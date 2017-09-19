Неприятная новость для Навального: задержали хулигана, ударившего трубой Ляскина
Оппозиционер Алексей Навальный не упустил случая поскандалить, когда главу его московского штаба Николая Ляскина ударили трубой возле столичного кафе. Инцидент произошел 15 сентября, о чем сам пострадавший пожаловался в своем микроблоге Твиттер. В связи с этим полиция возбудила дело по статье «Хулиганство». И вот сегодня телеканал РЕН-ТВ сообщает, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. Наверняка Навальный сильно расстроился, ведь он лишился повода для очередного самопиара.
Реакция главы ФБК будет вполне предсказуема: он не заметит того факта, что виновного нашли. Ведь правоохранители сработали профессионально, быстро и оперативно. А это не соответствует имиджу Навального, который строится исключительно на том, чтобы поливать власти грязью. Явно промолчит и его подопечный Ляскин, который после минуты славы вновь уйдет в тень, потому что больше нет повода обвинять российское руководство за нелюбовь к оппозиции.
Такая избирательность Навального и его соратников наглядно показывает, что им наплевать на все, что происходит в стране. Глава ФБК способен только на провокации, чтобы обратить на себя внимание несовершеннолетних фанатов. Это дает возможность Навальному показать себя героем в лучших традициях американских блокбастеров. Поэтому он по привычке проигнорирует сообщение, что правоохранители сработали на «отлично».
А это значит, что имидж Навального как героя боевика заметно пострадает. Такого Алексей не может допустить, особенно сейчас, когда он пытается собрать подписи для участия в президентских выборах. Тут тоже ему не важна правда, которая заключается в том, что ему, как судимому по уголовной статье не светит стать кандидатом на ответственный пост. Главное, что Навальный сможет пропиариться на этой теме, чтобы получить дополнительное финансирование своей бессмысленной деятельности.
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