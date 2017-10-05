Этот безумный, безумный мир

Недавно прочитал материал «Трибунал по Украине всё ближе» и решил дать свою оценку происходящему.

Собственно, о каком трибунале для Украины может идти речь, когда именно Западом инспирированы и профинансированы выступления на Майдане в Киеве в ноябре 2013 года? В результате чего в феврале 2014 года произведён государственный переворот и к власти приведено марионеточное правительство. Как они могут судить собственных выкормышей русофобов из Восточной Европы и ставленников из бандеровского отребья? Или кто-то думает, что недоумок Порошенко самостоятельно принял решение уничтожать русских на Донбассе, а до этого трусливый до жути Саакашвили решил затеять войнушку в Южной Осетии, отдав приказ убивать русских миротворцев в августе 2008 года? Без команды из Лондона и Вашингтона эти холуи пальцем шевельнут.

Обратите внимание, что гауляйтера Украины охраняет британский спецназ. При внимательном рассмотрении мы увидим, что Порошенко вылитый король Йагупоп из сказочного королевства кривых зеркал. Это ничтожество полностью контролируется из американского посольства в Киеве и исполняет приказы транснациональных корпораций.

Надо отдать должное, англосаксы грамотно выстроили грабительскую систему для колонизации мирового пространства. Финансовая модель, рамки ВТО, авианосные группировки, разбросанные по всему миру сотни баз, предназначены для проникновения на рынки других стран и дальнейшего закабаления. Подконтрольная пресса, ТВ и Голливуд используется как фактор отвлечения внимания, формирования «правильного» общественного мнения и промывки мозгов (любопытно в статье «Кому принадлежат мировые СМИ - http://www.km.ru/node/101631/ap.org).

В целях перехвата контроля управления Запад широко использует систему подкупа и шантажа высшего руководства государств, финансирование оппозиционных сил, прикрываясь правами человека, которые сами никогда толком не соблюдали. Достаточно вспомнить расовую дискриминацию в США в конце 70-х годов, когда в транспорте были места для белых и чёрных. Кто с этим не знаком, легко может найти в сетях информацию о движении за гражданские права чернокожих в США. К слову сказать, последних как подопытных крыс в некоторых кварталах травили газом (https://news.mail.ru/politics/10482322/?frommail=1)и даже в наши дни мы видим жесточайшее противостояние на расовой почве. Американская власть проводила и более ужасающие опыты над собственным населением (18+ http://tabula-rasa24.ru/kriminal/item/477-15-samykh-uzhasnykh-eksperimentov-amerikanskikh-vlastej).

После развала СССР, соединённым штатам какое-то время удавалось паразитировать на теле человечества, тем самым сохранять хрупкое равновесие внутри, но могущество было подорвано и мир на наших глазах становится многополярным. Многим странам пришлось на своей собственной шкуре убедиться в американской исключительности, напоминающей болезненное расщепление рассудка.

Для прикрытия грабежа и бесчинств цивилизованным Западом выстроена система "международного правосудия", а также мощнейшее разведсообщество, которое создаёт террористические группировки для проведения специальных операций, намеренно выведенные из подчинения госструктур. Эти задачи англосаксы решают при помощи бывших военных, не стоящих на службе государств.

Проблема в том, что создав на своей территории как бы международные суды, Запад становится неподсудным, хотя на самом деле англосаксы и некоторые сионистские кланы, фактически являются корнем зла всех бед человечества. Достаточно посмотреть на историю Британии, да таких мясников и изуверов в мире ещё поискать, а международные суды, по сути, выстроены для обслуживания интересов «товарищей» с отклонениями.

Не трудно проанализировать лет на 30-50-100 вперёд, даже такому оптимисту как я будущее отчётливо видится просто ужасающим. Наши дети и внуки однозначно будут жить в некомфортном и более опасном мире. Уже сейчас мы фиксируем серьёзное промывание мозгов и манипуляции общественным мнением с помощью основных западных СМИ. На наших глазах в ведущих странах мира выстраивается тоталитарный формат смеси феодализма с фашизмом, происходит уничтожение образовательной системы, переписывание истории, белое обозначается чёрным, откровенные грабежи называются гуманитарной помощью, смена неподконтрольных режимов продвижением демократии и т.д.

