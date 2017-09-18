Курды в Сирии пошли по стопам террористов ИГ





В провинции Дейр эз-Зор курды из формирований «Демократические силы Сирии» и «Отряды народной самообороны» устраивают самые настоящие этнические чистки . Источники в соцсетях сообщают, что бойцы уничтожают местное население, в частности, представителей суннитских племен, что никак не соответствует их заявлениям о борьбе с терроризмом. При этом, по данным разведки, за последние дни не зафиксировано ни одного сражения курдов против боевиков «Исламского государства» (запрещено в РФ).





Таким образом, курдские формирования ведут себя точно так же, как террористы, которые еще недавно стремились отвоевать себе сирийские территории. Те же зверские убийства и попытки взять под контроль нефтяные поля, расположенные в провинции Дейр эз-Зор. Только теперь курды действуют под предлогом борьбы с некими элементами среди местного населения, которые поддерживали ИГ.





По словам старшего научного сотрудника Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Бориса Долгова, в этом регионе некоторые группировки, действительно, подпадали под влияние ИГ. Однако это было в 2013 году, когда террористы еще только начали свое продвижение в Сирии. После того, как «Исламское государство» захватило территории провинции Дейр эз-Зор, большинство мирного населения региона, как и весь сирийский народ, испытало на себе жестокость террористов.





При этом эксперт обращает внимание на то, что курды при поддержке антиигиловской коалиции под эгидой США стремятся захватить как можно больше территорий Сирии. Это в духе политики Соединенных Штатов, которые здесь действуют для того, чтобы усилить внутренние противоречия в провинции Дейр эз-Зор и, в конченом счете, расколоть страну. То есть по американскому плану курды должны сделать то, что не удалось «Исламскому государству».





Поэтому бойцы «Демократических силы Сирии» и «Отрядов народной самообороны» проигнорировали тот факт, что правительственная армия Сирии при поддержке ВКС РФ успешно расчищает территории от исламистов в этом регионе. Дамаск не раз заявлял, что будет проводить операции по освобождению Дейр эз-Зора и планирует наступления. Однако курды начали свою операцию на востоке Сирии, что может привести к усугублению ситуацию и обострению противоречий в этой провинции.





По мнению Долгова, курдские военизированные формирования, конечно, внесли свою лепту в борьбе с ИГ, но сегодня они действуют незаконно. Устраивая этнические чистки в отношении мирных суннитов, они уподобились террористическим группировкам, с их бесчинствами на сирийской территории. Эксперт подчеркивает, что в Дамаске много раз призывали курдов координировать свои действия с армией САР, однако до сих пор они действуют по американскому сценарию. Впрочем, так же ведет себя и антиигиловская коалиция под руководством США, демонстрируя свое нежелание придерживаться международных норм.





Такое игнорирование законных требований Дамаска в очередной раз свидетельствует о стремлении США взять под контроль богатую нефтью сирийскую провинцию. Это даст возможность Вашингтону ослабить законное правительство САР и влиять на все процессы в этом регионе Ближнего Востока. По большому счету, США используют в своих целях и террористов ИГ, и курдов, которые дестабилизируют обстановку в Сирии под самыми разными предлогами.





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