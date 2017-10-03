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опубликовано редакцией на Переводике 03.10.17 04:00
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Синьхуа - подтвержденные резервы золота в Китае, на конец 2016 года, составляли 12 100 тонн

Reuters Staff


Шанхай, 2  октября (Reuters) - Как  сообщило в понедельник  государственное информационное агентство Синьхуа, цитируя  чиновника национальной ассоциации  золота (China Gold Association)  -   в конце 2016 года,  подтвержденные  резервы  золота  Китая  достигли величины  12 100 тонн.

В  течение  10  лет  Китай был крупнейшим производителем золота в мире и в течение четырех лет  -   крупнейшим потребителем драгоценного  металла, сказал  чиновник. Китай стремится  нарастить  ежегодное производство золота  с,  приблизительно,  450 тонн в настоящее время до 500 тонн к 2020 году, сказал он.

В прошлом году, Китаем, на  спотовых  и  фьючерсных биржах и  внебиржевых  банковских  рынках  было  продано 70,000 тонн золота, к  2020 году  эта  величина,  как ожидается, превысит 100,000 тонн  -  Синьхуа  цитирует  слова  Чжан Юнтао, заместителя председателя China Gold Association (CGA).

По  данным  CGA,  в первой половине 2017 года  Китай произвел 207 тонн золота,  на  9.8 процентов меньше  чем  год  назад, хотя потребление золота [за то же время] увеличилось  почти на 10 процентов   -  до 545 тонн (потребление  золотых слитков  увеличилось более  чем  на  50 процентов)

Сообщение  - Джон  Рувич; редакция  -  Кристиан Шмоллингер

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теги: Китай  
   
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