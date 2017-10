архив



дата публикации 20.10.17 04:04 скаут: Игорь Львович

"Китай, Австрия, газовая борьба, исключительность России, долларовая дипломатия" Россия - 19 октября 2017 г. Китай, Австрия, газовая борьба, исключительность России, долларовая дипломатия ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Обзор западных СМИ, 13-19 октября 2017 г. 19 октября 2017

Обзор западных СМИ, 13-19 октября 2017 г. 19 октября 2017 В очередном обзоре: эксперты следят за 19-м съездом Коммунистической партии одной из крупнейших мировых держав; итоги австрийских выборов и падение Ракки. А также: Иво Даалдер объясняет, чем конкретно Россия угрожает США; Стивен Блэнк предлагает пустить американский газ в Европу и вытеснить «политически мотивированный» газ из России; Грегори Карлтон рассказывает, почему Россия, как и США, считает себя исключительной нацией; Барри Эйкенгрин пишет, что распад американских геополитических альянсов приведет к ослаблению доллара.



КАРТИНА МИРА «Самый могущественный человек в мире» 18 октября в Пекине начался 19-й съезд Коммунистической партии КНР, центральное политическое событие этой страны, которое посещают более 2 тыс. делегатов. Съезд проходит каждые пять лет. Завершится он 24 октября.

Накануне конгресса Economist поставил на обложку очередного номера портрет лидера КНР Си Цзиньпина, чьи полномочия ожидаемо будут продлены на очередные пять лет, с заголовком «самый могущественный человек в мире».

Quartz отмечает, что в ходе конгресса наблюдатели надеются получить ответы на 4 вопроса: 1) пойдет ли Си на третий срок в 2022 году? 2) Расставит ли он своих людей на ключевые позиции в правительстве? 3) Поставит ли он свое наследие на один уровень с Мао Цзедуном и Дэн Сяопионом? 4) Каким будет ключевое направление китайской политики в ближайшие годы?

Некоторые ответы можно спрогнозировать уже сейчас. Съезд партии открыл сам Си. В программной речи, продлившейся 3,5 часа, он объявил, что Китай стоит на пороге новой эры, основателем которой Си, очевидно, видит себя.

Ключевым месседжем его выступления многие СМИ сочли фразу о том, что Китай должен занять центральное место на международной арене, став «великой современной социалистической страной» к 2050 году и «глобальным лидером в сфере инноваций» к 2035-му.

Economist также отмечает, что впервые с 1969 года (разгар «культурной революции» в Китае) в стране произойдет масштабная смена элиты: порядка 70% Центрального комитета Компартии КНР, насчитывающего порядка 400 человек, достигнут пенсионного возраста.

При этом баланс между консерваторами и реформаторами в будущем составе ЦК и их роль в развитии второй по величине мировой экономики (по номинальному ВВП) не столь важны: главным человеком в стране все равно будет Си, консолидировавший в своих руках огромный объем власти.

Профессор Гарвардского университета Грэм Эллисон комментируетсъезд в колонке Wall Street Journal, подчеркивая, что это одно из редких событий, которое окажет огромное влияние на контуры международной политики на ближайшие десятилетия.

Благодаря своей огромной власти Си, по словам Эллисона, будет «коронован как китайский император XXI века». Более того, Си станет мировым лидером, от которого можно будет ожидать сюрпризов (не меньше, чем от Путина или Трампа), но его политика будет иметь наиболее серьезные последствия.

По мнению автора New Yorker Дзян Фан, Си, очевидно, верит, что, чем больше власти он аккумулирует, тем проще ему будет провести монументальные реформы и трансформировать Китая в ведущую мировую супердержаву. Проблема в том, что, позиционируя себя как спасителя с благородной целью, Си на самом деле просто оправдывает поворот Китая к более автократичной модели. Австрия идет направо По итогам парламентских выборов, проходивших в 15 октября в Австрии, победу одержала консервативная Народная партия (ÖVP), набрав, по данным на 16 октября, 31,7% голосов.

Социал-демократы (SPÖ) – партия, доминировавшая в австрийской политике после Второй мировой войны, – показали второй результат, набрав 26,9%. Правая Партия свободы (FPÖ) стала третьей с 26% голосов.

Как отмечает New York Times, лидер ÖVP Себастьян Кунц (31 год), нынешний министр иностранных дел, должен решить, с какой из партий он сформирует правящую коалицию. В любом случае Кунц возглавит правительство Австрии, став самым молодым европейским лидером.

Свою избирательную кампанию Кунц построил на идее об ограничении потока иммигрантов и бюджетных расходам на их интеграцию, заимствовав популистские приемы у европейских ультраправых.

Как пишет Politico Europe, правящую коалицию Кунц, скорее всего, сформирует вместе с правой FPÖ, продвигающей антимигрантские взгляды, национализм и евроскептицизм. При таком раскладе стоит ожидать изменений в отношениях Австрии с Брюсселем.

