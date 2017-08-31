Диверсанты в вышиванках

Украинский спецназ нацеливают на Россию

Иванов Павел 29 августа 2017

Украинские диверсанты достаточно часто фигурируют в сообщениях российских СМИ. Новостью становится очередное задержание, но не факт подготовки и засылки спецагента. Причем действуют диверсанты не только на территории Луганской и Донецкой областей. В августе лазутчика украинской Безпеки обезвредили в российском Крыму.

Украинские диверсанты достаточно часто фигурируют в сообщениях российских СМИ. Новостью становится очередное задержание, но не факт подготовки и засылки спецагента. Причем действуют диверсанты не только на территории Луганской и Донецкой областей. В августе лазутчика украинской Безпеки обезвредили в российском Крыму.

“Украинских спецназовцев учат так же, как афганских и иракских коммандос”

Разведструктуры Украины, что примечательно, не скрывают: их основные операции направлены против России. Достаточно вспомнить, что на эмблеме Главного управления разведки ВСУ изображена сова с мечом, направленным на территорию РФ. Справедливости ради отметим, что свой символ в ГУР беззастенчиво скопировали у российских коллег. Сова и меч – эмблема Пятого управления (оперативная разведка) ГРУ ГШ.

Как бы там ни было, украинские силовики пытаются наращивать свои усилия в разведывательно`диверсионной деятельности. Поэтому интересно понять, какие структуры заняты на этом поприще, насколько велики их возможности и опасен масштаб.

Организаторы террора

В российских СМИ всех захваченных украинских диверсантов чохом причисляют к агентам Службы безопасности Украины. Это не совсем корректно. Главный организатор диверсионных действий – ГУР. Деятельность украинского Главного управления разведки тщательно секретится. Поэтому точно сказать, какое именно его управление, отдел или департамент отвечает за организацию и проведение диверсии, пока невозможно.



Коллаж Андрея Седых

СБУ в борьбе с «врагами Украины» тоже участвует. Задача структур службы безопасности – вербовка граждан других государств и создание агентурных сетей. К примеру, сотрудники ведомства действуют на границе с Крымом. Там они опрашивают сограждан, въезжающих туда или возвращающихся. Можно предположить, что агенты Безпеки не только помогают коллегам из ГУР, но и проводят операции. В пользу такого вывода говорит последнее задержание агента СБУ в Крыму.

Украинские диверсии делятся на стратегические, оперативные и тактические. Стратегические проводят на территории России, оперативные организуют против важных социальных и военных объектов Луганской и Донецкой республик. Тактические диверсии совершают в тылах войск ЛНР и ДНР.

За стратегические диверсии отвечает непосредственно ГУР. Скорее всего, в структуре этого ведомства существует специальное «диверсионное» управление. Оперативные операции, по нашим данным, поделили структуры ГУР и штаба АТО. Тактические диверсии полностью отданы на откуп штабов секторов АТО.

Следует отметить, что на территории Донбасса у Главного управления разведки есть серьезный конкурент – МВД и Нацгвардия Украины. Операции – дело преимущественно военнослужащих бывших добровольческих батальонов. В частности, в диверсиях засветились бойцы из разведподразделений «Азова», «Донбасса» и «Батальона им. Кульчицкого». Эмвэдэшники заняты в основном тактическими разбоями.

Сложно оценить, насколько МВД координирует свои диверсионные операции с военными. С учетом того, что Министерство внутренних дел выстроило свою параллельную структуру управления в зоне АТО, взаимодействие есть, но очень слабое.

Шпионская самодеятельность

В структуре ВС Украины создано командование сил специальных операций. Именно на него законодательно возложено проведение диверсий. Но в отличие от российского аналога украинское КССО объединяет в структуре не центры специальных операций, а обычные полки спецназначения. Неким аналогом нашего «Сенежа» с большой натяжкой можно назвать только 140-й центр, базирующийся в Хмельницком. А по уровню подготовки украинским «спецам» до российских коллег очень далеко.

“Украинские силовики располагают агентурой в самопровозглашенных республиках с лета-осени 2014 года”

Отсюда и серьезные провалы при проведении стратегических диверсий. Фактически все операции делаются «на коленке», с привлечением случайно завербованных людей. Напрашивается вывод: украинские диверсанты вряд ли способны долгое время действовать там, где налажена нормальная контрразведывательная работа.

