопасности для организма.

В отличие от таких вопросов как вождение и физические упражнения, проблемы секса после инфаркта обычно не поднимаются в разговоре с врачом, хотя и занимает умы пациентов и их партнеров. Секс - важная часть любых здоровых отношений взрослых людей. Секс - это тема, которую Вы должны быть готовы обсудить с Вашим доктором и не стесняться поднимать её, если Ваш доктор этого не делает.

У пациентов и/или их партнеров могут быть определенные страхи, такие как возможность нового сердечного приступа или смерти во время половых сношений. До 2012 года не было никаких рекомендаций о том что должен советовать/рассказывать медперсонал пациентам и их партнерам по поводу безопасности секса после сердечного приступа.

28 февраля 2012 года American Heart Association (AHA) издала циркуляр с практическими рекомендациями по этому вопросу. Эти рекомендации предлагают полезные советы в тех “серых” областях, где отсутствуют какие-либо научные исследования, достаточные чтобы дать ясные указания.





Общие вопросы

Вот некоторые общие вопросы, которые могут возникнуть у пациентов относительно секса после сердечного приступа и ответы/рекомендаций на них.

1. Безопасно ли заниматься сексом после сердечного приступа?

На вопрос безопасности секса после инфаркта лучше всего ответит Ваш врач. Если Вы перенесли реваскуляризацию (восстановление нормального кровообращения сердца через очищение или обход забитых артерий) через полное шунтирование или стентирование заблокированных артерий после сердечного приступа, то Вы находитесь в зоне низкого риска инфаркта во время секса.

Если Вы реваскуляризации не было, то Ваш врач должен провести с Вами стресс-тестирование. Если Вы его проходите — не болей в груди и электрокардиограмма не имеет отклонений, то для Вас вполне безопасно возобновить занятия сексом.

2. Когда секс небезопасен после инфаркта?

Секс может быть небезопасным после сердечного приступа в следующих ситуациях:

• Нестабильная стенокардия — боль в груди при отсутствии какой-либо физической активности;

• Усиление сердечной недостаточности;

• Аритмия;

• Характерные симптомы или тяжелая болезнь сердца

Прежде, чем возобновлять половую жизнь, Вы должны иметь оптимальное стабильное самочувствие.

3. Через сколько времени после шунтирования или стентирования можно возобновлять половую жизнь?

После операции на открытом сердце, шунтирования, занятия сексом должны быть отложены до момента заживления грудины — обычно шесть - восемь недель. В течение нескольких месяцев после этого, Вы должны избегать любого положения, при котором возможно давление на Вашу грудь.

Если Вы перенесли роботохирургию или минимально инвазивную операцию, Вы можете возобновлять половую жизнь, как только Вы почувствуете себя готовыми. После стентирования, если это было сделано от паха, Вы можете начинать заниматься сексом, как только зарубцуется место прокола. Если это было сделано от запястья, Вы можете подождать несколько дней.

4. Как влияет секс на сердце?

Нормальной реакцией тела на половое сношение является повышение кровяного давления и учащенное сердцебиение. У молодых, здоровых людей физические требования к сношению примерно эквивалентны подъему на два лестничных пролета. У пожилых людей и людей с болезнью сердца, сношение может потребовать больших усилий.

В любом случае максимальное увеличение частоты сердечных сокращений и кровяного давления происходит в течение только 10-15 секунд во время оргазма, после чего они быстро возвращаются в норму

5. Каков риск инфаркта или смерти во время сношения?

Меньше чем один процент всех сердечных приступов происходит во время полового сношения. Отсутствие активности, физических нагрузок увеличивает этот риск, поэтому важно включать какую-либо физическую активность в Ваш распорядок дня, чтобы помочь снизить этот риск.

Только 0.6-1.7 процента смертельных случаев происходят во время сношения. Вот идентифицированные факторы, которые увеличивают риск смерти во время сношения:

• на 82-93% - мужской пол;

• на 75% - внебрачная половая активность, обычно с молодым партнером, в незнакомой обстановке, и/или после употребления чрезмерного количества пищи и алкоголя.





6. Что можно сделать, чтобы понизить риск сердечного приступа или смерти во время полового акта?

Хотя риск и небольшой, Вы можете и далее понизить его, повышая Вашу выносливость. Это поможет Вашему сердцу работать более эффективно, и сделает его менее восприимчивым к физическим нагрузкам.

Лучший способ достигнуть этого - кардиореабилитация. Она включает в себя введение и постепенное увеличение физических нагрузок под контролем врача, с тем чтобы улучшить Вашу сердечную функцию.

Что Вы должны знать

Четыре вещи которые Вы должны знать о сексе и Вашем сердце:

1. Если Вы не знаете, сколько половых сношений Вы можете себе позволить, проведение стресс-теста поможет Вашему доктору посоветовать Вам какие физические нагрузки безопасны для Вас.

2. Возобновление половой жизни безопасно для Вас, если Вы проходите стресс-тест или можете подняться на два лестничных пролета без болей в груди.

3. Кардиореабилитация и регулярные сношения помогут Вам снизить риск сердечных осложнений во время половой активности.

4. Если Вы испытываете трудности с эрекцией, пожалуйста, обсудите это со своим доктором прежде, чем заниматься самолечением с такими препаратами как Виагра или Сиалис. Они могут иметь опасное взаимодействие с некоторыми из Ваших сердечных лекарств, особенно с нитратами.





Возобновление половой жизни безопасно для Вас, если можете подняться на два лестничных пролета без болей в груди.

Доктор Клодин Льюис - взрослый кардиолог и медицинский директор Heart Smart Centre в Монтего-Бей. Она также работает кардиологом в Cornwall Regional Hospital и ассоциированным преподавателем в Университете Вест-Индии.

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