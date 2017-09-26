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опубликовано редакцией на Переводике 26.09.17 12:43 скаут: vikisav; переводчик vikisav;

Ссылка на оригинал Евразийское плечо



Жизнь, однако, еще раз посмеялась над всеми выкладками мудрых теоретиков. Мало того, что прогнозировать действия Дональда Трампа исходя из здравого смысла, оказалось невозможно (достаточно вспомнить ракетный налет американских ковбоев на сирийскую водокачку), так еще и северокорейский маньяк, жонглирующий ядерными и водородными бомбами, подлил масла в огонь. Из-за военных игрищ толстого и избалованного неограниченной властью мальчика Кима, Пекин оказался в очень неудобной ситуации. Дядюшка Дональд прижимает дядюшку Си ультиматумом – или Китай вводит нефтяное эмбарго для удушения экономики КНДР, или получает торговую войну с США и наблюдает за настоящей войной у своего порога. А китайский дядюшка явно идет на обострение. И не то, чтобы китайский лидер питал нежные чувства к пхеньянскому карапузу-переростку, играющемуся ядерными спичками, но у любого китайского "мандарина" есть обусловленный национальным менталитетом страх – страх "потерять лицо". Поэтому конфликт практически неизбежен.



Кто же победит в торговой войне? Судя по количеству прокитайских публикаций, Пекин не жалеет денег на то, чтобы создать в инфосфере представление о своей неизбежной победе, используя, в том числе, аргументы, изложенные мною в начале поста. Но не все так гладко, как хотелось бы китайским товарищам. Да, Эппл и Боинг потеряют большой рынок. Однако не утонут. Да, американские бедняки станут еще беднее. Просядет и средний класс. Но для людей, привыкших не смотреть в рот "руководящей и направляющей", а полагаться на себя, для людей, чьи предки пережили Великую Депрессию, временное падение доходов не станет катастрофой. Чего не скажешь о китайцах, привыкших с пеленок к патерналистской модели госустройства, и немножко отъевшихся за последние 10-15 лет. Потеря такого богатейшего рынка как США повлечет за собой настоящую катастрофу для экономики Поднебесной. Вот ведь какая штука – в глобальной экономике главное - не промышленное производство, а рынок сбыта. В перенаселенной Юго-Восточной Азии, где полно государств с населением, прозябающим в нищете, с восторгом воспримут переброс американских производственных мощностей на их территорию. Да что там Азия – Мексика с ее огромным резервом рабочих рук у США под боком. А вот найти ёмкие рынки сбыта своей продукции Китаю будет очень трудно. Особенно, если Вашингтон пригрозит санкциями мировому бизнесу, связанному с импортом из Китая.



И вот тут-то из тени на авансцену выйдет Евразийский экономический союз (ЕАЭС), страны-участницы которого образуют единый рынок объемом, на секундочку, в 180 млн. человек. Этот резервуар, конечно, не заменит полностью потерю американского рынка, но вполне способен сыграть роль "подушки безопасности" для китайской экономики. Возможно, именно чувство братского евразийского плеча и дает возможность Пекину выступать с позиции силы, даже находясь под дамокловым мечом экономической войны с Америкой.



на английском.

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То, что Дональд Трамп и его сторонники еще на стадии предвыборной кампании не скрывали горячего желания устроить широкомасштабный "разбор полетов" с Китаем на почве дисбаланса внешней торговли и искусственного занижения Пекином курса юаня, факт общеизвестный. Но, положа руку на сердце, подавляющее большинство наблюдателей считали это не более чем популистской предвыборной риторикой, рассчитанной на недалеких "реднеков", легко ведущихся на популистские ксенофобские лозунги. Ведь потери самих Соединенных Штатов в случае перерастания обычной внешнеполитической пикировки в полноценную торговую войну будут огромны. Удар придется по традиционным отраслям американского экспорта в Китай – высоких технологий (гражданские самолеты, смартфоны и пр.) и сельскому хозяйству (половина экспорта американской сои приходится на рынок Китая). К тому же рост цен в американской розничной торговле ударит, прежде всего, именно по малообеспеченным слоям американцев, которые и являются ядерным электоратом Трампа.Жизнь, однако, еще раз посмеялась над всеми выкладками мудрых теоретиков. Мало того, что прогнозировать действия Дональда Трампа исходя из здравого смысла, оказалось невозможно (достаточно вспомнить ракетный налет американских ковбоев на сирийскую водокачку), так еще и северокорейский маньяк, жонглирующий ядерными и водородными бомбами, подлил масла в огонь. Из-за военных игрищ толстого и избалованного неограниченной властью мальчика Кима, Пекин оказался в очень неудобной ситуации. Дядюшка Дональд прижимает дядюшку Си ультиматумом – или Китай вводит нефтяное эмбарго для удушения экономики КНДР, или получает торговую войну с США и наблюдает за настоящей войной у своего порога. А китайский дядюшка явно идет на обострение. И не то, чтобы китайский лидер питал нежные чувства к пхеньянскому карапузу-переростку, играющемуся ядерными спичками, но у любого китайского "мандарина" есть обусловленный национальным менталитетом страх – страх "потерять лицо". Поэтому конфликт практически неизбежен.Кто же победит в торговой войне? Судя по количеству прокитайских публикаций, Пекин не жалеет денег на то, чтобы создать в инфосфере представление о своей неизбежной победе, используя, в том числе, аргументы, изложенные мною в начале поста. Но не все так гладко, как хотелось бы китайским товарищам. Да, Эппл и Боинг потеряют большой рынок. Однако не утонут. Да, американские бедняки станут еще беднее. Просядет и средний класс. Но для людей, привыкших не смотреть в рот "руководящей и направляющей", а полагаться на себя, для людей, чьи предки пережили Великую Депрессию, временное падение доходов не станет катастрофой. Чего не скажешь о китайцах, привыкших с пеленок к патерналистской модели госустройства, и немножко отъевшихся за последние 10-15 лет. Потеря такого богатейшего рынка как США повлечет за собой настоящую катастрофу для экономики Поднебесной. Вот ведь какая штука – в глобальной экономике главное - не промышленное производство, а рынок сбыта. В перенаселенной Юго-Восточной Азии, где полно государств с населением, прозябающим в нищете, с восторгом воспримут переброс американских производственных мощностей на их территорию. Да что там Азия – Мексика с ее огромным резервом рабочих рук у США под боком. А вот найти ёмкие рынки сбыта своей продукции Китаю будет очень трудно. Особенно, если Вашингтон пригрозит санкциями мировому бизнесу, связанному с импортом из Китая.И вот тут-то из тени на авансцену выйдет Евразийский экономический союз (ЕАЭС), страны-участницы которого образуют единый рынок объемом, на секундочку, в 180 млн. человек. Этот резервуар, конечно, не заменит полностью потерю американского рынка, но вполне способен сыграть роль "подушки безопасности" для китайской экономики. Возможно, именно чувство братского евразийского плеча и дает возможность Пекину выступать с позиции силы, даже находясь под дамокловым мечом экономической войны с Америкой. Оригинал на английском.