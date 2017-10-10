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опубликовано редакцией на Переводике 10.10.17 12:03
скаут: vikisav; переводчик vikisav;
 
 

"Моссад" атакует



"Первое правило Бойцовского клуба – никому не рассказывать о Бойцовском клубе". Я всегда вспоминаю эту замечательную цитату из культового фильма, когда наталкиваюсь на очередное, изумительное в своей наивности, заявление о том, что "Моссад", якобы, активно не работал против СССР, а теперь не работает против России. Замечательно работают израильские специалисты по информационной войне, если в огромное количество голов умудрились вбить столь бредовую мысль.
 
Да, действительно, "Моссад" всегда стремился избежать привлечения к оперативной работе агентуры из местных евреев, чтобы избежать вспышек антисемитизма в случае вероятного провала. Но это вовсе не значит, что Израиль не вел активную разведку в СССР и не ведет ее в России. Просто вербуются агенты, не принадлежащие этнически к евреям. Ну, посудите сами, как это "Моссад" мог выпустить из своего поля зрения СССР, если тот поставлял инструкторов и новейшее по тем временам вооружение арабам – этим заклятым "друзьям" израильского государства?

Россия же сейчас выступает единым фронтом в Сирии вместе с Ираном, активно перекраивая в свою пользу геополитическую карту мира. И если до начала войны в 2011 году, Иран не мог напрямую угрожать границам Израиля, так как не имел общей границы и выхода к Средиземному морю, то к нынешней осени 2017 года части "Корпуса Стражей Исламской Революции", при поддержке военизированных формирований проиранского шиитского движения "Хезболла" почти подошли к границе Израиля. Надеюсь не нужно объяснять, какую озабоченность это вызывает в Тель-Авиве. Более того, иранцы не намерены останавливаться на достигнутом успехе, и планируют "пробить коридор" до Средиземного моря. Перспектива увидеть на рейде  сирийского порта Тартус не только российскую, но и иранскую эскадру весьма велика. А, учитывая геополитические планы Тегерана относительно хуситского Йемена, где местные шииты  бодро изничтожают старым советским оружием дорогие образчики западного ВПК вместе с экипажами саудовской "коалиции", то для Израиля все становится совсем "весело".

Разумеется, сидеть, сложа руки, израильтяне не собираются. 12 сентября болгарский сайт Novinite со ссылкой на китайское информационное агентство "Синьхуа" сообщил, что ВВС Израиля проводят широкомасштабные учения в Болгарии. Согласно сообщению Novinite, со стороны Израиля в учениях участвовали 42 самолёта, включая F-15 и F-16. Со стороны Болгарии в учениях принимали участие истребители МиГ-29 и наземные системы ПВО, включая С-300. Учения в Болгарии были частью широкомасштабных израильских учений проводимых раз  в два года. Любопытно, что конкретно эти учения стали крупнейшими за последние 19 лет (с 1998 г.), кроме сухопутных подразделений и ВВС в них принимали участие также ВМС и военная разведка. Отмечается, что расстояние от Израиля до Болгарии примерно соответствует расстоянию от Израиля до центральных районов Ирана, а МиГ-29 и С-300 – это системы, состоящие на вооружении ВВС и ПВО Ирана. Очевидно, что на учениях отрабатывался удар по территории Ирана. Понятно, что операции такого рода без "Моссад" не планируются. Вы можете спросить, причем тут Россия? Объясняю – по некоторым косвенным признакам, комплекс С-300 агентами "Моссада" и военной разведки Израиля уже давно "вскрыт". То, что происходило в Болгарии, это вовсе не "первое знакомство" израильских ВВС с ним, а отработка алгоритмов подавления (уничтожения) данной системы ПВО. В Тегеране сидят далеко не дураки, и прекрасно это понимают. Единственная надежда Ирана не получить сокрушительный удар – это интеграция с современной российской эшелонированной ПВО. Получить доступ к этому "зонтику" иранцы смогут только после полноценного вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества в следующем году.  И кто теперь скажет, что "Моссад" не активизируется максимально на российском направлении? Охота за секретами С-400 "Триумф" и модернизированными "Панцирями", попытки вербовки агентуры – работы у наших израильских "друзей" - непочатый край.

Перевод с Playbuzz.

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