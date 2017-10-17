26 ЛЕТ СУВЕРЕНИТЕТА ИЛИ ЧТО ХОРОШЕГО МОЖНО СКАЗАТЬ, ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ПРОЙДЕННЫЙ УКРАИНОЙ ПУТЬ? Так что же дальше, братья?

К сожалению, за прошедшие 26 лет, у нас в Украине, возобладал принцип стяжательства, о чем я уже сказал выше, но есть и другие аспекты - что к этому вело? Принципы указательного, англосаксонского пальца? Открытая конкурентная борьба без скидок на неспособность нашей промышленности к открытой конкурентной конфронтации с мировыми олигархическими структурами? Так это, как я уже тоже выше сказал, и ежу было понятно! Так зачем же этим путём идти? За какие радости - для кого - и какие ценности – кому?

Если взглянуть на Украину за 26 лет ее так называемой независимости, правда, не понятно от чего, толи от народа, то ли от государства, но сегодня Мы увидели не сущность независимости, а ее видимость. Так же, мы видим дерево, но не знаем его состояние, а когда подойдем ближе то увидим, что она вся посечена какими то личинками, а ее плоды гнилые. Но это же дерево. Так и Украина с ее режимом - она же государство, только такое гнилое и червивое, которое не приносит пользы, разве что одни проблемы и беспокойства.

Вот сегодня такая же гниль продолжается распространяться и от США, так на днях ее беспокойный президент» в очередной раз попытался удивить МИР своими витиеватыми выходками, когда сделал глупейшее заявление, что Америка выходит из международного, одобренного в ООН, соглашения по ядерной программе Ирана! Ни у США, ни, тем более у одного человека, даже если этот человек Президент США, нет права сторнировать международные соглашения, тем более, одобренные в ООН - просто это говорит о квалификации Трампа и его команды советников. Против его заявления уже выступили практически все страны ЕС, разумеется - все участники подписания этого соглашения - а что им остаётся делать - не следовать же в фарватере/русле заявлений не совсем адекватного человека.

Реакция стран ЕС, на скандальный закон об образовании была прогнозируемой, когда они задали такой же вопрос, какой я задавал власти с 2012 года, как Вы собираетесь переделать румына, Венгра, Молдаванина, Болгарина, Россиянина и других в Украинца и сразу получили ответ в демарше Венгрии.

Не совсем адекватен и Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который заявил, что не поддерживает объявление независимости Каталонии, поскольку, по его словам, это может побудить другие регионы в Европе последовать этому примеру. Думаю, что у него старческий маразм, навеянный безнаказанностью поскольку Каталония уже следует примеру Украины, которая переживает последствия ЕС-овского вмешательства, в котором он принимал активное участие, чем в последствии и дестабилизировала ситуацию в Европе, только отличия европейский идиотов от украинских состоит в том, что масштабы последствий - разные. От наших развалится Украина, а от ЕС-овских – Объединённая, если её сегодня ещё можно называть «Объединённой» - Европа, ну так и туда ей и дорога.

На марш «националистов»14 октября, а я бы его назвал его «маршем ненависти», сказал бы, что не там ищите врагов, Украина была, есть и будет оставаться местом конфронтации разных интересов, а это значит, конфликты будут продолжаться. Наша земля, ресурсы, перекрёсток путей, достаточно слабая заселённость и прочее, всегда привлекали взгляды, так называемой, Европы. По сути, это, сформировавшаяся Западная Европа, которую интересовали, интересуют и этот интерес в будущем, по мере истощения природных запасов в разных страна, будет обостряться, ведь жить хорошо, причём за чужой счёт – черта, проявившаяся ещё с времён древнего Рима и крестовых походов. Поэтому, интерес к Украине можно достаточно просто объяснить интересам к нашим землям, природным богатствам, слабой заселённостью. Так что наши беды и враг идет с Запада. Примеры - Афганистан, Ирак, Ливия, что с Сирией, говорит сам за себя. Ну, если у кого с мозгами не все в порядке, то кто ему доктор?

