КОММЕНТАРИЙ МИМОХОДОМ КАСАТЕЛЬНО КРЫМА! Так что же дальше, братья?





Жара, такая жара, что ничего не хочется делать, только предаваться философствованию. Вот тут один философ, так называемый пожилой стратег на почве жары, развел пустой треп, как все кругом виноваты, все -только не мы, такую хрень пиши себе дома, зачем людей травить, ну ладно сбросим поправку на жару и возраст. А одна мамзель, уже в истерике, собралась, сваливать, как говорил один политик, вся в слезах и соплях, ну так это стиль такой, нагадить, а потом что бы за тебя убирали, а мы будем на Мальдивах утишаться.

Однако, -

По этой теме ломают много копий, но все они, с исторической точки зрения - пустое место. Крым всегда был геополитическим интересом для Оттоманской империи/Турции, стремившейся превратить Черное море в свое внутреннее озеро, отсюда их война на Балканах с походом на Австрию до окружения Вены и войны на Кавказе - отъём территорий у Грузии и Армении с дальнейшим продвижением по берегам Черного моря - Крым был точкой соединения движения Турков с Балкан на восток и с Кавказа - на запад. Поэтому в Крыму турки всемерно содействовали распространению ислама для привлечения на свою сторону татар, для которых Турция и ислам были ближе и понятнее, чем славяне и христианство. Также там постоянно присутствовал интерес Еврожоперов, для которых отвлечение российских войск и отягощение России военным противостоянием с Оттоманской империей - было геополитической задачей для усиления их собственного влияния в Европе. Для России - от царской через СССР и до России сегодняшней, Крым геморрой, т.к. присутствие там Турков и других было плацдармом для давления на Россию. Эту проблему после Второй Мировой войны решил Й.Сталин, причём очень просто - он выселил оттуда татар, т.е. мусульманскую потенциально всегда 5-ю колонну и направил туда славянское население. Но появился Никита Хрущёв и в творческом рвении, вероятнее всего не понимая, что он делает, а он был человек недалёкий, передал Крым Украине, подложив ей, таким образом, приличную свинью под лозунгом дружеского участия. Начался возврат татарского населения на "историческую родину", т.е. возврат их из мусульманских регионов Средней Азии, Татарстана и т.д. в Крым. Тут же начался процесс захвата им земель в Крыму под лозунгом - это всё было наше и должно принадлежать нам. Начался, уже после 91 года, процесс автономизации, который вел к усилению турецкого влияния. Не секрет, что власти Украины с 1991 года имели с этим свой геморрой. Процесс закончился бы - со временем - каким-либо референдумом в Крыму с его вхождением в состав Турции. Этому способствовало усиленное продвижение войск НАТО на Восток. Для России переход Крыма под или в состав Турции, с расположением там войск и базы НАТО, означал усиление военной опасности. Велика была вероятность повторения Югославии - появление нового Косова. Из Югославии, с преобладающим христианским населением, вычленялся мусульманский анклав, т.е. усилилась роль и влияние мусульман, в частности и Турции, учитывая их присутствие в Югославии и на Балканах с давних времён. Теперь сама Европа не знает, что делать с Косово, которое им, как мусульманский анклав в довесок к Албании, совсем не нужен. К тому же, нашествие мусульманских эмигрантов/беженцев под видом спасения от разрухи, которую США и ЕС учинили в их странах - продолжение мусульманского нашествия. Россия преградила путь продвижения Турции на другое побережье Черного моря, в т.ч. через Крым. Германия, Голландия (Нидерланды) Франция и другие страны ЕС, остановили экспансию турецкого Эрдогана на Европу, даже запретив ему встречаться с турецкими "общинами" на территории этих стран - очень много Турков давно граждане этих стран и продвигают своими голосами во власть мусульман. Теперь ещё и Англии осточертела политика "добро пожаловать" со стороны Германии и других стран ЕС - для мусульманских "беженцев" и Англия просто послала на х*й это ЕС. Для того же ЕС и Англии раздувание вопроса Крыма - это оправдание своей глупости с Косово, поэтому они и будут всячески наезжать на Россию всяким санкциями и прочей хренью, но это политика слепой тупости. Вот такие дела - продолжать можно и дальше, но, надеюсь, что, для стратегии, будет понятна подноготная некоторых процессов, которые можно и нужно рассматривать и в исторических аспектах.

Ну и для отвлечения, как не вспомнить цитаты Ильфа и Петрова из незабываемого и не сгораемого романа «12 стульев» :

— Предмет моей лекции — плодотворная дебютная идея. Что такое, товарищи, дебют и что такое, товарищи, идея? Дебют, товарищи, — это «Quasi una fantasia». А что такое, товарищи, значит идея? Идея, товарищи, — это человеческая мысль, облечённая в логическую шахматную форму

На том заканчиваю и я свою логическую форму и предмет моего комментария в отношении Крыма .

Добра всем желаю, с уважением ко всем читателям, единомышленникам и оппонентам!

Для связи: solidarnost@transinform.net

Председатель Координационного Совета

ОО «Союз солидарности и социальной справедливости»

адвокат А.Юрченко

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