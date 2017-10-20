Павленский объявил голодовку во французской тюрьме

RFI Опубликовано 19-10-2017

Петр Павленский в Париже 16 января 2017 года ©RFI

Российскому художнику-акционисту Петру Павленскому и его соратнице Оксане Шалыгиной предъявили обвинения «в порче чужого имущества способом, угрожающим жизни людей». Об этом со ссылкой на полицейский источник сообщило вечером в среду, 18 октября, агентство AFP. Павленский и Шалыгина находятся под стражей.

Как рассказала агентству адвокат обвиняемых Доминик Бейретер Минков, в тюрьме художник начал голодовку в знак протеста против «отсутствия открытых слушаний» в суде.

Во вторник, 17 октября, Петра Павленского отпустили из-под стражи и отправили в психиатрический стационар префектуры полиции.

После освидетельствования художника доставили обратно в префектуру полиции, где предъявили обвинения и вновь взяли под стражу.

В среднем во Франции срок содержания под стражей после предъявления обвинения и до начала первого рассмотрения дела в суде составляет четыре месяца.

В ночь на понедельник, 16 октября, Петр Павленский поджег отделение Банка Франции на площади Бастилии, и был задержан полицией на месте.

Смысл своей акции под названием «Освещение» Павленский объяснил тем, что «банкиры заняли место монархов», и призвал к новой «Французской революции», которая «зажжет мировой пожар революции».

Художник-акционист Петр Павленский переехал во Францию с семьей в январе 2017 года из-за опасений преследования в России, где на него было заведено уголовное дело. В мае Франция предоставила Павленскому статус беженца.

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