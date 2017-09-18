навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
18.09.17   Редакция

Польша отсудит компенсации за Вторую мировую у Германии и Украины

(0)
 
18.09.17  

Кто и зачем едет воевать в Сирию?

(0)
17.09.17   Редакция

В шаге от успеха: Москва и Дамаск «чистят» Сирию

(0)
 
17.09.17  

50 лет назад или Как грошовое медное колечко погубило почти 40 подводников

(0)
 
17.09.17  

Сирия сегодня: видео - русский дрон над Хамой

(0)
16.09.17   Редакция

The Washington Post нападает на Владимира Путина

(0)
15.09.17   Редакция

Минфин предложит россиянам альтернативу доллару

(0)

последние за вчера, 17.09.17  
16:57   Редакция

В шаге от успеха: Москва и Дамаск «чистят» Сирию

(0)
 
14:00   Редакция

Это Берлин 1945 года: гонка США и России за контроль над последним куском Сирии

(0)
 
07:54  

50 лет назад или Как грошовое медное колечко погубило почти 40 подводников

(0)
 
07:37  

Страх и ненависть Вашингтона: Вакуумная бомба РФ напугала США...

(0)
 
07:23  

Венесуэла начала оценивать нефть в юанях вместо долларов

(0)
 
06:48  

Циничный расчет Кима

(0)
 
06:39  

Очередное эпохальное открытие британских ученых

(0)
 
05:05  

Сирия сегодня: видео - русский дрон над Хамой

(0)
 
04:25   Редакция

Русские нанесли удар по союзникам ведомой Соединенными Штатами коалиции

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
15.09.17 16:36    
GoldStar физическая красота - что это такое? (36)
14.09.17 16:06    
galrypan Русский характер (19)
14.09.17 16:01    
Олька Просто стихи (815)
13.09.17 19:16    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (184)
13.09.17 12:49    
djum Ищу фильм Волынь (2)
10.09.17 14:07    
3674721 Про Томск (1)
04.09.17 09:48    
Белочка 948 Россияне недовольны своей страной (104)
30.08.17 21:18    
3674721 * * * (1)
 
опубликовано редакцией на Переводике 18.09.17 14:47
скаут: VitTikh; переводчик VitTikh;
 
 

Польша отсудит компенсации за Вторую мировую у Германии и Украины

Слухи о том, что Польша воспользуется правом потребовать репарации с Германии за ущерб, причиненный Польской Народной Республике во время Второй мировой войны, а также подаст в украинские суды более 1600 исков по реституции имущества и земель в Украине, ходят уже давно. Однако помимо редких призывов некоторых польских политиков к возвращению Восточных Кресов и возмещению ущерба со стороны Германии до недавнего времени никаких действий Варшавой предпринято не было.

Ситуация изменилась, и уже сегодня премьер-министр Польши Беата Шидло, министр национальной обороны Антони Мацеревич, министр иностранных дел Витольд Ващиковский, лидер правящей партии "Право и Справедливость" (ПиС) Ярослав Качиньский и подавляющее большинство руководителей государственных институтов власти в унисон заявляют, что Республике Польша причитается от Германии. Одновременно официальные СМИ тиражируют результаты соцопросов, согласно которым большинство поляков уверены, что должны получить $45 млрд. в качестве компенсации от ФРГ.

От слов к делу первым перешло парламентское большинство в лице партии "ПиС" и поручило Бюро юридических анализов Сейма подготовить доклад на тему международно-правовых обоснований возобновления официальных репарационных претензий Польши в отношении Германии для подачи иска в Международный суд ООН.

Реакция Европейского Совета на действия, несущие угрозу безопасности и целостности ЕС, последовала незамедлительно.




В своем письме председателю Европейской Комиссии Жан-Клоду Юнкеру президент Евросовета Дональд Туск выразил обеспокоенность попытками Варшавы изменить исторические договоренности и призвал Еврокомиссию разработать ограничительные меры в отношении правительства Республики Польша.

"Правительство Беаты Шидло выходит за рамки внутренней политики, готовя иски в Международный суд ООН с требованием взыскания репараций за ущерб, нанесенный стране нацистской Германией во время Второй мировой войны, а также о реституции имущества и земель на территории Западной Украины..."

"Мы призываем Европейскую Комиссию подготовить ряд санкций как в отношении активов государственных компаний Польши, которые контролируются представителями правительства, так и в отношении самих чиновников. На наш взгляд, целесообразной является блокировка части активов и собственности таких нефтегазовых корпораций, как PGNiG, Grupa Lotos и PKN Orlen..."

Безусловно, одной из предпосылок для столь серьезной реакции со стороны Европейского Совета явилось давнее противостояние бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска с нынешним руководством республики и, в частности, с главой "ПиС" Ярославом Качиньским, но, очевидно, на этот раз конфликт не ограничится привычным "обменом любезностями" в СМИ. Как верно подметил президент Европейского Совета, наша общая миссия – противодействие факторам, угрожающим основным принципам политики ЕС.

"Безопасность нашего Союза зависит от претворения в жизнь обязательств о взаимной поддержке и солидарности, закрепленных в Договорах, которыми польское руководство решило пренебречь наряду с Глобальной стратегией Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности. Мы обязаны проявить необходимую решительность и избежать повторения ошибок прошлого сегодня, а не руководствоваться решительной необходимостью завтра, поставив под удар безопасность и целостность единой Европы", - заключил Туск.

 Перевод с сайта homment.com

статью прочитали: 95 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 