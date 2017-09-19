Порошенко обещает: вооружение США поможет отбить Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко рассыпался в благодарностях перед США. Там Сенат одобрил выделение 500 миллионов долларов для безопасности и обороны Незалежной, которая продолжает вооруженный конфликт на Донбассе. В этой связи ликующий Порошенко объявил, что США остается лидером среди всех стран, помогая ВСУ на практике.





По словам лидера Незалежной, помощь американцев подразумевает и усиление авиации и флота страны. Таким образом, Порошенко выразил уверенность, что США поспособствуют тому, что Киев сможет «гораздо успешнее строить полностью новую украинскую армию, способную остановить» восточного соседа — Россию. При этом красноречивый президент обнищавшей страны считает, что американское вооружение дает шанс «освободить Донбасс и возвратить украинские территории».





Как всегда Порошенко наговорил много глупостей. Он почему-то решил, что помощь США сыграет главную роль в спасении жизней украинских боевиков, однако как это будет происходить, уточнять не стал. Более того, по выводам Порошенко, американское оружие в отношении России не решит ситуацию в целом, но поможет это сделать «вместе с санкциями и дипломатическим давлением».





Вся эта чушь была сказана во время выступления Порошенко в Военной академии США «Вест пойнт». Очевидно, у американцев приняты подобные излияния, не имеющие ничего общего с действительностью. Ведь весь мир хорошо понимает, что представляет из себя украинский президент, пришедший к власти в результате цветной революции. Он автоматически стал марионеткой Вашингтона, используемой для русофобской политики.





Порошенко делает только то, что ему скажут. Сегодня ему поручили наговорить комплиментов руководству США, которое якобы поддерживает суверенитет Украины и помогает ей освободиться от «российской агрессии». Однако Незалежная не может похвастаться независимостью и вынуждена продолжать конфликт на Донбассе, для чего Вашингтон снова и снова и вооружает ВСУ. Однако об этом ни в США, ни на Украине не принято говорить вслух. Вместо неудобной правды Порошенко традиционно лжет и обещает вернуть Донбасс, теперь — с помощью вооружения США.





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