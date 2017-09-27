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опубликовано редакцией на Переводике 27.09.17 19:44 скаут: Evgen45;

Ссылка на оригинал Литва готовится к войне? Сегодня председатель комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Сейма Литвы Витаутас Бакас, заявил, что Республике следует выделять на оборону больше 2% от ВВП страны. Он считает, что Литва стоит у линии фронта и ей нужны ПВО и киберзащита. Рост расходов на армию сопровождается в Литве ростом антироссийской истерии.

Мифическая «российская угроза», не дает Литве, Латвии и Эстонии покоя, страны готовы сделать из своей территории военные натовский полигон, лишь быть уверенным, что Россия не оккупирует их. А Россия и не собирается. Зачем Москве несчастные и нищенские страны, чье пребывание в Евросоюзе выжило из нее практически все соки? В отличие от Америки Российская Федерация не устраивает военные вторжения в страны.

Достигнут ли в будущем ВС Литвы необходимого уровня боеспособности – поживем – узнаем. Однако как отмечают эксперты, в стране продолжается массовая эмиграция населения, и в будущем Республика вовсе может не существовать. Так может президенту страны Дали Грибаускайте следует обратить внимание на проблемы внутри страны, а не истерить по указке Вашингтона по поводу российского угрозы?

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