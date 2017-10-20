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опубликовано редакцией на Переводике 20.10.17 20:23
скаут: Evgen45;
 
 

Польша избавится от серпа и молота

Польша в своем репертуаре: изображения серпа и молота уберут с красноармейских кладбищ в этой стране. Ранее польское правительство заявило, что Красная армия принесла стране не освобождение, а новое порабощение.  
Напомню, в июле этого года Варшава приняла поправки в закон о декоммунизации, которые предусматривают снос советских памятников. Закон затронет около 230 памятников солдатам Красной Армии, погибшим при освобождении Польши от нацистов. Снос монументов красноармейцам - это показатель не только людской неблагодарности, но и того, насколько Варшава погрязла в русофобии.
Правда, не все в Польше потеряли совесть и здравый смысл, там остались люди, не разделяющие желание властей уничтожить память о советском вкладе в историю их страны. В некоторых польских городах народ выходит на митинг против  инициативы правительства.
 Ранее активисты на свои средства восстановили почти полностью развалившийся памятник бойцам Красной армии. А как заявил вице-президент Эльблонга Януш Новак, «я не хочу обсуждать, было ли это освобождение или порабощение. Я думаю, что тех людей, которые умерли, освободив Эльблонг, следует помнить и чтить».

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теги: Политика  
   
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