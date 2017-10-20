Опубликован спутниковый снимок сирийской базы ПВО "Рамадан", атакованной ЦАХАЛом

19 октября 2017 г.

Израильская компания ImageSat , являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, 18 октября опубликовала результаты съемок территории в 50 км к востоку от Дамаска, где ранее находилась база сирийских ПВО "Рамадан", где был дислоцирован зенитно-ракетный комплекс С-200 российского производства (SA-5 по классификации NATO). Одну из фотографий ImageSat публикует портал Walla .

На спутниковом снимке видны последствия израильского удара по целям на территории этой военной базы. Насколько серьезен нанесенный ущерб, по фотографии, опубликованной в СМИ, судить сложно.

Ранее власти Сирии подтвердили факт израильского удара по базе ПВО к востоку от Дамаска, в результате которого был причинен ущерб. Однако более подробная информация по этому поводу сирийскими властями не публиковалась.

Удар по базе "Рамадан"

Утром 16 октября военно-воздушные силы Армии обороны Израиля уничтожили сирийскую зенитную батарею, находившуюся в 50 км к востоку от Дамаска. База сирийских ПВО была контратакована после того, ЗРК С-200 выпустил ракету по израильскому самолету, находившемуся в воздушном пространстве Ливана. Все израильские самолеты после проведенной операции благополучно вернулись на аэродромы базирования.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявляла, что по цели в Сирии были выпущены четыре ракеты.

По сведениям, поступившим из армейских источников, была выведена из строя батарея С-200, которая была задействована сирийскими военными 17 марта этого года при обстреле израильских самолетов, выполнявших боевое задание.

Российские военные были уведомлены об израильской контратаке "в режиме реального времени". Удар по цели был осуществлен незадолго до прибытия в Израиль министра обороны России Сергея Шойгу.

Командование армии Сирии опубликовало комментарий в связи с нанесением удара по объекту около Дамаска. По версии сирийского командования, которую приводит агентство SANA, израильские военные самолеты в 8:51 проникли в воздушное пространство Сирии со стороны Ливана, по одному из самолетов сирийской системой ПВО была выпущена ракета, "после прямого попадания этот самолет был вынужден улететь". В ответ в 11:38 "противник произвел несколько выстрелов с оккупированных территорий" по "военным постам в пригороде Дамаска, нанеся материальный ущерб". Сирийская армия предупреждает "о серьезных последствиях агрессивных действий со стороны Израиля и подчеркивает свою решимость продолжать борьбу с террористами", сказано в официальном сообщении.

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