навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
автор  
Saberbourn
статей: 1
 
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
07.09.17   Редакция

Гайд на Мирану Дота 2 или как играть за Мирану в Доте 2

(0)
 
07.09.17  

Сколько стоит поляк, съеденный земляками в Кремле, и когда москали за него заплатят?

(0)
05.09.17   Редакция

Вашингтон открыл «ящик Пандоры»

(0)
 
05.09.17  

Что делать, если в компанию пришла полиция

(0)

последние за вчера, 06.09.17  
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
06.09.17 17:42    
Олька Просто стихи (808)
05.09.17 15:38    
IrinKya физическая красота - что это такое? (36)
04.09.17 09:48    
Белочка 948 Россияне недовольны своей страной (104)
01.09.17 18:27    
IrinKya Самолечебница (7)
30.08.17 21:18    
3674721 * * * (1)
30.08.17 21:15    
3674721 Санкт-Петербург (1)
29.08.17 15:57    
cczy Русский характер (18)
29.08.17 15:51    
cczy Некоторые европейские человеконенавистники огорчились, что Грузия не сможет убивать южных осетин (10)
 
опубликовано редакцией на Переводике 07.09.17 19:35
скаут: Saberbourn;
 
 

Гайд на Мирану Дота 2 или как играть за Мирану в Доте 2

Как бы это смешно ни звучало, но контрить Мирану не так уж просто! Mirana один из немногих кор героев, которых можно брать если не на ФП, то хотя бы вторым пиком. Допустим вражеская команда взяла Мирану. Что будете делать? Многие скажут: берем сайленс, дизейблы, что бы не смогла уйти. Неплохо. Игрок на Миране смотрит, что вы взяли Лиона, Сайленсера и делает сборку на урон с руки! Плевать теперь он хотел на ваши дизейблы и сайленсы. Будет просто расстреливать таких тощих с дистанции. Или наоборот, вы взяли героев, которые могут быстро сократить дистанцию, таких как Фантомка. Мирана собирается в прокаст, высыпает все в лицо той же Фантомке и МКБ не нужно! Получается так, что многое будет зависеть от игрока на Миране, а не от вашего контр пика. Вот почему этот герой не рекомендуется новичкам, а не из-за дурацкой стрелы. Тем не менее неприятные герои есть. Мирану контрит много непопулярных и достаточно сложных героев. Io, Oracle, Earth Spirit, Visage, Arc Warden, Techies, Meepo, Naga Siren, Doom, Shadow Demon, Broodmother. Если вы умеете хорошо играть на этих героях, то скорее всего вам не нужны мои советы. Не отчаивайтесь! Есть и более простые контр пики Мираны.

статью прочитали: 32 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 