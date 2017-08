Отчего умирают российские дипломаты

29 августа 2017

Брайан Макдональд

ирландский журналист



Западная пресса настолько пристрастилась во всём усматривать злонамеренные козни Москвы, что даже российских дипломатов, скончавшихся в разное время за последние несколько месяцев, журналисты спешат записать в жертвы очередного кремлёвского заговора. Когда мейнстрим выбирает в качестве генеральной линии конспирологию, это, конечно, забавно, но странная фиксация на России начинает уже порядком утомлять.

Помните американского дипломата Ричарда Холбрука? В середине девяностых он был послом США в Германии и сыграл заметную роль в событиях, связанных с бывшей Югославией. Позднее он занимал пост официального представителя США в ООН, а при Обаме был назначен спецпредставителем президента по Афганистану и Пакистану. В то время в этом регионе ещё укрывался живой и находящийся на свободе Усама бен Ладен, так что должность считалась чрезвычайно ответственной. Одно время многие даже прочили Холбрука на пост госсекретаря, но в преддверии перевыборов Обамы в 2008 году ветеран дипломатии просчитался и поддержал на праймериз Демократической партии кандидатуру Хиллари Клинтон.

Как бы то ни было, в декабре 2010 года Холбруку стало плохо прямо на рабочем месте, в здании Госдепартамента, а ещё через два дня он скончался от осложнений, вызванных разрывом аорты. По словам очевидцев, перед смертью старый дипломат произнес: «Необходимо остановить войну в Афганистане».

Вы представляете, какое количество конспирологических теорий тут можно было бы насочинять при желании? Что, если Холбрук со своими пацифистскими побуждениями грозил помешать кое-кому обогащаться? Ведь не секрет, что многолетнее военное присутствие США в Афганистане приносит самым разным силам очень большой профит, и очень серьёзные люди заинтересованы в том, чтобы эта война не заканчивалась никогда. Однако я что-то не припомню остросюжетных домыслов насчёт смерти Холбрука ни в российской прессе, ни тем более в американской. Все приняли как данность, что высокопоставленный дипломат скончался от возраста: как-никак бодрому и подтянутому на вид Холбруку было почти семьдесят. И все понимают, что даже люди известные и облечённые властью не застрахованы от скоропостижной и преждевременной кончины.

Однако к сообщениям о смерти российских дипломатов американские СМИ подходят с совершенно другими мерками. Тут можно и конспирологией побаловаться, и дешёвую сенсацию из ничего раздуть. Уважение к чужой памяти? Профессионализм? Не, не слышали.

«Их человек в Судане»

Во всей красе это бесстыдство проявилось на прошлой неделе, когда в Судане скончался посол России в этой стране Миргаяс Миргаясович Ширинский. Он умер в бассейне своей официальной резиденции; симптомы указывали на острую сердечную недостаточность. Сотрудники посольства вызвали скорую помощь, и посла успели госпитализировать, но медики не сумели его спасти. Ширинскому было 62 года. Было известно, что он страдает повышенным давлением. Суданская полиция сразу исключила вероятность покушения, и даже американский телеканал CNN отмечалв своём сообщении о смерти посла: «Фактов, внушающих какие-либо подозрения относительно смерти Ширинского, нет».

Тем не менее спустя всего несколько часов тот же CNN опубликовал на своём сайте статью, авторы которой сделали «сенсационное» наблюдение: «За девять месяцев, прошедших со дня президентских выборов в США в ноябре прошлого года, ушли из жизни девять российских государственных деятелей, включая нескольких высокопоставленных дипломатов». В их числе упоминались Виталий Чуркин, скончавшийся в возрасте 64 лет, Александр Кадакин (67), Андрей Маланин (54), Олег Еровинкин (61) и Сергей Кривов (63). При этом в статье не приводилось ни единого факта, который указывал бы на то, что обстоятельства смерти кого-либо из перечисленных вызывают подозрения. Вместо этого авторы деликатно ссылались на изыскания «самодеятельных интернет-сыщиков и конспирологов».