Мне могут возразить, что интерес к нашим богатствам и землям проявляет Россия! Люди, да побойтесь бога, она такой же страдалец от чужих интересов и взглядов, как и мы. Ну скажите – на какой хрен России наши территории, когда своих, простите, хоть ж*пой ешь! То же самое и с природными ресурсами!

Впрочем, статья не об этом, а о том, что изменилось за годы независимости и каковы перспективы. В связи с последними событиями, предлагаю вам, уважаемые читатели, вашему вниманию статью - «25 лет суверенитета! Молодость или зрелость Украины!? Так что же дальше, братья?» которая уже публиковалась и которую публикую без изменений, т.е. в первоначально опубликованной редакции,

после ознакомления с которой вам, уважаемый читатель, предоставляется ваше же неотъемлемое право, высказать своё мнение, вне зависимости от того, что разные политики многие из предложений включают в свои программ – это их право и только подтверждает, что в сделанных предложениях был прямой интерес для народа, но властью это игнорируется.

Прошу, помни про оккупацию Украины, кем и с какой целью это делалось и, пока, продолжается! Повторю - подумай, что ты можешь сделать для превращения Америки в региональную державу, как звучало когда-то в Риме – «Карфаген, должен быть разрушен!»! Хочу задать вопрос – а что сделал ты и к чему готов? Под Карфагеном, чтобы не было разночтений, я понимаю Соединенные Штаты Америки и их англосакских пособников. Это необходимо для прекращения войн в Мире – другого пути нет.

Итак – повторенье – мать ученья!

«25 лет суверенитета! Молодость или зрелость Украины!?

Так что же дальше, братья?»

Похоже, что на 25 году жизни Украина остаётся ни с чем, одна и сама на сам со своими проблемами, никому не нужная и всеми забытая.

Устремления к европейской жизни улетучиваются под грузом нерешённых проблем, остаются воспоминания и повседневные трудности - блокировка разными «народными» батальонами органов власти, если власть ещё в состоянии реально осознавать происходящее, беспредел на улицах и бегство капитала!

Что хорошего можно сказать, оглядываясь на пройденный путь? Что мы, как в аспекте социального обеспечения граждан, их веры в перспективу «Жить по новому», если этот лозунг воспринимать, как обещанное лучшее будущее, так и в смысле развития своей промышленности, надёжности собственного, в кои-то века, обретенного независимого дома, возможность беспрепятственно путешествовать по Миру, не выстраиваясь, униженно, в разных консульствах, доказывая, что мы тоже люди и имеем право посетить тот или иной уголок на нашей, загаженной нами, людьми, планете Земля!

Что хорошего можно увидеть, рассматривая путь, пройденный Украиной за 25 лет? Сокращение населения, утрата, руинирование экономики, входившей совсем недавно в состав 5 европейских развитых экономик, увидим пустыню.

Как-то, волей неволей, вспоминаются слова «пламенного» революционера - Троцкого, что территорию, на которой проживают славяне, можно и нужно превратить в пустыню, населенную белыми неграми, которым, в виде власти, дадут такую тиранию, которая не снилась самым страшным деспотам Востока! Мы прольём столько крови, философствовал далее Троцкий, что человеческие потери от капиталистических войн, покажутся детской забавой! Мы покажем, что такое настоящая власть. Путем террора и кровавых бань, мы доведем интеллигенцию до полного отупения, до идиотизма, до скотского состояния. А пока наши юноши в кожаных куртках – сыновья часовых дел мастеров из Одессы, Орши, Гомеля, Винницы, будут заниматься наведением порядка, можем не беспокоиться – о, как великолепно, как восхитительно, эти юноши, умеют ненавидеть. С каким наслаждением они физически уничтожают интеллигенцию – инженеров и учителей, священников и академиков, генералов и офицеров!

