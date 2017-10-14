Смена губернаторов в России: почему их ждет незавидная работа

Михаил Бушуев



Волна отставок губернаторов в России имеет ясные цели, уверены опрошенные DW немецкие политологи. И это - не только подготовка к выборам президента в марте



Карикатура Сергея Ёлкина на тему отставок губернаторов в России

В четверг, 12 октября, в Кремле сообщили об 11-й отставке регионального лидера за последние две недели. Глава Псковской области Андрей Турчак ушел со своего поста, заняв партийную должность - и.о. главы генсовета "Единой России". Раньше увольнения глав регионов состоялись в Самарской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ивановской, Орловской области, Красноярском и Приморском крае, Ненецком автономном округе и Дагестане.

Волна отставок последовала вскоре после местных выборов, на которых сменились главы еще 16 российских регионов. Немецкие политологи, следящие за внутриполитической ситуацией в России, пришли к выводу, что назначенцам не позавидуешь, и объяснили, почему именно.

Цель №1: выборы президента

Волну отставок региональных руководителей надо рассматривать в контексте выборов президента в марте 2018 года - это кажется очевидным как наблюдателям в РФ, так и в Германии. "Выборы президента в России, хотя их не назовешь честными и свободными, рассматриваются властями как стрессовая ситуация. В таких ситуациях в Кремле предпочитают сокращать риски, к этим мерам относится ротация кадров в надежде, что новые будут эффективны", - заявил в интервью DW приглашенный научный сотрудник берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Фабиан Буркхардт (Fabian Burkhardt).





Штефан Майстер





Расчет делается на то, что новые руководители, назначенные Кремлем, будут пользоваться у избирателей доверием. Владимир Путин готовит регионы к тому, чтобы они обеспечили ему соответствующие результаты на выборах, уверен руководитель программ Восточной Европы и Центральной Азии в Германском обществе внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister). По его мнению, отставки губернаторов дают возможность вызвать чувство, что в регионах происходят изменения, и что центр о них заботится.

Перед новыми региональными лидерами стоит задача остановить тренд последних лет: явка избирателей падает от выборов к выборам. Этой цели им придется добиваться в сложных условиях. Во-первых, растущая протестная активность населения на фоне неблагоприятной социально-экономической обстановки. Только в первой половине 2017 года прошло около 650 акций протеста, в основном за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, подсчитали аналитики из SWP. Во-вторых, в Кремле дали региональным лидерам негласную рекомендацию не злоупотреблять административным ресурсом - иными словами, без лишней необходимости не использовать манипуляции на выборах, написали Буркхардт и его коллега в опубликованном ранее анализе ситуации. В-третьих, выборы президента проходят фактически на безальтернативной основе.

Критерии для отбора губернаторов

На вопрос, кому поручили выполнение предвыборной миссии в российских регионах, немецкие политологи ответили, что одного критерия для отбора кандидатов не прослеживается, как это было еще в начале года. "Было две волны (отставок. - Ред.) в этом году. Сначала был четкий критерий - запустить смену поколений", - указывает Буркхардт.





Один из тех, кого отправили в отставку: Николай Меркушкин из Самарской области

Если до 2016 года действовал принцип стабильности кадров, то средний возраст назначенцев, выигравших региональные выборы 10 сентября, составил всего 44 года, что на десять лет меньше среднего возраста губернаторов в России, подсчитали Буркхардт и его коллега. Однако назначенному 3 октября и.о. главы Дагестана Владимиру Васильеву, например, 68 лет. "Нынешняя, вторая, волна не совсем поддерживает этот тренд", - заметил Буркхардт.

Как правило, новые назначенцы действительно моложе своих предшественников, согласен и Майстер. "В большинстве своем это не очень неизвестные люди, они считаются техно- или бюрократами и не обладают значительным политическим весом", - анализирует он. Нередко назначаются люди из силовых органов. "Бросается в глаза, что это блеклые фигуры", - заметил Штефан Майстер в интервью DW.

Цель №2: выжать из экономики больше, имея меньше

В авторитарной системе правления всегда приходится делать выбор между лояльными и компетентными назначенцами, говорит Буркхардт, и научные наблюдения, по его словам, показывают, что, начиная с 2000-х годов, выбор в России делался в пользу скорее лояльных фигур, а компетенция считалась не главным критерием: "Это компетентные кадры? Я бы так говорил с большими оговорками".

Оба аналитика при этом не отрицают, что у "некоторых губернаторов вполне впечатляющие образование и опыт" работы на государственных должностях. Выбор слабых с политической точки зрения фигур объясняется тем, что должность перестала быть популярной, полагают эксперты. "У региональных начальников мало стимулов тратить усилия и очень мало пространства для маневра", - убежден Буркхардт.

Регионы потеряли значительную часть финансовой самостоятельности, все больше налогов и акцизов уходят в федеральный центр. Одновременно с этим резко выросла региональная задолженность. От региональных лидеров требуют "добиваться большего с меньшим количеством ресурсов", указывает эксперт SWP Буркхардт. В этих условиях у глав регионов мало стимулов реализовывать такие задачи как долгосрочное развитие региона, "важнее оказывается другая задача - выжить".

"Большой знак вопроса: есть ли у центра глубинный интерес в решении социально-экономических проблем регионов, или замены продиктованы скорее краткосрочным интересом - обеспечить явку и результат на выборах, а там уже смотреть, что делать дальше", - резюмировал Фабиан Буркхардт.

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