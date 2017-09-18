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опубликовано редакцией на Переводике 18.09.17 14:47 скаут: VitTikh; переводчик VitTikh;

Ссылка на оригинал Польша отсудит компенсации за Вторую мировую у Германии и Украины Слухи о том, что Польша воспользуется правом потребовать репарации с Германии за ущерб, причиненный Польской Народной Республике во время Второй мировой войны, а также подаст в украинские суды более 1600 исков по реституции имущества и земель в Украине, ходят уже давно. Однако помимо редких призывов некоторых польских политиков к возвращению Восточных Кресов и возмещению ущерба со стороны Германии до недавнего времени никаких действий Варшавой предпринято не было.



Ситуация изменилась, и уже сегодня премьер-министр Польши Беата Шидло, министр национальной обороны Антони Мацеревич, министр иностранных дел Витольд Ващиковский, лидер правящей партии "Право и Справедливость" (ПиС) Ярослав Качиньский и подавляющее большинство руководителей государственных институтов власти в унисон заявляют, что Республике Польша причитается от Германии. Одновременно официальные СМИ тиражируют результаты соцопросов, согласно которым большинство поляков уверены, что должны получить $45 млрд. в качестве компенсации от ФРГ.



От слов к делу первым перешло парламентское большинство в лице партии "ПиС" и поручило Бюро юридических анализов Сейма подготовить доклад на тему международно-правовых обоснований возобновления официальных репарационных претензий Польши в отношении Германии для подачи иска в Международный суд ООН.



Реакция Европейского Совета на действия, несущие угрозу безопасности и целостности ЕС, последовала незамедлительно.









В своем письме председателю Европейской Комиссии Жан-Клоду Юнкеру президент Евросовета Дональд Туск выразил обеспокоенность попытками Варшавы изменить исторические договоренности и призвал Еврокомиссию разработать ограничительные меры в отношении правительства Республики Польша.



"Правительство Беаты Шидло выходит за рамки внутренней политики, готовя иски в Международный суд ООН с требованием взыскания репараций за ущерб, нанесенный стране нацистской Германией во время Второй мировой войны, а также о реституции имущества и земель на территории Западной Украины..."



"Мы призываем Европейскую Комиссию подготовить ряд санкций как в отношении активов государственных компаний Польши, которые контролируются представителями правительства, так и в отношении самих чиновников. На наш взгляд, целесообразной является блокировка части активов и собственности таких нефтегазовых корпораций, как PGNiG, Grupa Lotos и PKN Orlen..."



Безусловно, одной из предпосылок для столь серьезной реакции со стороны Европейского Совета явилось давнее противостояние бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска с нынешним руководством республики и, в частности, с главой "ПиС" Ярославом Качиньским, но, очевидно, на этот раз конфликт не ограничится привычным "обменом любезностями" в СМИ. Как верно подметил президент Европейского Совета, наша общая миссия – противодействие факторам, угрожающим основным принципам политики ЕС.



"Безопасность нашего Союза зависит от претворения в жизнь обязательств о взаимной поддержке и солидарности, закрепленных в Договорах, которыми польское руководство решило пренебречь наряду с Глобальной стратегией Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности. Мы обязаны проявить необходимую решительность и избежать повторения ошибок прошлого сегодня, а не руководствоваться решительной необходимостью завтра, поставив под удар безопасность и целостность единой Европы", - заключил Туск.



Перевод с сайта homment.com

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