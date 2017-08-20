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опубликовано редакцией на Переводике 20.08.17 05:00
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

ВОКРУГ СВЕТА (без политики): Фотогалерея -Театр летающих монахов Шаолиня

ZHENGZHOU, CHINA

Shaolin Flying Monks Theatre
Театр  летающих монахов Шаолиня

Потрясающее архитектурное  сооружение где  мощная  ветровая турбина  позволяет  монахам  парить  в  воздухе.

Одним  из новейших дополнений к историческому китайскому  монастырю Шаолинь (едва ли не крупнейшая  в мире школа  буддизма и кунг-фу), является  крупная  ветровая  машина  создающая  поток воздуха  настолько мощный что он позволяет  человеку  парить  в  нем  как  птице. Хитроумное приспособление  предоставляет монахам возможность  получить  необыкновенный духовный опыт:  позволяет  их  душам  взлетать - в буквальном смысле этого слова.  

В отличие от большинства театров, этот  названный  Театром летающих монахов Шаолиня,  призван  показывать не  спектакли,  а  скорее -  искусство полета. В  стеклянной  аэродинамической  трубе  в центре амфитеатра,  с  помощью  больших  воздушных  турбин,  создается  мощный  воздушный  поток, который позволяет  шаолиньским монахам  свободно  парить в воздухе. Решетчатая поверхность сцены гасит рев  машинного отделения, позволяя монахам  плавать в  воздухе  над аэродинамической трубой  в абсолютном спокойствии.

Театр летающих монахов Шаолиня  расположен на  вершине  Кипарисового холма  на  территории  монастыря Шаолинь.  Футуристический, 230-местный  амфитеатр  был спроектирован  дерзкими  латвийскими архитекторами  из  фирмы Mailitis Architects  и символизирует “гору и дерево”, изображаемыми,  соответственно,  выдающимся  наружу фасадом  театра и его, подобной  кроне дерева,  стеклянной  конструкции для  левитации.

Посетители могут  наблюдать  парящих в воздухе монахов,  придя  на  шоу,  проводимое в  театре каждую неделю. А  иногда, к удовольствию   как  сорвиголов  так  и ищущих внутреннего  душевного спокойствия смельчаков, широкой публике также  разрешают войти  внутрь  и  левитировать.


















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теги: Китай  
   
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