Невольно напрашивается аналогия с сегодняшней министершей образования, которая высшим пиком образовательной реформы считает отмену в младших классах скорого чтения и запоминания таблицы умножения! В её англохолуйское сознание и мысль не приходит, что рабы могут стремиться к образованию – нет, им нужно уметь ставить подпись и считать до 5.

Только я, как-то, не пойму ее заявлений о создании развитой личности! Ведь престижные вузы запада ставят студентам задания о прочтении в день огромного количества учебной литературы – до 400 и более страниц в день, что многие нее выдерживают, слишком высок темп обучения.

А у нас, какой-то дебил в Минобразовании, решает, что в возрасте, когда мозг лучше всего воспринимает интеллектуальные нагрузки и необходимо развивать его возможности, следует идти по пути интеллектуальной деградации. Ну как не съязвить, что развитие менеджерских способностей не является приоритетом, в этом нет необходимости, и это проявление государственного подхода к образованию!

Мы видим, что академикам не дают презентовать книги, а священников избивают и заставляют физически отказываться от приходов, усиливая, таким образом, раскол в православной вере. Еще вчера, тот же Филарет, мечтал стать патриархом всея Руси и обивал везде пороги, а сегодня, не получив желаемое, создаёт собственную «православную вотчину»! К чему всё это, зачем благословлять взаимное истребление православных? Зачем брату убивать брата? За разницу во взглядах, за разницу в желаниях? Так вспомним Каина!

А заявления депутата Лещенко – «полум’яного» борца с коррупцией, который гордится пресс-конференцией, проведённой с участием, в том числе, американских журналистов? В ответ на сомнение одного из них в подлинности демонстрируемых документов бухучета партии «Регионов» и засвеченной в них фамилии Манафорта - руководителя предвыборного штаба Трампа - на получения «аж» 25 тыс. дол., какой последовал ответ? Смех в зале, бурные аплодисменты, переходящие в овации! Как расценивать заявление, что подлинность этих данных будет определятся опровержением или молчанием лиц, внесенные в книгу учёта теневых схем! Как говаривал в недалёком прошлом Лех Валенса: Я, конечно, категорически - За, и даже- Против!

Невольно приходят на память пленки Мельниченко, которые для увеличения хаоса и уничтожения Украины использовали те же режиссёры, которые и сегодня раскручивают очередной виток хаоса. Только, этот недалекий депутат, не задает вопроса, а что будет, если после обливания дерьмом и Клинтон, и Трампа - кандидатов в президенты США - потребуются общаться с кем-либо из них после выборов? Ведь Украину в Америке знают ограниченное количество избирателей, а многие даже не знают, где она находится, но руководителя избирательного штаба Трампа знают все. И что будет с этим депутатом после выборов в США?

Нужно, вместе с тем, если смотреть на вещи трезво, отметить, что предстоящие выборы, подготовка к которым проходит в США, в Германии, в Австрии, совсем погасила интерес к происходящему в Украине.

К сожалению, приходится констатировать, что наш 25 летний срок, срок для возмужания, отмечается уничтожением собственной промышленности, небывалом размахом воровства и коррупции, от которых даже у западных, бывалых коррупционеров, отвисает нижняя челюсть! Что же у нас актуально на сегодня - рейдерские захваты объектов, продолжающаяся беззастенчивая ложь и бывший премьер в коротких шортиках на фоне Белого Дома в США?! За какие бабки? Да, он «преуспел» или успел – успел сбежать?

А наша столица? Киевская власть, вместо того, чтобы создавать рабочие мести на производстве, помогать, в это сложное, непростое время, пенсионерам, заботиться о снижении для них затрат по коммуналке и т.д., генерирует механизмы для разрушения кооперативного движения, отнимая у людей имущество и права на оформление в пользование земельных участков! При этом предлагается обложить людей, хранящих свой автотранспорт на кооперативных стоянках, дополнительными сборами! Как говорится - за что боролись на то и напоролись.

