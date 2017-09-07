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опубликовано редакцией на Переводике 07.09.17 19:35 скаут: Saberbourn;

Ссылка на оригинал Гайд на Мирану Дота 2 или как играть за Мирану в Доте 2 Как бы это смешно ни звучало, но контрить Мирану не так уж просто! Mirana один из немногих кор героев, которых можно брать если не на ФП, то хотя бы вторым пиком. Допустим вражеская команда взяла Мирану. Что будете делать? Многие скажут: берем сайленс, дизейблы, что бы не смогла уйти. Неплохо. Игрок на Миране смотрит, что вы взяли Лиона, Сайленсера и делает сборку на урон с руки! Плевать теперь он хотел на ваши дизейблы и сайленсы. Будет просто расстреливать таких тощих с дистанции. Или наоборот, вы взяли героев, которые могут быстро сократить дистанцию, таких как Фантомка. Мирана собирается в прокаст, высыпает все в лицо той же Фантомке и МКБ не нужно! Получается так, что многое будет зависеть от игрока на Миране, а не от вашего контр пика. Вот почему этот герой не рекомендуется новичкам, а не из-за дурацкой стрелы. Тем не менее неприятные герои есть. Мирану контрит много непопулярных и достаточно сложных героев. Io, Oracle, Earth Spirit, Visage, Arc Warden, Techies, Meepo, Naga Siren, Doom, Shadow Demon, Broodmother. Если вы умеете хорошо играть на этих героях, то скорее всего вам не нужны мои советы. Не отчаивайтесь! Есть и более простые контр пики Мираны. статью прочитали: 32 человек Комментарии ﻿

