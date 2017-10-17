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опубликовано редакцией на Переводике 17.10.17 19:37
скаут: Evgen45;
 
 

В Крыму обнаружены уникальные захоронения

В Крыму регулярно проходят различные археологические  исследования, ведь только так можно узнать новые исторические факты о полуострове. Как сообщает председатель Госкомитета по охране культурного наследия Крыма Вячеслав Зарубин, археологические исследования в Крыму приобрели более масштабный характер. Действительно российских полуостров.
Недавно группа отряда «Память Перекопа», занимающаяся на российском полуострове поиском останков советских солдат времен ВОВ, обнаружила настоящую сенсацию - захоронение, которое относится к периоду  Русско-турецкой войны 1768-1774 годов. В частности были обнаружены останки 861 солдат армии князи В.М Долгорукова, погребенных в братских могилах. 

Поисковики сделали такой вывод, найдя в могилах металлические пуговицы, нательные кресты, иконки, свинцовые пули и монеты, позволяющий точно определить период. На костях самих людей имеются следы насильственной смерти - рубленые раны, оставшиеся в костях турецкие пули. Обнаруженные в могилах вещи переданы в Центральный музей Тавриды. Такое захоронение  там назвали сенсацией. Естественно встал вопрос и о мемориализации этого захоронения. Стоит заметить, что ранее на территории Крыма не доводилось найти такого рода уникальные захоронения. Теперь же, исследовав свою находку, поисковики могут узнать больше о событиях вековой давности.Как известно, русско-турецкая война закончилась полным поражением Османской империи. По условиям мирного договора Россия получала первые свои территории в Крыму — крепости Керчь и Еникале.

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