Иранская авантюра: Трамп отдает бразды правления неадекватной Хейли

Представители Соединенных Штатов не один раз публично «падали лицом в грязь», выступая на международных площадках или у себя в стране. Такова, наверное, специфика работы и интеллектуальные способности всех этих политиков типа Псаки, Кирби, Харф и им подобных. Но ведь именно в руки таких чиновников попадает решение вопросов мирового значения.

Особо опасно такое «попадание» в наше время. В тот момент, когда на президентского посту США стоит непредсказуемый Дональд Трамп. Человек, который, по сути, сам не далеко ушел от тех фигур, которые «блещут» знаниями политического уклада в мире.

По информации журнала Politico, в данный момент человеком, который вдохновляет Трампа на жесткие политические ходы, является постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

Это та женщина, которая после мнимой химической атаки в сирийском Идлибе заявляла, что «У Асада нет никакого стимула прекратить применение химического оружия, пока Россия защищает сирийский режим от возможных последствий. Если ООН раз за разом оказывается не в состоянии исполнить свой долг и действовать сообща, иногда государства вынуждены самостоятельно принимать меры».

После таких изречений начинаешь задумываться о базовых познаниях логики американского постпреда, так как вина Асада не была доказана, а Россия помогает сирийскому правительству в борьбе с терроризмом, что, по сути, равноценно «защите режима». К тому же абсолютно нелепо было делать такое заявление на фоне того, как США выпустили «томагавки» по территориям суверенной страны.

В общем, именно Хейли сегодня имеет рычаги давления на Дональда Трампа и посоветовала ему не подтверждать соблюдение Тегераном соглашения по ядерной программе, которое, к слову, поддерживает даже самый преданный сателлит США – Евросоюз.

Журнал отмечает, что Хейли фактически навязала Трампу свою позицию, и он уже отказывается даже от советов Рекса Тиллерсона и главы Пентагона Джеймса Мэттиса, которые в июле убедили американского президента признать, что Иран придерживается Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Эта ситуация уже привела к тому, что накануне Трамп отказался подтверждать конгрессу, что Иран соблюдает СВПД, а также призвал законодателей работать «над ошибками» ядерной сделки и даже пообещал ввести против Тегерана новые санкции за якобы поддержку в терроризме.

И очевидно, что если Никки Хейли и дальше будет воздействовать на Дональда Трампа, то в ближайшем будущем мы сможем увидеть не только запреты в адрес Ирана, но и угрозы Тегерану с последующим вмешательством и даже атаки по иранским городам, где американцы «найдут» боевиков.

В общем, невозможно не признать, что Трамп, отдав вопросы мировой величины Хейли, сделал очередной грубейший политический шаг, который негативно отразится на общей международной политической атмосфере. При этом вряд ли кто-то из союзников поддержит такое стечение обстоятельств. По многим факторам (санкции, ситуация в Сирии, ситуация на Корейском полуострове) видно, что американские партнеры всё больше отказываются от поддержки идей Вашингтона.

Антон Орловский