National Interest: США ударят по КНДР субмаринами. Неожиданно и смертоносно

Соединенные Штаты готовы нанести уничтожающий удар по Северной Корее с помощью подводных лодок, пишет военный обозреватель Дэйв Маджумдар в издании National Interest, поясняя, что США продолжают поднимать ставку в своей конфронтации с Северной Кореей. Информация согласуется с данными о том, что около Северной Кореи появилось сразу две американские субмарины, что само по себе является большой редкостью и, очевидно, связано с угрозой военной эскалации.

В то время как стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer совместно с ВВС Японии и Южной Кореи регулярно совершают пролеты близ границ КНДР с целью демонстрации силы, под водами Корейского полуострова за ситуацией следят невидимые глазу атомные подлодки, вооруженные крылатыми ракетами, пишет автор.

Присутствие этих судов обычно держится в секрете, однако недавно американские власти объявили о том, что в регионе курсирует атомная субмарина ВМС США USS Tucson (SSN-770), отмечает он. В связи с этим Министерство национальной обороны Республики Корея объявило о том, что 7 октября она посетила южнокорейский порт Чинхэ и вновь вышла в море 11 октября.

"Корейско-американские отношения очень важны, и наш визит в Чинхэ дает нам возможность укрепить взаимовыгодные связи между США и Республикой Корея, — сказал по этому поводу командир субмарины Чад Хардт. — Мы с моей командой с нетерпением ожидаем встречи с изумительной культурой этого великого корейского города".

Визит подлодки Tucson в южнокорейский порт является сигналом для каждой из сторон конфликта. С одной стороны, Пхеньян должен понять, что его наблюдению доступны далеко не все боеготовые американские войска в регионе, и что США обладают потенциалом несения внезапного, смертоносного, быстрого, массированного удара с больших расстояний, которые не достижимы для КНДР с точки зрения контратаки. В то же время это явное послание Сеулу о том, что США не бросят союзников в условиях обострения ситуации, говорится в материале NI.

В свою очередь агентство РИА "Новости" сообщает о том, что в пятницу в южнокорейский порт Пусан прибыла еще одна подлодка ВМС США — Michigan (SSGN 727). Она пробудет в порту несколько дней и выйдет в море непосредственно перед прибытием к корейским берегам американского авианосца Ronald Reagan CVN-76.

Главным преимуществом американских подлодок перед многими другими судами в ВМС США является тот факт, что они обладают высоким уровнем скрытности, поясняет Маджумдар. По его словам, это не позволяет противнику заранее предугадать, откуда будет нанесен удар. Такое свойство субмарин призвано убедить режим Ким Чен Ына поумерить пыл в его яростном противостоянии с Вашингтоном, подчеркивает автор NI.

При этом, как указывает Андрей Ольферт в материале для РИА "Новости", атомные подводные лодки Tucson являются одними из самых маневренных и малозаметных в мире. Они несут на борту 24 крылатых ракеты "Томагавк", способные наносить точечные удары по вражеским объектам с расстояния до трех тысяч километров.

В свою очередь, подлодки "Мичиган" имеют до 154 таких ракет, а при необходимости могут оснащаться и тактическим ядерным оружием.

По словам Ольферта, субмарина Michigan (как и Tucson, которая сейчас находится в акватории Японского моря) готова принять участие в крупнейших за последнее время американо-южнокорейских учениях, которые начнутся на следующей неделе. Основную роль в них будет играть авианосная ударная группа ВМС США, которая вместе с южнокорейскими эсминцами, оснащенными системой "Иджис", отработает перехват баллистических ракет КНДР. Однако участие в этих учениях атомных субмарин может говорить и о более серьезных намерениях союзников, говорится в материале.

"Последний раз США задействовали сразу две АПЛ в апреле-мае этого года, когда во время очередного пика напряженности в Пусан сначала зашла подлодка "Мичиган", а спустя некоторое время в разговоре с филиппинским президентом Дональд Трамп проговорился, что в корейских водах курсируют даже две атомных субмарины. Однако с тех пор ситуация значительно обострилась, и нельзя исключать, что на этот раз такое скопление стратегических вооружений США не будет использовано для начала военной операции против Северной Кореи", — пишет Ольферт, отмечая, что "запоздалое" сообщение Тихоокеанского командования Вооруженных сил США о заходе субмарины Tucson на базу южнокорейских ВМФ заинтриговало местных наблюдателей "тем, что теперь их там будет сразу две, что происходит крайне редко".

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