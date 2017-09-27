Россия и Сирия: ВКС РФ оказывают армии САР незаменимую поддержку

Недавно стало известно, что при поддержке ВКС РФ сирийской армии удалось деблокировать старейший и стратегически важный город Дэйр-эз-Зор. На территории находится наибольшее скопление сил исламистов. Но благодаря помощи российской авиации армия Асада практически очистила город от религиозных фанатиков.



По последним данным российская авиация совершила более 30 тысяч боевых вылетов. В ходе авиационных и вертолетных ударов уничтожено около 97 тысяч объектов инфраструктуры террористов! За пару лет в Сирии Россия выступила против ИГ широким фронтом. При участии нашей авиации сирийской армии удалось освободить Алеппо – экономическую столицу региона, Пальмиру и другие населенные пункты Сирии, не допустить захвата Латакии, Хамы, Дамаска. Стоит отметить заслуги российских военных советников, которые принимали непосредственное участие в планировании спецоперации для сирийской армии.

Разве могла ранее армия САР мечтать о столь впечатляющих успехах в борьбе с ИГ, которые имеет сегодня? Дамаск попросил у Москвы военной помощи и ВКС РФ, оказывая поддержку сирийцам, по сей день отлично справляются со своей задачей. Башар Асад отмечает, что Россия всегда уважала суверенитет Сирии и согласовывала свои действия с правительством.



К сожалению, то же самое нельзя сказать про США. Если Россия находится в Сирии на законных основаниях, то Америка является там «незваным гостем»: она вторглась в суверенное государство.

Одно дело, если бы от американцев и их союзников был бы толк, но нет, они, напротив, пытаются создать для боевиков благоприятные условия для их террористической деятельности. СМИ не раз писали о том, что ВВС США сбрасывали исламистам оружие, а также бомбили школы и больницы вместо того, чтобы вести боевые действия с исламистами. Также по указке Вашингтона в Сирии действуют вооруженные курдские отряды, которые ранее уже обстреливали сирийскую армию. Становится понятно, кто заинтересован борьбе с ИГ, а кто нет.



Заслуги России в Сирии налицо, как говорится: благодаря поддержке ВКС РФ большая часть сирийской территории освобождена и взята под контроль армией САР. Россия верна своему слову, а значит, продолжит дальше оказывать Дамаску поддержку в борьбе с террористами.









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