CNN оказался не одинок в своём стремлении привлечь как можно больше читателей на сайт за счёт высосанной из пальца сенсации под конспирологическим соусом. Сразу несколько изданий, включая The Independent, Sky News, The Daily Beast и The Daily Telegraph, принялись подсчитывать по месяцам умерших российских чиновников, активно намекая, что смерть Ширинского как-то связана с кончиной остальных. Когда такое выносится в заголовок, почувствовать разницу в информационном посыле способен даже нерадивый студент журфака. Сравните: «Российский посол найден мёртвым в бассейне» (агентство Reuters), «Посол в Судане стал восьмым российским дипломатом, внезапно умершим за последние десять месяцев» (The Telegraph) и «За девять месяцев умерли девять высокопоставленных россиян» (CNN).

От новостного мейнстрима постарались не отстать записные конспирологи в соцсетях. Те попытались связать смерти российских дипломатов с публикацией досье на Трампа бывшим агентом МИ-6 Кристофером Стилом в январе этого года — даром что доводы Стила (доказывавшего связи Трампа с русскими) большинство серьёзных экспертов восприняло с огромным скепсисом.

Возрастной фактор

Надо сказать, что у российского МИД есть одна серьёзная проблема. О ней говорят все представители российской дипломатии, с которыми мне доводилось общаться, поминая «потерянное поколение девяностых». Дело в том, что «шоковая терапия» и неолиберальные реформы президента Ельцина, проводившиеся им при активной поддержке Соединённых Штатов, привели к крушению российской экономики и обнищанию не только населения страны, но и государства. Зарплаты госслужащих по покупательной способности превратились в гроши, и даже их зачастую выплачивали с большой задержкой. При этом дипломаты — образованные люди со знанием иностранных языков и опытом работы в других странах — высоко ценились в зарубежных коммерческих фирмах, стремившихся освоить только что открывшиеся рынки бывшего СССР. В результате многие из них (особенно молодые сотрудники с семьями) оказывались перед нелёгким выбором: с гордостью носить звание дипломата, живя на $100 в месяц, или «встроиться в рынок», как тогда призывали из каждого утюга, и зарабатывать достойные деньги.

Как следствие, в наши дни в российском МИД существует серьёзный дефицит кадров в возрасте от 45 до 55 лет — а послы в большинстве стран мира принадлежат именно к этой возрастной группе. При Путине проблему оттока кадров удалось решить, и сегодня дипломатическая служба не испытывает недостатка в молодых сотрудниках. Однако им пока не хватает опыта для занятия руководящих постов — вот и приходится решать проблему за счёт людей старшего поколения, которые выросли и сформировались как специалисты ещё в советское время. А демографический провал между пожилыми и молодыми означает, что в то время, как европейский дипломат может к шестидесяти годам спокойно уходить на покой и наслаждаться жизнью, его российский коллега вынужден тянуть и тянуть лямку, дожидаясь, пока окрепнет смена.

Людям в возрасте, как это ни прискорбно, в целом свойственно уходить из жизни чаще, чем молодым. Не говоря уже о том, что средняя продолжительность жизни российских мужчин, родившихся в 50-е годы ХХ века, составляет всего 60 с половиной лет (у детей, рождающихся в России сегодня, — 72 года). Учитывая, что средний возраст российских послов в настоящее время равняется 64 годам, уместнее удивляться не их частым смертям, а сравнительному долголетию на общем фоне.

Рассуждая о причинах смерти российских послов, стоит учесть, что их средний возраст — 64 года. https://reut.rs/2g6W16n

Быть дипломатом — работа нервная. Постоянные встречи, разъезды, кропотливая работа с бумагами и тонкая работа с людьми; ни на минуту нельзя забыть о безупречных манерах, а любая неосторожная реплика может привести к международному скандалу. Плюс многочисленные светские рауты, званые ужины и поздние приёмы, а с ними, чего уж там, тосты. Всё это тоже отражается на здоровье.

Всю эту специфику вполне можно было бы разъяснить для аудитории, равно как и отметить, что подозрительных деталей в смерти Чуркина или Ширинского не больше, чем у того же Ричарда Холбрука. Однако западная пресса уже просто не может удержаться от соблазна переработать любой российский сюжет в детективный, приписав Кремлю очередной дьявольский план, ведь это сулит новые просмотры в интернете и высокие рейтинги. Паранойя отлично продаётся. И это страшно, потому что, пока на Западе преобладает подобный подход, о нормализации отношений с Россией в обозримом будущем можно только мечтать.

