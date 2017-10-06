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опубликовано редакцией на Переводике 06.10.17 20:30
скаут: Miroslav;
 
 

Боевое братство: «Охотники на ИГИЛ» готовы мстить за российских добровольцев

В настоящее время на территории Сирии продолжается операция против террористов «Исламского государства». Благодаря СМИ и сообщениям пользователей социальных сетей стало известно, что важнейшую роль в наступлении сирийских правительственных войск играют российские добровольцы — бойцы группы Вагнера.

«Вагнеровцы» действуют на самых опасных и ответственных участках фронта, проявляя настоящее мужество и героизм. Лишь за последнее время они приняли активное участие в формировании Акербатского котла, деблокировании города Дейр-эз-Зор, форсировании реки Евфрат. В итоге сирийские части стали равняться на это подразделение, беря пример с российских добровольцев.

Несколько дней назад террористы ИГ предприняли отчаянную попытку перекрыть стратегически важное шоссе М-20, соединяющее города Дейр-эз-Зор и Пальмиру. В результате «вагнеровцы» вновь продемонстрировали чудеса самоотверженности. Недавно стали известны подробности боя близ селения Аш-Шоуля, о которых поведал сирийский солдат.

По его словам, сводный отряд сирийских войск и российских добровольцев неожиданно подвергся нападению превосходящих сил ИГ. Террористы начали окружать небольшой отряд, но «вагнеровцы», которых было всего десять человек, заняли прочную оборону и позволили военнослужащим САА отступить.

Сирийский солдат отметил, что россияне вели огонь до тех пор, пока у них не закончились боеприпасы. Но и после этого добровольцы не захотели отступать, решив пойти в рукопашную схватку с крупным отрядом противника. К сожалению, двух героев террористы сумели взять в плен.

Недавно появились кадры, на которых запечатлены пленные. Ими оказались казак Роман Заболотный и бывший военнослужащий ВДВ Георгий Цуркану. Это мужественные люди, которые сумели продемонстрировать свои лучшие качества не только на фронте, но и на мирной стезе. Так, Заболотный в свое время помогал доставлять гуманитарную помощь для мирных жителей Донбасса. Цуркану был участником организации «Боевое братство», которая занимается патриотическим воспитанием молодежи и помогает ветеранам боевых действий.

Пленение боевых товарищей близко к сердцу восприняли и сирийские военные. Известно, что бойцы элитного подразделения «Охотники на ИГИЛ» пообещали жестко отомстить террористам — убить 100 боевиков, если пленным будет причинен вред. Таким образом, военнослужащие САА и добровольцы группы Вагнера образовали настоящее братство, которое готово сражаться с террористическим халифатом до победного конца.

Заболотный и Цуркану являются героями, которые вступили в неравный бой, прикрывая отступление товарищей. Можно лишь согласиться с пользователями соцсетей, которые считают, что российские добровольцы показали пример стойкости и мужества, действуя так же самоотверженно, как наши предки на фронтах Великой Отечественной войны.

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теги: Сирия, Терроризм  
   
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