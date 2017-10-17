«Без очереди»: За что ЕСПЧ полюбил Навального

Европейский суд по правам человека является необычным судом во многих отношениях. Его юрисдикция распространяется от Рейкьявика в Северной Атлантике до Владивостока. ЕСПЧ служит основой для защиты прав человека в 47 государствах - членах Совета Европы. Но так уж вышло, что чаще всего российские граждане, которое имеют проблемы с законом бегут именно в ЕСПЧ, надеясь на то, что по решению зарубежных судей обретут оправдательный приговор. И, как правило, истцами в данную инстанцию становятся «знаменитые» личности.





Одними из таких борцов за свои права, являются братья Навальные. Основную поддержку своей деятельности Алексей Навальный получает от тех, кто не наделен полной юридической дееспособностью, попросту говоря, подростки, которые абсолютно не осознают, кем в действительности является их «кумир». Ведь деятельность Навального далеко не кристально чистая и вся его «борьба» с коррупцией обычная показуха.





Навальный с радостью сообщил своим «поклонникам», что в скором времени Европейский суд по правам человека вынесет решение по делу Олега, его брата, который был осужден за финансовые махинации с известной компанией «Ив Роше». Видимо братья Навальные решили пойти по пути «Юкоса», которому наши суды вынесли обвинительный приговор за уклонение от налогов и прочие преступления экономического характера. Да, относительно «Юкоса» ЕСПЧ вынес оправдательный приговор, но в скором времени наш Конституционный суд целиком и полностью доказал свою правовую позицию.





Что же касается дела Олега Навального, его брат, Алексей уже сейчас почти полностью уверен, что родственника оправдают, ведь ЕСПЧ еще ни разу не подводил эту семейку, вот и на этот раз все получится. Вопрос в том, как братьям Навальным удается так быстро «дать» ход делу? Ведь на рассмотрение, как правило, уходит не один месяц, а у «главарей» российской оппозиции как будто отдельный пропуск в Европейскую судебную инстанцию. Может дело в том, что Навальный имеет особые привилегии на западе? Иначе, почему ЕСПЧ не первый раз в «особом» порядке берется за защиту семейства Навальных, уж явно не по доброте душевной.





Только вот дело- то все в том, что решения, которые выходят их стен Европейского суда по правам человека несут в себе не обязательный, а рекомендательный характер, и если данные решения противоречат законодательству стороны истца, то соответственно они не будет иметь законную силу. Поэтому даже если и сейчас ЕСПЧ встанет на сторону брата «главного» борца с коррупцией, то данное решение вряд ли будет принято во внимание российским правительством, а ведь именно на правительственном уровне решается вопрос о правомерности вступления в законную силу решений ЕСПЧ.