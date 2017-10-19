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опубликовано редакцией на Переводике 19.10.17 12:45
скаут: vikisav; переводчик vikisav;
 
 

Гламурный евронацизм



В борьбе с фашистской Германией Советский Союз потерял порядка 42 миллионов человек. Поэтому вполне очевидно, что идея борьбы с фашизмом, а также отношение к победе СССР в Великой Отечественной войне стали сегодня опорными точками национальной идеологии России. Русские как этнос выжили только благодаря этой немыслимой гекатомбе, способной в силу своего ужасающего размаха подорвать жизненные силы любого другого народа.

Русских же не удалось уничтожить руками профессиональных убийц вермахта и фанатичных изуверов ваффен-СС. Они не только победили, но и, отказавшись от троянского коня в духе "плана Маршалла", самостоятельно восстановили страну из руин, создали с нуля атомную энергетику, медицину, давшую возможность забыть о многочисленных эпидемиологических заболеваниях, передовую авиационную промышленность  и первыми вышли в космос. Словом, занимались непростительными вещами, побуждавшими вчерашних союзников устраивать против них "холодную войну" и прочую пещерную русофобию.

Эта тщательно  культивируемая в Европе и США русофобия в силу своей внутренней логики неизбежно должна была привести к ползучей реабилитации нацизма. И, как мы можем видеть, вполне привела. Если инерция Нюрнбергского трибунала не позволяет еще вновь возвести на пьедестал почета главных немецких "борцов с большевизмом" в черных фуражках с кокардами-черепами, то с периферийными подручными германских наци все обстоит по-другому.

Необходимость антисоветского мифа, лежащего в основе идеологии национальной идентичности прибалтийских республик, логично привела к эксплуатации образа прибалтийского бойца СС как героического борца с советскими "оккупантами". Каждый год в Латвии и Эстонии проходят торжественные мероприятия, посвященные ветеранам, сражавшимся с частями Красной Армии в войсках СС, не встречая никакого внятного, последовательного осуждения со стороны официальных инстанций ЕС. С несравненно  большим вниманием там выслушивают песни неонацистских мифогогов, стремящихся переписать историю на основе бредовых выдумок, вроде утверждений о том, что их легионеры СС были принуждены  гитлеровцами сражаться против "ужасов коммунизма" на стороне "всего прогрессивного человечества". Выражалось это подневольное "геройство" главным образом в зверских убийствах евреев, но про это в современной толерантной Европе вспоминать не принято. Как и про то, что в начале 20 века именно части так называемых "латышских стрелков" как раз и помогали большевикам устанавливать те самые "ужасы коммунизма" в России, беспощадно уничтожая русских крестьян. Такая вот избирательная память. Впрочем, провалы в памяти у политических функционеров стран Балтии нас удивлять не должны. Профессиональный склероз. Часть из них напрочь забыла о том, кем были собственные папы в годы нацистской оккупации, и чем они там занимались под сенью крыл германского орла. А у другой части "борцов с тоталитаризмом" воспоминания о сытом советском номенклатурном детстве куда-то пропали. Наверное, были вытолкнуты в подсознательное, ибо отвлекали от построения гламурного евронацизма.

Но какие, в сущности, могут быть претензии к прибалтийским выгодополучателям нацистского Ренессанса? Ничего личного – только бизнес. А вот подозрительно затянувшаяся слепота евробюрократии в отношении неонацистских перформансов коллег по Союзу настораживает.

Первоисточник на английском языке.

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теги: Россия  
   
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