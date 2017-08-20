ВОКРУГ СВЕТА (без политики): Фотогалерея -Театр летающих монахов Шаолиня

ZHENGZHOU, CHINA

Shaolin Flying Monks Theatre

Театр летающих монахов Шаолиня

Потрясающее архитектурное сооружение где мощная ветровая турбина позволяет монахам парить в воздухе.

Одним из новейших дополнений к историческому китайскому монастырю Шаолинь (едва ли не крупнейшая в мире школа буддизма и кунг-фу), является крупная ветровая машина создающая поток воздуха настолько мощный что он позволяет человеку парить в нем как птице. Хитроумное приспособление предоставляет монахам возможность получить необыкновенный духовный опыт: позволяет их душам взлетать - в буквальном смысле этого слова.

В отличие от большинства театров, этот названный Театром летающих монахов Шаолиня, призван показывать не спектакли, а скорее - искусство полета. В стеклянной аэродинамической трубе в центре амфитеатра, с помощью больших воздушных турбин, создается мощный воздушный поток, который позволяет шаолиньским монахам свободно парить в воздухе. Решетчатая поверхность сцены гасит рев машинного отделения, позволяя монахам плавать в воздухе над аэродинамической трубой в абсолютном спокойствии.

Театр летающих монахов Шаолиня расположен на вершине Кипарисового холма на территории монастыря Шаолинь. Футуристический, 230-местный амфитеатр был спроектирован дерзкими латвийскими архитекторами из фирмы Mailitis Architects и символизирует “гору и дерево”, изображаемыми, соответственно, выдающимся наружу фасадом театра и его, подобной кроне дерева, стеклянной конструкции для левитации.

Посетители могут наблюдать парящих в воздухе монахов, придя на шоу, проводимое в театре каждую неделю. А иногда, к удовольствию как сорвиголов так и ищущих внутреннего душевного спокойствия смельчаков, широкой публике также разрешают войти внутрь и левитировать.





































































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