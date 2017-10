The Hill: ФБР знало о взятках россиян, когда США одобряли выгодные для Москвы сделки

архив



опубликовано редакцией на Переводике 20.10.17 04:24

Издание отмечает, что в этот период чиновники из российской ядерной сферы делали крупные взносы в благотворительный фонд Билла Клинтона



Билл Клинтон и Хиллари Клинтон

Издание отмечает, что в этот период чиновники из российской ядерной сферы делали крупные взносы в благотворительный фонд Билла Клинтона Еще до того, как администрация бывшего президента Барака Обамы в 2010 году одобрила спорное соглашение, в результате которого Москва получила контроль над большой долей американского урана, ФБР получило существенные свидетельства того, что представители российской атомной промышленности давали взятки, занимались откатами, вымогательством и отмыванием денег для расширения своего присутствия в американской атомной энергетике. Об этом сообщает газета The Hill. Ссылаясь на правительственные документы и интервью, газета пишет, что федеральные агенты еще в 2009 году использовали конфиденциального американского свидетеля, работающего в российской атомной промышленности, для сбора обширной финансовой документации, негласной записи разговоров и перехвата электронной переписки. Из полученных материалов следовало, что Москва скомпрометировала американскую компанию, занимающуюся перевозками урана, с помощью взяток и откатов в нарушение Закона о борьбе с коррупцией за рубежом. ФБР также получило показания очевидцев, подкрепленные документами, из которых следовало, что чиновники из российской ядерной сферы направляли в США миллионы долларов, предназначенные для благотворительного фонда экс-президента Билла Клинтона в период, когда госсекретарь Хиллари Клинтон работала в правительственном органе, принявшем благоприятное решение для Москвы, сообщили источники The Hill. Схема по вымогательству осуществлялась «c согласия [российских] чиновников высокого уровня», которые «получали часть поступлений» от откатов, сообщил один агент в заявлении под присягой, сделанном через несколько лет, пишет газета. Однако вместо того, чтобы немедленно выдвинуть обвинения в 2010 году, министерство юстиции продолжало расследование еще почти четыре года, фактически оставив американскую общественность и Конгресс в неведении о российской коррупции в ядерной сфере в период, когда администрация Обамы приняла два крупных решения в пользу коммерческих ядерных амбиций Путина, указывает The Hill. Первое решение было принято в октябре 2010 года, когда Госдепартамент и правительственные ведомства, представленные в Комитете по иностранным инвестициям в США, одобрили частичную продажу канадской добывающей компании Uranium One российской госкорпорации «Росатом», благодаря чему Москва получила контроль более чем над 20 процентами поставок американского урана. Затем в 2011 году администрация разрешила дочерней компании Росатома Тenex продавать коммерческий уран американским атомным электростанциям в партнерстве с United States Enrichment Corp. «Русские скомпрометировали американских подрядчиков в ядерной промышленности откатами и вымогательством с помощью угроз. Все это вызывало обоснованные тревоги по поводу национальной безопасности. Но ни одно из этих свидетельств не было предано огласке до того, как администрация Обамы приняла эти решения», – сообщил источник The Hill, работавший над этим делом. статью прочитали: 32 человек Комментарии