Опубликован спутниковый снимок сирийской базы ПВО "Рамадан", атакованной ЦАХАЛом

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
20.10.17  

Китай, Австрия, газовая борьба, исключительность России, долларовая дипломатия

(0)
 
20.10.17   Редакция

«Нойе Цюрхер Цайтунг» о Ксении Собчак

(0)
19.10.17   Редакция

Полякам можно: от былой решительности Киева не осталось и следа!

(0)
 
19.10.17  

Архив Национальной безопасности

(0)
 
18.10.17   Редакция

США предоставили важные свидетельства о крушении рейса МН17

(0)
 
17.10.17   Редакция

ЮНЕСКО заявила, что Храмовая гора никак не связана с еврейской историей; Хеврон и Вифлеем являются "неотъемлемой частью" Палестины

(0)

последние за вчера, 19.10.17  
18:08   Редакция

Полякам можно: от былой решительности Киева не осталось и следа!

(0)
12:45   Редакция

Гламурный евронацизм

(0)
 
08:00   Редакция

Британские банки отмыли огромные суммы российских денег

(0)
 
03:40  

Архив Национальной безопасности

(0)
 
03:27  

Посидела в ресторане с русскими - уволили из МВД

(0)
 
03:09  

"Айс-Крым": во что обошлась США покупка Аляски у России

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
19.10.17 16:18    
Eddie1 Канадец–учитель английского, живущий в Москве: 50 фактов о русских (125)
13.10.17 10:33    
АннаСергеевна История отмороженных в контексте глобального потепления (4)
13.10.17 10:32    
АннаСергеевна Стратегическое ядерное вооружение России (2)
13.10.17 10:31    
АннаСергеевна Джеймс Джонс. Отныне и вовек (5)
13.10.17 10:23    
Russtam Отдых (23)
13.10.17 10:22    
Russtam Ищу фильм Волынь (3)
13.10.17 10:21    
Russtam Испания и отдых (6)
05.10.17 20:25    
TomashBraun Россияне недовольны своей страной (106)
 
дата публикации 20.10.17 03:23
скаут: Игорь Львович;
   
 

Опубликован спутниковый снимок сирийской базы ПВО "Рамадан", атакованной ЦАХАЛом

19 октября 2017 г.
Газета Haaretz сообщила, что атака стала ответом на обстрел израильских самолетов, которые совершали разведывательный полетИзраильская компания ImageSat, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, 18 октября опубликовала результаты съемок территории в 50 км к востоку от Дамаска, где ранее находилась база сирийских ПВО "Рамадан", где был дислоцирован зенитно-ракетный комплекс С-200 российского производства (SA-5 по классификации NATO). Одну из фотографий ImageSat публикует портал Walla.

На спутниковом снимке видны последствия израильского удара по целям на территории этой военной базы. Насколько серьезен нанесенный ущерб, по фотографии, опубликованной в СМИ, судить сложно.

Ранее власти Сирии подтвердили факт израильского удара по базе ПВО к востоку от Дамаска, в результате которого был причинен ущерб. Однако более подробная информация по этому поводу сирийскими властями не публиковалась.

Удар по базе "Рамадан"

Утром 16 октября военно-воздушные силы Армии обороны Израиля уничтожили сирийскую зенитную батарею, находившуюся в 50 км к востоку от Дамаска. База сирийских ПВО была контратакована после того, ЗРК С-200 выпустил ракету по израильскому самолету, находившемуся в воздушном пространстве Ливана. Все израильские самолеты после проведенной операции благополучно вернулись на аэродромы базирования.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявляла, что по цели в Сирии были выпущены четыре ракеты.

По сведениям, поступившим из армейских источников, была выведена из строя батарея С-200, которая была задействована сирийскими военными 17 марта этого года при обстреле израильских самолетов, выполнявших боевое задание.

Российские военные были уведомлены об израильской контратаке "в режиме реального времени". Удар по цели был осуществлен незадолго до прибытия в Израиль министра обороны России Сергея Шойгу.

Командование армии Сирии опубликовало комментарий в связи с нанесением удара по объекту около Дамаска. По версии сирийского командования, которую приводит агентство SANA, израильские военные самолеты в 8:51 проникли в воздушное пространство Сирии со стороны Ливана, по одному из самолетов сирийской системой ПВО была выпущена ракета, "после прямого попадания этот самолет был вынужден улететь". В ответ в 11:38 "противник произвел несколько выстрелов с оккупированных территорий" по "военным постам в пригороде Дамаска, нанеся материальный ущерб". Сирийская армия предупреждает "о серьезных последствиях агрессивных действий со стороны Израиля и подчеркивает свою решимость продолжать борьбу с террористами", сказано в официальном сообщении.


статью прочитали: 29 человек

   
теги: Сирия  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 