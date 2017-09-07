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опубликовано редакцией на Переводике 07.09.17 14:10
скаут: Evgen45;
 
 

Роскомнадзор оказал поддержку мобильным операторам и потребителям


Роскомнадзор приготовил для российских операторов сотовой связи новые привилегии, которые сделают их работу не только качественной, но и позволят устранить недовольства операторов, которые касаются использования радиочастот.
Радиочастоты – это частоты магнитных колебаний, благодаря которым осуществляется радиосвязь. Для их использования сотовому оператору следует получить разрешение правительства, которое, в свою очередь, имеет право пользоваться частотами, если на то есть необходимость.


Например, в следующем году в России пройдет ЧМ по футболу-2018, и госорганы будут вынуждены «арендовать» частоты. Похожая ситуация произошла недавно на Кубке Конфедераций в Санкт-Петербурге. Госорганам пришлось позаимствовать радиочастоты, правда, к разочарованию самих операторов, не удалось установить точный ущерб, которые понесли сотовые компании. А он есть, и в Роскомнадзоре разберутся с этим. Одно дело, если бы денежный ущерб являлся незначительным, тогда бы операторы не стали ждать компенсации, другое - когда потери сотовых компаний достаточно ощутимые. Роскомнадзор решил разобраться с этим.

В законе «О связи» нет пунктов, следуя которым можно было бы подсчитать ущерб. Поэтому в Минкомсвязи решили внести в него поправки, чтобы сотовые компании смогли получить свои деньги за арендованные у них частоты.Член парламентского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов считает подход ведомства вполне прагматичным. Стоит заметить, что «Мегафон» уже заявил, что у него не было случаев изъятия радиочастот.


Гендиректор аналитической компании «Telecomdaily» Денис Кусков предложил задействовать независимую комиссию, которая рассмотрит каждый случай изъятия частот отдельно и решит, кому и сколько следует выплатить денежных средств. Так что теперь проблем с использованием частот быть не должно: компании будут получать деньги, а госорганы справедливо пользоваться радиочастотами.

Есть хорошие новости и для самих потребителей сотовой связи. Роскомнадзор заинтересовался качеством услуг, которые предоставляют нам различные операторы (МТС, Мегафон, Билайн и т.д.). Лучшие показатели по голосовой связи продемонстрировала компания Tele2, а худшие — «Вымпелком». Подробности можно узнать тут.

Как отмечают эксперты: «польза от этого ежегодного тестирования, имеется, главное, чтобы она была едина, прозрачна и поддержана всеми игроками рынка». Теперь «потребитель понимает, как на самом деле обстоят дела с качеством услуг».

Так Роскомнадзор оказывает помощь потребителю в выборе сотовой связи, информируя о плюсах и минусах мобильной связи и, конечно же, поддерживает самих сотовых операторов, внося в закон необходимые поправки, чтобы компании не несли существенных финансовых потерь.





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