По мнению экспертов, общественная реакция на очередную победу ультраправых оказалась сдержанной: правый уклон в европейской политике стал новой нормой. Как отмечает политолог Иван Крастев, «популистская революция» в Европе – это голос против «истеблишмента, потерявшего связь со своими корнями».

По оценке Джона Фанда, колумниста консервативного National Review, подъем правых в Австрии стал результатом ошибочной миграционной политики Ангелы Меркель и решением бывшего канцлера Австрии Себастьяна Керна принять дополнительные 75 тыс. мигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки.

Пол Хокенос, автор книг о Германии и Восточной Европе, напоминает в колонке для CNN, что FPÖ была основана в 1950 году бывшими нацистами. Его вывод: коалиция ÖVP и FPÖ приведет к «сейсмическим сдвигам» в австрийской политике, которые будет иметь серьезные последствия для всей Европы. еще почитать: New York Times публикует лонгрид о состоянии дел в Госдепе США и о позиции нынешнего госсекретаря Рекса Тиллерсона. «Изолированный [госсекретарь], деморализованный дипломатический корпус, президент, разрушающий международные отношения твит за твитом» – все это свидетельствует о том, что «американская внешняя политика пустилась в свободное плавание».

Сирийский журналист рассказывает в колонке для Guardian о том, как он три года прожил в Ракке, захваченной ИГИЛ. 17 октября проамериканские силы в регионе взяли город штурмом, выдавив джихадистов из провозглашенной ими столицы.

Несмотря на символичность взятия Ракки, Financial Times объясняет, почему эта победа – пиррова. Ярослав Трофимов добавляет в Wall Street Journal, что борьба против ИГИЛ объединяла многие силы на Ближнем Востоке; с падением Ракки их разногласия вновь обострятся. ЗАПАД И РОССИЯ



Перемены на восточном фронте Председатель Чикагского совета по международным отношениям Иво Даалдер рассуждает в Foreign Affairs о различных аспектах угрозы, которую, по его мнению, сегодня Россия представляет для США.

Даалдер проводит исторический обзор ключевых шагов Кремля под руководством Путина, приведших к нынешнему уровню конфронтации между Россией и Западом.

Как только Путин почувствовал, что Россия достаточно укрепилась в экономическом плане, он перешел к пересмотру ее позиции в мире, бросив вызов мировому порядку, сложившемуся после «холодной войны». Это произошло на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

Далее последовала кибератака на Эстонию (2007) и война с Грузией (2008), выявившая слабости российской армии и другие уязвимости. Как результат, с 2007 по 2016 год военный бюджет России вырос вдвое – до $70 млрд (на сегодня третий по величине в мире).

В 2014 году Россия аннексировала Крым, продемонстрировав при этом миру свои обновленные вооруженные силы, а также кибер- и пропагандистские возможности. Кремль также дестабилизировал Восточную Украину под предлогом защиты русскоязычного населения от якобы «фашистских групп».

Следом Россия вновь открыла военные базы вблизи Арктики и усилила военное присутствие вдоль всей западной границы, а также на южном направлении. Поддержка режима Асада в Сирии демонстрирует четкое намерение Путина отстаивать новый державный статус России на международной арене.

Даалдер отмечает, что ответная реакция Запада и НАТО в целом впечатляет (речь идет об усилении присутствия сил альянса в Прибалтике, Польше, Румынии и об увеличении бюджета НАТО на Инициативу по обеспечению европейской безопасности с $1 млрд до $5 млрд).

Тем не менее, по его мнению, этого недостаточно. НАТО нужно подкреплять единую жесткую позицию соответствующими жесткими заявлениями, посылая Кремлю четкий месседж, что в случае нападения на одного из членов альянса, последует немедленный ответ всех сил НАТО.

Автор напоминает, что общий интерес у России и Запада – избежать полномасштабной войны, поэтому продолжать диалог также необходимо, чтобы, например, избежать рокового недопонимания. Как остановить «энергетическое оружие» Кремля Старший эксперт Американского совета по внешней политике Стивен Блэнк пишет в колонке для The Hill, что одним из типов оружия, которым пользуется Россия в войне против Запада, является ее экспорт нефти и газа в Европу и Азию.

Доходы от этого экспорта Кремль использует для финансирования кампаний по дезинформации и кибератак по всему миру. Эти деньги также оседают в карманах «путинского окружения», поддерживая существование системы.

Показательный пример – Восточная Европа. В Прибалтике, Польше, Венгрии и Болгарии Кремль активно использует «энергетическое оружие» для коррумпирования политиков и институтов и для покупки СМИ.

Санкции (а также падение цен на нефть), ограничившие эти возможности, сильно разозлили российскую элиту, именно поэтому Кремль попытался использовать Трампа для отмены Закона Магнитского.

Автор считает, что США должны атаковать именно эту слабость режима Путина, и призывает Конгресс изменить законы, регулирующие экспорт газа из США, чтобы заместить «политически мотивированный» экспорт из России американским газом.

Американский СПГ может пойти как на европейский рынок, так и в Азию. Япония, Индия, Южная Корея давно ждут эту возможность. По мнению Блэнка, даже восточноевропейские страны, близкие России, такие как Болгария и Сербия, не откажутся от американского газа.

