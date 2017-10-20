Доклад RAND: Альянс НАТО дал России «мощный» ответ в Восточной Европе — National Interest

19.10.17



С 2014 года альянс НАТО произвел многочисленные усовершенствования оборонительных возможностей на восточном фланге в Европе с тем, чтобы сдержать потенциальную агрессию Россию. Цель Североатлантического блока — изменить поведение России. Каким же образом можно определить то, насколько успешным оказалось это воздействие на Москву? Таким вопросом задается военный обозреватель Дэйв Маджумдар в статье для американского журнала National Interest , которая представлена в переводе от Newsader.



Недавно корпорация RAND выпустила очередной доклад, который описывает методику оценки того, в какой степени НАТО удается влиять на военно-политические планы Кремля.

RAND (аббревиатура от Research and Development — "Исследования и разработка") — это американский стратегический исследовательский центр, который занимается научной, образовательной и благотворительной деятельностью в интересах общественного благополучия и национальной безопасности США, а также разрабатывает и выявляет новые методы анализа стратегических проблем и концепций.

"Несмотря на общее военное превосходство, НАТО сталкивается с дисбалансом в обычных вооружениях в регионах, граничащих с Россией, таких как страны Балтии", — говорится в документе.

"Для устранения этого локального дисбаланса эксперты и политики разработали предложения, направленные на то, чтобы увеличить для Москвы издержки при попытке напасть на члена НАТО и снизить вероятность успеха потенциальной агрессии", — отмечают авторы материала.

Как уже было сказано выше, цель состоит в том, чтобы изменить поведение России выгодным для НАТО образом. В связи с этим, указывает автор, Альянс должен быть осторожным для того, чтобы не спровоцировать неправильный ответ. Таким образом, первостепенным для Блока является понимание того, насколько серьезное давление можно оказаться на Москву. Согласно заявлению RAND, именно "характер российский ответов будет определять полезность и целесообразность тех ли иных действий, которые НАТО решит предпринять".

Российская сторона может по-разному отреагировать — или отмолчаться, или дать военный ответ. В этом смысле очень важно дать адекватную оценку реакции Кремля.

"Потенциальные меры реагирования со стороны России укладываются в широкую палитру: от молчаливого принятия действий США и НАТО и снижения любой готовности к атаке на НАТО — до резкого наращивания приграничных сил в противовес усилению США и НАТО и последующей эскалации конфликта", — сказали в RAND, добавив, что Москва может попытаться использовать также невоенную уязвимость той или иной страны НАТО.

Оценивая эффективность принятых странами Альянса мер, в RAND пришли к выводу, что в настоящее время НАТО обладает надежным сдерживающим потенциалом против возможной российской агрессии на Востоке.

"Наш анализ показывает, что сдерживающий фактор НАТО против обычного (неядерного — Newsader) нападения России на члена НАТО в настоящее время оценивается как мощный", - говорится в докладе RAND.

"Реализация уже заявленных планов по улучшению оборонных возможностей США и НАТО, по всей видимости, еще больше снизит этот и без того низкий риск нападения (со стороны РФ — Newsader). Ныне достигнутая сила сдерживающего фактора НАТО связана с его большим преимуществом в том, что касается общих конвенциальных возможностей, а также серьезными сигналами, которые подкреплены четкими действиями и заявлениями начиная с 2014 года, согласно которым НАТО и, в частности, Соединенные Штаты будут в военном плане реагировать на любую агрессию против стран Балтии или других союзников по НАТО, где сейчас модернизируется оборонная инфраструктура. Соответственно, можно предположить, что Россия осознала: любые агрессивные действия, которые активируют Пятую статью Североатлантического договора, приведут к прямому военному конфликту, как минимум, с несколькими ключевыми членами НАТО", — подчеркнули авторы доклада.

По их словам, в ближайшей перспективе россияне не вынашивают планы по атаке на какую-либо страну НАТО.

"Хотя мы допускаем, что нападение России на НАТО в ближайшей перспективе маловероятно, мы в то же время предполагаем, что Россия продолжит искать способы донести свое неудовольствие тем, что США и НАТО продолжают наращивать оборонные возможности", — говорится в докладе.

"Россия уже заявила, что намерена реконфигурировать расположение своих сил на западных границах с тем, чтобы компенсировать растущее присутствие НАТО. В прошлом Россия использовала различные механизмы реагирования на действия США и НАТО, которые она воспринимает как угрожающие. Они включают в себя выход из многосторонних соглашений о безопасности, направленные против американцев провокационные маневры, форсирование угрозы путем размещения ракетных комплексов "Искандер" в Калининграде, а также другие меры".

В RAND пришли к выводу, что новая холодная война между НАТО и Россией продлится долгие годы.

"Российская элита все чаще приходит к выводу, что долгосрочные цели США и НАТО несовместимы с безопасностью нынешнего режима в Москве", — говорится в докладе.

"Российские лидеры с озабоченностью наблюдают за последовательным наращиванием оборонных возможностей НАТО в Восточной Европе (в том числе на территориях бывшего Советского Союза), модернизацией систем противоракетной обороны, а также сдвигом в стратегической ориентации государств, которые Россия включает в сферу своего влияния", — отметили авторы отчета.

По их мнению, корень проблемы заключается в том, что Кремль рассматривает укрепление НАТО как попытку подорвать страну изнутри (тогда как НАТО реагирует как раз на угрозу со стороны Москвы — Newsader): хотя у Москвы есть ядерные силы для сдерживания прямой военной угрозы извне, там все же обеспокоены тем, что российский режим может подвергнуться дестабилизации в результате невоенной интервенции со стороны США и Альянса.

"Пока Москва не перестанет воспринимать эту ситуацию таким образом, риск конфликтов в Европе будет возрастать", — заключают авторы доклада.





Материал подготовил Александр Кушнарь, Newsader

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