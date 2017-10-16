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опубликовано редакцией на Переводике 16.10.17 19:39
скаут: lyasikovnorick;
 
 

Все под контролем: Роскомнадзор «обезвредил» 72 сайта

Любой человек не хочет стать жертвой преступления, именно поэтому старается обходить темные переулки, подозрительные компании и пытается быть бдительным в общественных местах. Все эти меры предосторожности способны обезопасить от противоправных поступков со стороны граждан, которые решили пойти по «кривой дорожке», но все это так называемые «стандартные преступления».

В современном мире появилась куда более опасная угроза чем «разбой» или грабеж. Речь идет о кибератаках. Каждый из нас пользуется интернетом, но далеко не все задумываются, а насколько безопасным является их нахождение во всемирной Сети? А зря, ведь именно с помощью вредоносных программ злоумышленники «взламывают» крупнейшие банки, получают персональные данные или просто уничтожают важную информацию.

Так было до тех пор, пока за преступников  всерьез не взялись в Роскомнадзоре. На основании решения суда ведомство заблокировало 72 сайта, на которых были обнаружены инструкции по созданию, внедрению и распространению вирусов.

В комитете Госдумы положительно отнеслись к действиям Федеральной службы по надзору и оценили усилия, которые предприняли в ведомстве для очистки интернета от незаконных программ.

 Депутат Андрей Свинцов (член профильного комитета Госдумы) сказал следующие: «Россия переходит в эру, когда интернет перестает быть помойкой. Я рад, что у Роскомнадзора дошли руки до этого. Вредоносные программы не только мешают жить гражданам РФ, но и наносят серьезный финансовый ущерб. Все, что связано с незаконной деятельностью, должно быть незамедлительно блокировано. По возможности, все люди, стоящие за этим, должны быть наказаны вплоть до реальных сроков. Остановка или усложнение работы той или иной программы за счет вредоносного обеспечения является преступлением». 

Так же Свинцов добавил, что возможно авторы этих вирусов находятся за рубежом. В преддверии выборов президента, как полагает Свинцов, России стоит опасаться масштабных кибератак. Поэтому сотрудники ФСБ совместно с МВД разрабатывают программное обеспечение, которое поможет избежать подобных видов преступной деятельности на территории России.

Несмотря на то, что данное преступление несет виртуальный характер, владельцы заблокированных сайтов подвергнуться преследованию со стороны правоохранительных органов и могут схлопотать реальный срок.

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