Забыв заветы и жизненный опыт наших отцов, наших предков, мечтавших о собственном, суверенном доме, забыв, что все мировые войны, к нам, на нашу землю, приходили с Запада, предупреждавших, что, кроме грабежа, нам другого ожидать от западных «благодетелей» не имеет смысла, что это самообман, мы меняем свои права на участие в управления государством и контроль за деятельностью «политических деятелей», на дурацкие иллюзии о «Европейском будущем». Каком будущем?

Неужели народ и страна, способные на самые великие, как в историческом, так и в промышленно-экономическом отношении, подвиги, обречена чужой, не нашей, украинской силой, стоять раком и ждать позволения поцеловать «пана», «сэра», «хера» или ещё кого-нибудь, как сказано в стихотворении, в ж-пу, и расценивать это, как великое достижение?

Так кто «ЗА», уважаемые читатели, единомышленники и оппоненты? Поднимите руку! Никто? Я так и думал, как минимум, надеялся и надеюсь!

Смешно и печально то, что сами заокеанские «благодетели» признают, что наша страна, НАША УКРАИНА, может и сегодня обходиться без всяких ЕС-ских и заокеанских кредитов и их гарантий, что страна полна возможностей! Тот же посол США Дж. Пайет заявил, что Украине кредитов, тем более в таких суммах, не надо, поскольку курс стабилен. Возможно, это отговорка перед выборами в самих США, возможно, кто их точно может понять, когда там двойные, тройные и так далее, в прогрессии, стандарты! Возможно, отговорка, с целью уклонения от дальнейшего кредитования – всё равно разворуют - и ссылка на то, что курс стабилен, тоже, возможно, отговорка! Но то, что мы имеем на сегодня, после введения заокеанского управления, так называемой, европейско-заокеанской демократии, то, что за это короткое время, население сократилось на 100 тыс., человек, это правда! Наша, нами же установленная, правда, если только сокращение на 100 тыс. человек не уменьшенная цифра, что сегодня вполне может быть – может люди разъехались по другим странам, чтобы «Жить по новому»!

Короче, жизнь продолжается, и это правда, но у каждого - по своему, кто как может! Может в этом и есть, как говорили наши деды и прадеды – сермяжная правда?! Или в этом и есть достижения нашей с вами власти, которой мы, пусть на время, вручили входные билеты в разные кабинеты? Возможно, но наша страна, НАША УКРАИНА, всё равно восстанет из, почти уже пепла, но восстанет, и я в это верю! А вы? Кто, из простых людей, возражает? Никто?! Ну, а мнение разлетевшихся по Миру дополнительной сотни тысяч человек, мы когда-нибудь узнаем! Слава Богу, гастарбайтеры присылают домой заработанную валюту, на содержание своих пенсионеров и детей, – может, поэтому и возможно обеспечение стабильного курса гривны? Возможно, но не это тема этой статьи!

Короче говоря, демонстрация или парад, как говорил, один, не безызвестный герой из книг Ильфа и Петрова, Остап Ибрагимович Бендер — продолжается! Так кто командует парадом? А есть ли кому это делать в недалёком будущем? Отзовитесь! Ау???? Где вы? Тоже разлетелись? Здорово живём!

И напомню, уважаемый читатель, не забудь, когда будешь смотреть всякие там, увеселительные мероприятия и пытаться проводить аналогии в сопоставлении с тем, что видишь, с тем, что было и что есть, смотри с мыслью, с вопросом, а что Ты сделал для превращения Америки в региональную державу, как звучало когда-то в Риме – «Карфаген, должен быть разрушен!». Под Карфагеном, чтобы не было разночтений, я понимаю Соединенные Штаты Америки и их англосакских пособников. Это необходимо для прекращения войн в Мире – другого пути нет. Зависть и жадность губят мир!

Добра всем желаю, с уважением ко всем читателям, единомышленникам и оппонентам.

Однодумцам і опонентам : solidarnost@transinform.net

Председатель Координационного Совета

Общественной организации

Союз Солидарности и Социальной Справедливости,

Адвокат, А.Юрченко.

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