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опубликовано редакцией на Переводике 11.09.17 09:18 скаут: mihailmur2018;

Ссылка на оригинал Как выглядит «корзинка с колбасой» от Игоря Сечина



Об увлечении Сечина охотой в 2015 г. писал Forbes со ссылкой на источники. Тогда они рассказывали, что «каждые две недели, если нет аврала, Сечин охотится на крупного зверя: в России это чаще всего олень», и заключали: «чтобы трофеи не пропадали, мясу нашли применение». Поэтому в столовой одного из московских офисов «Роснефти» готовят колбасные изделия. В ассортименте до 16 разновидностей колбас, сосисок, сарделек, есть даже колбасный хлеб, писал Forbes.



Сохранилась ли практика делать эксклюзивную колбасу, представитель «Роснефти» пока не ответил. В 2015 г. он говорил, что «личный досуг Игоря Сечина находится за пределами компетенции пресс-службы компании».



«Корзинка с колбасой» упоминается в расшифровке переговоров Сечина и экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, которую накануне зачитали в суде. Улюкаев обвиняется во взятке в $2 млн, которую, согласно материалам следствия, он получил в офисе «Роснефти».



В стенограмме аудиозаписи Улюкаев с Сечиным не говорят о деньгах, но девять раз упоминают корзинку.



Вице-президент и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что корзинка с колбасой «никакого отношения к содержанию рассматриваемого дела не имеет». «Как и многие другие пункты, зачитанные обвинителем в процессе, что довольно странно, и, насколько я знаю, беспрецедентно», - сказал Леонтьев радиостанции «Говорит Москва». статью прочитали: 1 человек Комментарии ﻿

Делают такие в специальном цеху, знает он. О получении такой корзины в подарок рассказывал и высокопоставленный чиновник.Об увлечении Сечина охотой в 2015 г. писал Forbes со ссылкой на источники. Тогда они рассказывали, что «каждые две недели, если нет аврала, Сечин охотится на крупного зверя: в России это чаще всего олень», и заключали: «чтобы трофеи не пропадали, мясу нашли применение». Поэтому в столовой одного из московских офисов «Роснефти» готовят колбасные изделия. В ассортименте до 16 разновидностей колбас, сосисок, сарделек, есть даже колбасный хлеб, писал Forbes.Сохранилась ли практика делать эксклюзивную колбасу, представитель «Роснефти» пока не ответил. В 2015 г. он говорил, что «личный досуг Игоря Сечина находится за пределами компетенции пресс-службы компании».«Корзинка с колбасой» упоминается в расшифровке переговоров Сечина и экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, которую накануне зачитали в суде. Улюкаев обвиняется во взятке в $2 млн, которую, согласно материалам следствия, он получил в офисе «Роснефти».В стенограмме аудиозаписи Улюкаев с Сечиным не говорят о деньгах, но девять раз упоминают корзинку.Вице-президент и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что корзинка с колбасой «никакого отношения к содержанию рассматриваемого дела не имеет». «Как и многие другие пункты, зачитанные обвинителем в процессе, что довольно странно, и, насколько я знаю, беспрецедентно», - сказал Леонтьев радиостанции «Говорит Москва».