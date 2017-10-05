Мы должны передать нашим детям более безопасный мир

Если смотреть на происходящие в мире процессы с глобальной точки зрения, то мы обнаруживаем, что захватившая власть в США группировка, произвольно назовём их клинтонитами или неоконсерваторами, усиленно продвигает нестабильность в мире, углубляя "гнойные" явления на теле планеты и всего здравомыслящего сообщества. Мы как общество, единый организм, так или иначе, испытываем на себе последствия решений, несущих деструктивные последствия для отдельных регионов и групп стран.

Выстроенная финансово-политическая система устраивающая правящую группировку США никак не удовлетворяет огромное количество думающих людей. Мало того, мы уже получили явные признаки неадекватности американцев, на примерах бомбардировок Югославии (1999), с последующим умертвлением в Гааге Слободана Милошевича (2006), войны в Афганистане (2001), вторжения в Ирак (2003), казни Саддама Хусейна (2006), геноцида в Южной Осетии (2008), бомбардировок относительно благополучной Ливии (2011), убийства полковника Муаммара Каддафи (2011), попыток свержения Башара Асада (2011) и др.

На данный момент система агонизирует, о чём можно судить внутренним разборкам команды Клинтон и Трампа, который став президентом, урезан в полномочиях и ещё в полной мере не развернулся. Как мы видим, правящая номенклатура не хочет терять годами выстроенные позиции и сопротивляется не на жизнь, а на смерть. Куда они пойдут и кому они нужны? Они больше трети века варились в котле бонусов существующей системы, совсем не думая о последствиях для всего мира. Образно говоря - увидели жертву, выстроили план и съели (Панама, Ирак и др.), до тех пор пока не получили по зубам от России в период 08.08.08. "Культурно" уничтожая регионы, не обращая внимания на то, что на десятилетия, а в случае с Ближним Востоком на века ввергают громадные слои населения в жуткую нищету и жестокие лишения. Неизбежная миграция и очаг ненависти выплёскивается на всё население планеты.

Можно сколько угодно списывать на тот факт, что ничего лучшего в мире, чем так называемая демократия не придумано и соглашаясь с этим, мы вынуждены жить в парадигме алчного эгоизма группировок ТНК и ждать своей участи, пока кто-либо не увидит свои интересы на пересечении путей вблизи наших домов. В какой-то момент взрывы станут не какими-то отдалёнными, там где-то в Африке, будут биться стёкла и сыпаться осколки стен на наши кровати, где мы привычно спим. Появление нестабильности вынудит любого из нас искать более безопасное место для проживания, с учётом потери работы и привычного источника доходов. Чтобы в полной мере понимать глубину проблемы, нужно чувствовать себя на месте беженцев. Другой вариант, мы остаёмся дома, никуда не уезжаем, но в ближайшие регионы выдвигаются лагеря беженцев, спасающихся от хаоса. Это затронет многих. Конечно, можно плюнуть на всё и дальше оставаясь в плену своих ложных убеждений быть равнодушным, но это не разумно.

Живущее поблизости население получит только минусы, со всеми вытекающими. Грабежи и убийства станут неотъемлемым атрибутом повседневной жизни. Ситуация на самом деле развивается хаотично, поэтому, каждый из нас в какой-то момент может стать беженцем. Учитывая развитие техносферы, наличие гипотетической возможности химического и ядерного заражения, террористической опасности и т.д., причин для волнений предостаточно. Глупость и узкие корпоративные интересы незначительных групп в перспективе могут привести человечество на край условной пропасти. В любом случае, мы все уязвимы. Нужно понимать, что происходящие процессы в мире значительно ускорились, мы не в 16-м веке живём.

https://www.youtube.com/watch?v=kvZSJYt9Whk

Посмотрев исторические карты и на скорость изменения границ в прошлом, а также соизмеряя возможности 21 века, вполне очевидно обнаруживаешь, что с большой вероятностью мы уже вошли в опасную зону нестабильности. В силу возрастающего информационного потока, люди на многих уровнях перестают качественно обрабатывать информацию, что приводит к сбою системы и хаосу. На этом фоне приходит ясное понимание, что до конца не просчитанные поступки и решения ведут к серьёзным кризисам и гибели миллионов людей. Учитывая высочайший уровень политической агрессивности на мировой площадке, безнаказанной преступности и безграничной жадности правящих кланов, все мы в некотором роде неизбежно оказываемся в ситуации, зависящей от фактора случайности. Новый оттенок этой ситуации придаёт общее обострение противоречий на более глубинных уровнях в целом на международной арене, а также низкий уровень взаимоотношений России и США. Как всегда миру не хватает стабильности...

