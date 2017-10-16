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опубликовано редакцией на Переводике 16.10.17 16:34
скаут: lyasikovnorick;
 
 

Очередная победа: российские добровольцы продолжают уничтожать борцов с «неверными»

Согласно последним данным территория Сирии на 92% освобождена от боевиков ИГ*. В воскресение правительственные войска одержали очередную победу и освободили Аль-Маядин- город на западном берегу Евфрата, который являлся экономической и военной столицей террористов. Немалую роль в данной победе сыграли российские добровольцы, которые помогают сирийским военнослужащим в борьбе с радикальными исламистами.

Освобождение Аль- Маядин не первая успешная операция, которая была проведена совместно с нашими бойцами. Еще с 2015 года ЧВК «Вагнера»  выполняла одни из самых сложных задач по освобождению сирийских земель от боевиков.

Деблокада Дейр-эз-Зора и уничтожение Акербатского котла, пожалуй, можно считать одними из самых успешно выполненных задач нашими бойцами. Несмотря на то, что военные действия проходили с численным превосходством со стороны противника, вагнеровцы в полной мере выполнили поставленную перед ними миссию. Благодаря профессиональному подходу и новейшему вооружению, бойцам в очередной раз удалось сломить наступление боевиков, невзирая на отчаянный натиск и упорство нападавших.

Несмотря на все риски, российские добровольцы не отказываются  от участия в помощи сирийским войскам, а те в свою очередь не перестают отмечать бесстрашие и героизм наших ребят.

 

К сожалению, как на любой войне не обходится без потерь, война в Сирии унесла жизни нескольких наших бойцов, которые решили принять участие в борьбе за освобождение земель от радикальных исламистов.

Чуть больше месяца назад в бою погиб Азат Нуруллин из Казани, снайперская пуля настигла юношу в провинции Хомс. Азат, как и другие  наши добровольцы не смог спокойно оставаться дома, и решил принять участие в борьбе с террористическим Халифатом, его подвиг говорит о том, что в русском народе все еще живет желание бороться за справедливость, даже если для этого придется отдать собственную жизнь.

 

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) – террористическая группировка, деятельность запрещена на территории РФ решением Верховного суда РФ

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