В этот самый момент я задаюсь вопросами, а туда ли мы все идём? Надо ли двигаться в этом направлении? Всё ли в порядке у нас с головой и особенно у тех, кто нами правит? Нами, имеется в виду не Россией, а в целом государствами на планете. Не смотря на пропаганду правящих режимов, интеллектуальное сообщество должно держать руку на пульсе независимо от политических противоречий между всевозможными блоками и союзами, потому что мы ответственны перед будущими поколениями.

И действительно, что мешает человечеству корректировать сложные мировые процессы в сторону позитивной повестки дня на более приемлемых условиях? Рано или поздно в обязательном порядке необходимо создавать международный суд на основе БРИКС и присоединившихся стран, которых будет не мало. Вероятно, представители англосаксов и некоторых еврейских кланов, устроивших нынешние бесчинства в мире, из-за которых гибнут миллионы невинных людей, окажутся на судебной скамье. Крови на руках этих живодёров с нездоровой психикой не мало. Добавьте сюда отравление населения планеты ГМО отравой, фармацевтическими препаратами, другой химией. И всё ради прибыли! Разве в 21-м веке это нормально? Кто остановит этих неадекватов?

Уже нельзя не замечать серьёзные проблемы с рождаемостью во многих странах. Здоровых детей практически нет, достоверных исследований не проводится, а подконтрольная часть научного сообщества за деньги оправдывает преступления щедро финансирующих химических концернов, к примеру, Монсанто. В результате происходят необратимые изменения в генофонде и различные формы мутаций.

Огромнейшее количество пластика и всевозможных отходов выбрасывается в мировой океан, уничтожает среду обитания морских животных и рыб, которыми кормятся многие миллионы людей. Загрязнение воды, химические дожди, испарение влаги и перенос ветрами на большие расстояния отравляют воздух, по сути никого не оставляют в безопасности. Тот, кто надеется на "всесильную" науку, глубоко ошибается и слишком самонадеян.

Складывается впечатление, что сильные мира сего намеренно избавляются от ненужного балласта в виде нескольких миллиардов человек, которые расходуют ограниченные ресурсы. Это же чистой воды шабаш с жертвоприношениями и форменный сатанизм. Неужели кому-то не понятен уровень угроз для себя лично и будущих поколений?

Есть стойкое ощущение, что мы движемся совсем не туда куда нужно. Система, выстроенная на низменных инстинктах, деньгах, алчности и прибыли, разрушает моральные нормы общества, веками устоявшиеся семейные традиции, приводит к конфликтам, саморазрушению и в конечном итоге самоуничтожению. Так и хочется спросить, где же психиатры и почему на некоторых представляющих опасность представителей человечества до сих пор не надели смирительную рубашку?

Пора браться за голову, ещё не поздно остановиться и изменить вектор развития, ведь другой планеты у нас нет. Гадить в собственном доме здравому уму непостижимо и выглядит не вполне здорово. Процесс деградации может стать необратимым и человечество исчезнет как вид. Разве кто-то может предпочитать подобный сценарий?

Разумные люди должны отбросить противоречия, необходимо задуматься над происходящим и начинать формировать общественное мнение, с целью дискредитации пропагандистской машины Запада. Необходимо менять мышление людей, погрязших в проблемах выживания и жёстко противостоять мировому злу. Нужно отдавать себе отчёт, что демократия, это миф, используемый для продвижения интересов корпораций и закабаления стран третьего мира.

Уже сейчас нужно конструировать новую модель общества, в которой система взаимоотношений, как некоего коллективного договора, выражала интересы большинства, а «элитарные» группировки находились под контролем.

Как бы там ни было, но советская система со всеми её минусами выстраивала формы взаимодействия на основе позитивного развития. Во всяком случае, основополагающими факторами миллионов людей являлись не жажда наживы, а благополучие человека и семьи. Может быть, нужно сделать выводы, взять из прошлого опыта всё лучшее и соединить со значимыми элементами частнособственнических отношений, чтобы используя интеллектуальные формы организации общества изменять удручающую реальность?

Нужно ставить правильные задачи, находить прагматичные решения, двигаться вперёд, а не заглядывать в бездну стоя на краю пропасти. Ситуация в любой момент может выйти из-под контроля и стать непредсказуемо опасной. Мы не можем допустить, чтобы сложные процессы в мире зависели от фактора случайности. Это не зер гут.

Глухов Александр

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