На сегодняшний день США строят оперативный центр на украинской военной базе. Слону понятно, что под соусом "дружественного сотрудничества", по факту осуществляется жёсткая форма интервенции на оккупированной территории. Мало кто верит, что завтра наступит жёсткий период противоборства, выливающийся в открытые боевые действия, но это уже происходит во множестве регионов. Например, вчера уже погиб наш пограничник в Курской области. К тому же, мы знаем о том, что во властных кругах встречаются персонажи с явными и скрытыми отклонениями, которые ещё больше подливают масла в огонь. Могу сказать точно, что безопасности будущему наших детей и внуков сей факт не прибавляет.

Меня волнует вопрос, почему замечая преступления и ужасающие последствия люди слабо формируют свою позицию на происходящий беспредел? По сути, соглашаясь с тем, что американским производителям оружия выгодно получать баснословную прибыль от втюхивания оружия различным странам и группировкам, мы закрываем глаза на массовые убийства и гибель огромного количества людей. Погибают чьи-то дети, родители, нас же не касается. В таком случае, зачем мы все такие правильные, хорошие и добрые заботимся о животных, об экологии? Для показухи? Букашку жалко, а ничтожные жизни людей для нас расходный материал? Соглашаясь с подобной постановкой вопроса, вынуждены плыть в фарватере низменных человеческих инстинктов. Напомню, на дворе 21-й век, но большинство проблем в мире решаются методологией Средневековья.

Мы должны творчески и с умом подойти к существующим проблемам, чтобы попытаться вывести вектор в сторону развития, а не деградации. Зло, алчность и беды расползаются по планете геометрически прогрессируя. Если это здравый подход к сложным вопросам, тогда остановите Землю, я сойду. Воистину задашься вопросом, как мы можем доверить нашу судьбу людям с отклонениями, которые привели нас в подобное состояние тупика? Только слепой не замечает увеличения масштабов проблем нашим детям в будущем. Без сомнений, они примут от нас эстафету в более ужасающих условиях, даже по сравнению с нынешним уровнем. Необходимо переломить ситуацию, человечеству нужны прорывные идеи, способные находить более гибкие подходы к взаимодействию между людьми. Мы должны искать возможности продуктивного и качественного использования искусственного интеллекта, для моделирования будущего на основе сценариев позитивного развития.

Здравомыслящая часть человечества обязана формировать свою гражданскую позицию и доносить гражданский запрос (месседж) до власти, требуя наведения порядка в экономике и в социуме. Как мы знаем, государство имеет монополию на формирование стратегии развития и если кто-то не справляется со своими должностными обязанностями, должны уйти, пока ветер без камней. Добро пожаловать в рынок, хватит паразитировать на теле граждан России. Освободите место смелым и дееспособным, которые решат поставленные самим временем сложные задачи перед страной. Мы платим налоги, вы работаете на нас и мы имеем право требовать к себе уважительного отношения.

Многие требуют от власти простых вещей, качественно отрегулировать механизм и привести в соответствие времени законодательные акты, в которых чёрным по белому будет прописана персональная ответственность чиновников за выполнение своих функциональных обязанностей. Власть должна показать людям свой потенциал, кардинально ужесточить законы в отношении коррупционеров и всякого рода казнокрадов. Простые граждане устали наблюдать бесхозяйственность власти. Государство своим делом в плане сбора налогов владеет в совершенстве, общество в праве требовать от власти соизмеримой отдачи населению. Пришла пора профессионалов.

Александр Глухов

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