Правда, не исключено, что Киев целенаправленно старается минимизировать участие в операциях действующих военнослужащих. В случае их захвата российское военно-политическое руководство получит сильный козырь. Пока силы «местной самодеятельности», завербованные ГУР, особым рвением и умением не отличаются.

В то же время на уровне оперативных и тактических диверсий украинские «спецы» выглядят не так уж и беззубо. Эти операции проводятся преимущественно силами полков спецназначения. Украинские спецназовцы могут пройти линию фронта, забазироваться в тылу и некоторое время проработать под прикрытием в населенных пунктах. Со времен боевых лета-осени 2014 года тамошние силовики располагают агентурой на территории самопровозглашенных республик. Это серьезно облегчает спецназовцам работу. А вот МВД своими агентами похвастаться не может. Поэтому на счету эмвэдэшников нет диверсий против важных объектов и персон в ЛНР и ДНР.

Но на уровне тактических диверсий, несомненно, преимущество у бывших бойцов добробатов. По сравнению с коллегами из Минобороны нацгвардейцы более обучены и агрессивны. В самопровозглашенных республиках отмечают, что в ближнем тылу и на линии соприкосновения в основном действуют добробатовцы.

Наедине со всеми

Кто и как готовит украинских диверсантов? Преимущественно это дело иностранных экспертов, как отставных, так и действующих военнослужащих.

Еще летом 2014 года на Украине трудились несколько десятков частных инструкторских групп. Как минимум пять из них занимались подготовкой именно спецназовцев.

Правда, наемные инструкторы занимались боевой подготовкой с добровольческими батальонами и с подразделениями Нацгвардии. С силами ВСУ иностранные специалисты работали эпизодически, в основном по тактической медицине. Но спустя пару месяцев ситуация изменилась.

Осенью 2014 года на Украине стали появляться инструкторские группы из армий других государств. В частности, на Яворовском полигоне отметились американские «зеленые береты». Официально спецназовцы США боевой подготовкой ВСУ не занимались. По заявлениям Пентагона, они обучали подопечных основам оказания медпомощи на поле боя.

По некоторым сведениям в обучении украинского спецназа приняли участие военные не только из США, но и из Польши, Эстонии, даже Грузии. Впрочем, присутствие последних в Тбилиси упорно отрицали. По заявлениям тамошнего Минобороны, украинских военных готовят отставники из грузинских ВС. Работали закавказские специалисты преимущественно с контингентами из Нацгвардии.

С весны 2015 года в ВС Украины началось формирование костяка обновленных ССО. К обучению присоединились военные из Литвы и Латвии. В то же время, по некоторым сведениям, поляки свою миссию свернули. Великобритания и Канада, насколько известно, предпочли концентрировать усилия на подготовке только украинских общевойсковых подразделений.

Фото: vegchel.ru

При поддержке иностранных спецназовцев была сформирована особая инструкторская группа, а также 142-й учебный центр ССО. Задача новой воинской части – переподготовка бойцов действующих полков спецназначения и центра спецопераций. Из прибывших на учебу готовят инструкторов, те в свою очередь уже в частях и подразделениях занимаются переподготовкой остальных.

Программа построена по стандартам НАТО. Главные предметы обучения в центре – тактические передвижения по полю боя, «патрулирование» (скрытое перемещение в тылу противника), тактическая медицина, штурмовые действия, а также стрельба. Фактически украинских «спецов» учат так же, как и отряды афганских и иракских коммандос. Программа сокращенная, достаточно сдержанная и содержит только определенные разделы.

Для организации диверсий в тылу противника требуется более серьезная подготовка. В том числе обучение агентурным действиям, умение работать в условиях контрразведывательного обеспечения и многое другое.

А вот разведчиков Нацгвардии продолжают обучать различные частные инструкторы. Поэтому их программы подготовки более серьезные и агрессивные. Но и нацгвардейцев, и эмвэдэшников затачивают на операции тактического уровня.

Несмотря на амбициозные цели, украинским диверсантам не хватает навыков и умений. Пока их спасает то, что они работают на бывшей территории своей страны: вербовать агентуру и создавать шпионские сети здесь легче. Особенно хорошо у украинских силовиков это получается на Донбассе. Чего нельзя отнять у Киева – это упорство. Поэтому можно смело утверждать: диверсии будут продолжаться.

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