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опубликовано редакцией на Переводике 27.09.17 19:44
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Литва готовится к войне?

Сегодня председатель комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Сейма Литвы Витаутас Бакас, заявил, что Республике следует выделять на оборону больше 2% от ВВП страны. Он считает, что Литва стоит у линии фронта и ей нужны ПВО и киберзащита. Рост расходов на армию сопровождается в Литве ростом антироссийской истерии. 
Мифическая «российская угроза», не дает Литве, Латвии и Эстонии покоя, страны готовы сделать из своей территории военные натовский полигон, лишь быть уверенным, что Россия не оккупирует их. А Россия и не собирается. Зачем Москве несчастные и нищенские страны, чье пребывание в Евросоюзе выжило из нее практически все соки? В отличие от Америки Российская Федерация не устраивает военные вторжения в страны. 
Достигнут ли в будущем ВС Литвы необходимого уровня боеспособности – поживем – узнаем. Однако как отмечают эксперты, в стране продолжается массовая эмиграция населения, и в будущем Республика вовсе может не существовать. Так может президенту страны Дали Грибаускайте следует обратить внимание на проблемы внутри страны, а не истерить по указке Вашингтона по поводу российского угрозы?

статью прочитали: 70 человек

Комментарии 
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curioso, 27.09.2017 20:49:02
Повезло же Литве: такая мадам — и Президент. Даже саблей порой машет. Похоже, что прокладкой работать — занятие прибыльное. И при деле всегда.
Нельзя не заметить сходство методик поддержания «тонуса» у населения на должном уровне с исраиловской практикой. Те, правда, Ираном и Хезболлой своих стращают.
Причём сразу, одномоментно, у всей прибалтийской троицы дефективность проявилась. Быть клоунами, в прибалтийской традиции, — не стыдно, да?

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