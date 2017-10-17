Только после вас: КНДР готова отказаться от «ядерки», но США должны сделать это первыми

Северная Корея готова отказаться от ядерного оружия при одном условии: после того, как это сделает Америка. Такую позицию озвучил представитель КНДР при ООН Ким Ин Рен. Выступая на заседании комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению, он высказался в поддержку принятой в июле конвенции о полном запрете ядерного оружия.





«Однако пока США, которые упорно угрожают и шантажируют КНДР ядерным оружием, отрицают договор о запрете ядерного оружия, КНДР не примкнет к соглашению», — добавил он.





Северокорейский дипломат считает оправданным наличие у его страны баллистических ракет, поскольку это необходимо для самозащиты. По его словам, «ситуация на Корейском полуострове достигла критической точки и ядерная война может начаться в любой момент».





Пхеньян не раз заявлял, что его ядерная программа направлена на укрепление обороноспособности и имеет только защитные функции. Это совершенно нормально, когда государство старается обеспечить безопасность своего населения. Северная Корея находится под постоянной внешней угрозой со стороны США, Южной Кореи и Японии.

Штаты и Южная Корея регулярно проводят у границ КНДР военные учения. А по указке Вашингтона Сеул отвергает все мирные инициативы Пхеньяна по сотрудничеству, усложняя еще больше отношения двух азиатских стран. Вот и приходится Киму хвастаться ядерным потенциалом, чтобы хоть как-то повлиять на агрессивную позицию Соединенных Штатов. Пока эти попытки тщетны. Что касается заявления северокорейского дипломата, то рассчитывать на согласие Вашингтона отказаться от «ядерки» не стоит. Трампа не заботит безопасность американцев, он готов продолжать словесную перепалку с Кимом, подталкивая тем самым главу КНДР на войну.