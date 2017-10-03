Синьхуа - подтвержденные резервы золота в Китае, на конец 2016 года, составляли 12 100 тонн

Reuters Staff





Шанхай, 2 октября (Reuters) - Как сообщило в понедельник государственное информационное агентство Синьхуа, цитируя чиновника национальной ассоциации золота (China Gold Association) - в конце 2016 года, подтвержденные резервы золота Китая достигли величины 12 100 тонн.

В течение 10 лет Китай был крупнейшим производителем золота в мире и в течение четырех лет - крупнейшим потребителем драгоценного металла, сказал чиновник. Китай стремится нарастить ежегодное производство золота с, приблизительно, 450 тонн в настоящее время до 500 тонн к 2020 году, сказал он.

В прошлом году, Китаем, на спотовых и фьючерсных биржах и внебиржевых банковских рынках было продано 70,000 тонн золота, к 2020 году эта величина, как ожидается, превысит 100,000 тонн - Синьхуа цитирует слова Чжан Юнтао, заместителя председателя China Gold Association (CGA).

По данным CGA, в первой половине 2017 года Китай произвел 207 тонн золота, на 9.8 процентов меньше чем год назад, хотя потребление золота [за то же время] увеличилось почти на 10 процентов - до 545 тонн (потребление золотых слитков увеличилось более чем на 50 процентов)

Сообщение - Джон Рувич; редакция - Кристиан Шмоллингер

статью прочитали: 64 человек