Первая символическая доставка американского газа в Литву состоялась в августе этого года.

Автор заключает, что, учитывая антироссийские настроения в Конгрессе, сейчас самое время для принятия закона, облегчающего экспорт американского газа. Почему Россия считает себя исключительной нацией Грегори Карлтон, профессор российских исследований Университета Тафтса, рассуждает в Conversation о том, что Россия, как и США, считает себя исключительной нацией и главной силой добра в мире. В случае России это мнение сформировано на основе многовекового опыта отражения иностранных захватчиков.

Победа над нацистской Германией для России является столпом национальной идентичности. Однако истоки веры в свою особую роль русских в спасении цивилизации уходят далеко в прошлое.

Автор напоминает о роли России в победе над Наполеоном в 1812 году и в противостоянии татаро-монгольскому игу в XIII-XVI вв. (и защите Европы от вторжения).

Ощущение «особенности» России глубоко укоренилось в сознании общества, интеллектуалов всего политического спектра и стало одним из символов веры для российской армии.

Карлтон, автор книги о российских войнах, пишет, что такой образ России определяет ее самоощущение и искомую роль в мире. Но он также может служить для подпитки определенных нарративов.

1) когда Россия ведет себя как агрессор: этот образ оправдывает экспансию, которая представляется защитной реакцией и миссией по спасению соотечественников (последний пример – Крым).

2) он подчеркивает параноидальное отношение к окружающим странам как потенциальным агрессорам (пример: известная фраза Александра III о том, что у России два союзника – армия и флот).

3) он также используется как повод для централизации власти Кремлем: кругом враги, а члены оппозиции, выступающие против патриотично настроенного режима, это однозначно иностранные агенты.

Автор заключает, что вера в исключительность России стала своего рода гражданской религией, и именно потому, что из-за своей многовековой истории, эта вера продолжает иметь широкую поддержку в обществе. еще почитать: The Hill опубликовал громкое расследование о том, что в 2010 году администрация Обамы одобрила сделку о продаже компании Uranuim One Росатому, несмотря на расследование ФБР в отношении коррупционной деятельности представителя Росатома в США Вадима Микерина, (подкуп, вымогательства, отмывание денег). В 2014-м Микерин был арестован.

Uranium One делал пожертвования, среди прочего, в благотворительный фонд Клинтонов; в 2010 году за речь, организованную российским банком «Ренессанс-Капитал» (в интересах поднятия акций Uranium One) Билл Клинтон получил $500 тыс. Хиллари Клинтон, между тем, являлась членом комиссии по иностранным инвестициям, рассмотревшей и одобрившей сделку.

Леонид Бершидский комментирует в Bloomberg View, что смысл этой коррупционной истории, как это часто бывает в России, в распутывании паутины коррупционных нитей, ведущих к самым неожиданным лицам.

Чтобы предотвратить российское вмешательство в западную политику, пишет автор, Западу необходимо расследовать все фиктивные компании и «следовать за деньгами». ТЕНДЕНЦИИ Конец долларовой дипломатии? Барри Эйкенгрин, профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли, пишет в Project Syndicate, что сегодня мы, возможно, наблюдаем конец доминирования доллара в глобальной экономике.

Роль доллара на протяжении последних десятилетий была подкреплена геополитическими альянсами, которые сегодня трещат по швам.

Автор напоминает, что слухи о «кончине доллара» возникали неоднократно (например, после развала Лондонского золотого пула или Бреттон-Вудской системы, но особенно – после терактов 11 сентября), тем не менее американская валюта успешно преодолела все эти кризисы, сохранив свою привлекательность на международных рынках.

Облигации Казначейства США также остаются надежными: с 1812 года федеральное правительство ни разу не объявляло дефолт по займам.

Дополнительную роль в обеспечении стабильности доллара играют союзники США, которых Вашингтон всегда призывал к использованию своей валюты. «Эффект альянса» автор оценивает в дополнительные 30% к доле долларовых резервов того или иного военного союзника США.

Однако проблема в том, пишет Эйкенгрин, что Дональд Трамп «безразличен к альянсам и к дипломатии», и именно в таком отношении кроется реальная угроза для доллара, а вовсе не в дискуссиях о повышении потолка внешнего долга США.

Автор приводит простой пример: агрессивная риторика Трампа требует от президента конкретных шагов для решения ядерной проблемы КНДР. Наиболее реалистичный вариант – снижение военного присутствия США в регионе в обмен на приостановление ядерной программы Кима.

Снижение геополитической роли США откроет возможности для Китая. А за лидерством Пекина последует и лидерство китайской валюты – женьминьби. еще: Bloomberg Businessweek рассказывает о Сундаре Пичаи, нынешнем главе Google. Сегодня, когда все ополчились на техгиганта: регуляторы, критики индустрии и даже сами сотрудники, – издание задается вопросом, сможет ли Пичаи справится с таким жестким натиском?



