5 причин, по которым я больше не хочу жить на Брайтоне

Travellika Блогер

12.09.2017



Фото из личного архива





Брайтон-Бич, самый известный и легендарный русскоязычный район в США – это мой самый нелюбимый район Нью-Йорка. Лишний раз стараюсь не ездить туда. Максимум – сходить на пляж и прогуляться по набережной вечером.

Когда я только приехала, мне «посчастливилось» пожить на Брайтоне (так его называют местные) какое-то время, и это оказалось не очень-то хорошей идеей. Чувствовала я себя так, словно переехала в российскую глушь, в провинциальный городок, где все еще существуют порядки 90-х. За то время, что я здесь прожила, мне удалось узнать, почему многие так и остаются жить в «маленькой Одессе» и понять, почему я не хочу жить на Брайтоне.

Кто ты такой и что ты здесь делаешь?

Первое ощущение, которое ты получаешь: тебе здесь не рады. Не только люди с неприветливыми лицами, но и сам Брайтон не рад тебе.

Все серое и неприветливое: витрины магазинов, которые стоят без ремонта уже лет по 30, линия метро, которая грохочет прямо над головой и не дает услышать друг друга, вывески, которые призваны будить ностальгию, возвращают тебя назад в прошлое.

Фото из личного архива

Хамство, как силь общения

На Брайтоне в основном живут те, кому уже далеко за 40. Те, кто привез с собой грубость и ненависть из Союза, и, приехав за лучшей жизнью в Америку, сам не захотел меняться в лучшую сторону.

Пожив в любом другом районе, ты все-таки привыкаешь к тому, что с тобой любезно общаются, куда бы ни пошел. В остальной части города можно услышать «I’m sorry» и «Excuse me». Пусть даже с фальшивой улыбкой меня встречают в магазине, но это дает понять, что меня уж точно не пошлют куда подальше.

Угрюмые и не очень дружелюбные бабушки и дедушки Брайтона могут грубо послать просто потому, что ты ненароком наступил на ногу или потому, что на прилавке обозначена одна цена, а когда они пришли на кассу, им выдали совсем другую цену.

Фото из личного архива

Английский? Нет, не слышали

У местных жителей Брайтона есть свои правила и устои. Это маленький город в городе. Им чуждо понимание чего-либо нового, они застряли в 90-х и меняться даже не собираются.

Многие русскоговорящие на Брайтоне (а это не только русские и украинцы, но еще и белорусы, грузины, узбеки, таджики) совсем не говорят на английском. Да-да, прожив более 20 лет в Америке, они с трудом общаются с «иностранцами», т.е с американцами.

Как-то была свидетелем одного случая, когда в магазин зашли ребята-студенты и начали говорить на английском с продавцом. Ребята явно русские, но с ними был друг, который не говорил по-русски. Продавец, хлопая глазами, начала судорожно звать другого сотрудника, сказав, что у нее тут иностранцы и она их не понимает. Нужен переводчик.

Многие даже редко выезжают за пределы Брайтона. Это как в анекдоте «живем на Брайтоне, а в Америку не ездим».

Задаюсь всегда вопросом: люди приезжают в Америку, однозначно, за лучшей жизнью. Но почему же, приехав, они забывают, для чего они здесь?

Они очень быстро теряют любые стимулы к развитию, потому что среда затягивает и начинает диктовать свой стиль жизни и свои правила. И одно из них — английский учить не надо, ведь и так все вокруг говорят на русско-английском диалекте, и все друг друга понимают.

Фото из личного архива

Как плохо жить

На тебя могут наорать, потому что ты пришел в магазин с крупной купюрой и нужно отсчитывать сдачу. Ты можешь получить волну негатива, если на кассе заметишь, что на ценнике одна сумма, а пробивают другую.

Наверное, ни в одном другом месте Америки ты не услышишь столько недовольных разговоров о политике государства и о стране в целом.

Люди, получающие социальную помощь от государства, постоянно говорят о том, как плохо им живется, и как же хорошо там, откуда они приехали.

Но стоит вам спросить, почему же никто не едет обратно домой… Тут вам стоит бежать без оглядки.

Фото из личного архива

Почувствуй себя «понаехавшим»

По каким-то мне неведомым причинам здесь очень настороженно и порой с яростью относятся к тем, кто только приехал. Особенно, если вы неславянской внешности.

Здесь я впервые столкнулась с фразой «понаехал» — и мол, чего вам у себя не сидится?

Да, Брайтон впитал в себя все плохое, что было в советское время, и теперь это кочует по всему району. Негативно относятся и к мексиканцам, и бывшим жителям Средней Азии, которые сейчас заполняют Брайтон все больше и больше. И все эти люди, которые переехали в Нью-Йорк и решили начать новую жизнь именно с Брайтона, очень раздражают тех, кто переехал сюда и остался жить в далекие 80-е.

Конечно, у Брайтона есть и хорошие стороны, но для меня они скрыты под этими «несовершенствами», которые отталкивают молодых и целеустремленных людей.

Мой вывод: если вы молоды и хоть немного говорите по-английски, ни в коем случае не задерживайтесь на Брайтон-Бич. Потому что это такой «бич», который затягивает все глубже и глубже. И чем дольше вы там находитесь, тем труднее вам достичь американской мечты.

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