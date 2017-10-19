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Посидела в ресторане с русскими - уволили из МВД

Октябрь 18, 2017  Редакция PRESS 
Петерсоне-Годмане

"Лишение допуска к гостайне, а затем и последовавшее увольнение из-за этого с поста госсекретаря МВД Илзе Петерсоне-Годмане стало роковым следствием информации «дружественной спецслужбы» о встрече ее и ее мужа, бывшего премьера Ивара Годманиса, с влиятельными людьми из России в хорватском ресторане, - сообщает портал Pietiek.com.

Эту информацию, по мнению портала, потдтверждает и дальнейшее трудоустройство бывшей высокопоставленной чиновницы - нынче она работает в «Latvijas gāze», одним из акциоенров которого является, как известно, "Газпром". 

Ряд источников подтвердил Pietiek.com ту же версию: Петерсоне-Годмане вращалась в круге знакомых ее мужа, где особенно выделялся экс-офицер КГБ, ныне владелец «Itera Latvija» и «Арены Рига» Юрис Савицкис. Об этом знало и Бюро по защите Сатверсме, которое занимается выдачей допуска к гостайне. До поры латвийские спецслужбы смотрели на это сквозь пальцы. Но получив сигнал от «дружественной спецслужбы», скорее всего, американской, о подозрительных контактах чиновницы, БЗС уже пришлось волей неволей действовать в соответствии с ожиданиями «дружественной державы». 

В этом сообщении описывалось, как Петерсоне-Годмане в каком-то ресторане в Хорватии веселилась вместе с влиятельными людьми из России, которые, помимо симпатии к хоккею и теннису, известны и тесными связями со спецслужбами соседней страны. В сообщении была и неофициальная часть, не оставлявшая никаких вариантов ни Бюро по защите Сатверсме, ни Совету по национальной безопасности, в котором сложившаяся ситуация тоже обсуждалась. 

Именно этой «принудительной ситуацией» объясняются публичные извинения, которые Петерсоне-Годмане высказывали высокие лица из правоохранительных органов. Так, к примеру, генпрокурор Эрик Калнмейерс в начале июня по телевидению сообщил, что бывшая чиновница «очень лояльна» Латвии, но невозможно гарантировать, что эта ситуация не изменится, если в распоряжении зарубеных спецслужб попадут какие-то факты, которыми попытаются повлиять на Петерсоне-Годмане. 

Как известно, сейчас Петерсоне-Годмане стала председателем правления дочернего предприятия частично контролируемого Савицкисом «Latvijas gāze» – «Gaso». Хотя премьер-министр Марис Кучинскис в начале июня обещал, что Петерсоне-Годмане будет предложена «должность в госуправлении», пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс в понедельник не смог ответить на вопрос Pietiek.com, какая должность ей будет предложена и будет ли что-то предложено вообще".

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теги: Латвия  
   
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