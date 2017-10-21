Новости из Китая

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Пекин, 18 октября /Синьхуа/ -- В среду в Пекине открылся XIX съезд КПК. Си Цзиньпин, выступая на нем с докладом, заявил о вступлении социализма с китайской спецификой в новую эпоху и о начале "нового похода" к всестороннему построению модернизированного социалистического государства.

"Период начиная с XIX съезда и до открытия следующего съезда партии - важный переходный исторический период, за который мы должны как полностью построить среднезажиточное общество - то есть осуществить цель, намеченную к столетнему юбилею КПК, так и, будучи на подъеме, начать "новый поход" к цели, намеченной к столетию КНР, - всестороннему построению модернизированного социалистического государства", - говорится в докладе.

Впервые Си Цзиньпин изложил стратегию формирования такой державы после выполнения задачи полного построения общества "сяокан" в 2020 году. Она является "двухшаговой": за 2020-2035 гг. намечено "в основном осуществить социалистическую модернизацию", Китай должен "подняться до уровня стран-лидеров инновационного типа"; а за следующие 15 лет, то есть до середины нынешнего столетия, планируется превратить Китай "в богатую и могущественную, демократическую и цивилизованную, гармоничную и прекрасную модернизированную социалистическую державу", Китай по совокупной национальной мощи и международному влиянию должен оказаться в числе стран-лидеров, в стране "в основном будет достигнута всеобщая зажиточность".

Таким образом к цели "в основном осуществить модернизацию", достижение которой было ранее намечено на середину 21-го века, Китай приходит досрочно.

Руководство к действию при осуществлении партией и народом великого возрождения китайской нации - так охарактеризовал Си Цзиньпин идеи о социализме с китайской спецификой новой эпохи, подробно останавливаясь на их изложении.

Отмечается, в частности, что основное противоречие китайского общества в новую эпоху - это противоречие между постоянно растущими потребностями народа в прекрасной жизни и неравномерностью и неполнотой развития.

И те меры, о которых идет речь в докладе, - образование современной экономической системы, развитие демократии, стимулирование культурного процветания, улучшение жизни народа, построение красивого Китая и др. - свидетельствуют, что для КПК, правящей уже 68-й год и насчитывающей 89 млн членов, неизменной целью борьбы является поддержание устремленности народа к лучшей жизни.

Как подчеркивается в докладе, чтобы руководить крупной социалистической страной с населением свыше 1,3 млрд человек, "партия должна быть не только политически непоколебимой, но и должна овладеть искусством управления государством". Также Си Цзиньпин призвал "завоевать превалирующую победу в борьбе с коррупцией".

"Сегодня мы, как никогда в истории, близки к осуществлению нашей цели - великому возрождению китайской нации, и как никогда ранее уверены в нашей способности реализовать эту цель", - говорится в докладе. Но великое национальное возрождение - "отнюдь не легкое дело, не праздничное шествие, для его осуществления партия должна быть готова приложить еще более упорные титанические усилия", - подчеркнул Си Цзиньпин.





Пекин, 19 октября /Синьхуа/ -- За истекшие пять лет дисциплинарные органы Китая расследовали коррупционные дела в отношении в общей сложности 440 чиновников провинциального или корпусного уровня и выше. Об этом проинформировал в четверг заместитель секретаря Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины /ЦКПД/ Ян Сяоду на пресс-конференции в рамках проходящего в Пекине 19-го съезда КПК.

Среди фигурантов дел - 43 члена и кандидата в члены ЦК КПК, а также девять членов ЦКПД, сообщил он.

Пять лет назад руководство КПК запустило широкомасштабную кампанию по борьбе с коррупцией, в рамках которой наказаниям подвергся ряд высокопоставленных чиновников, известных как "тигров", а также "мух" - кадровых работников на низовом уровне.

Список "тигров" включает Чжоу Юнкана, Бо Силая, Го Босюна, Сюй Цайхоу, Сунь Чжэнцая и Лин Цзихуа.

Ян Сяоду сообщил, что в этот отрезок времени были наказаны более 8,9 тыс. должностных лиц управленческого уровня и свыше 63 тыс. чиновников уездного уровня.

Наказание понесли также в общей сложности 278 тыс. членов КПК и должностных лиц на низовом уровне, указал он.

Китай работает вместе с международным сообществом для розыска подозреваемых в коррупции, скрывшихся за рубежом. К настоящему времени были задержаны 3453 беглеца, отметил Ян Сяоду.

48 беглецов из 100 самых разыскиваемых китайских коррупционеров из "красного циркуляра" Интерпола уже арестованы, добавил он.





18 октября в Пекине открылся 19-й съезд Коммунистической партии Китая. В ходе его работы будут подведены итоги последних пяти лет развития страны, рассмотрены перспективы на ближайшие пять лет нового пути развития. Миллионы соотечественников за рубежом также внимательно следят за событиями вокруг работы предстоящего съезда партии. Все они желают, чтобы после съезда жизнь в Китае стала еще более благополучной, чтобы Китай, сев в свой скоростной экспресс, осуществил еще более быстрое развитие страны.

Президент Европейско-Фуцзяньской Торгово-промышленной палаты, основатель общества торгово-промышленной ассоциации Барселона-Фуцзянь Чэнь Юнгуан еще в 1989 году побывал в Испании. Будучи председателем палаты, Чэнь Юнгуан отмечает очень лояльную политику в отношении китайских эмигрантов в Европе. Он говорит, что с 18-го съезда партии, а также с начала инициативы «Один пояс, один путь», выдвинутой Си Цзиньпином, раскрылись реформы, что предоставило возможности для иммигрантов и китайских соотечественников за рубежом. Китайцы за рубежом по всему миру поставляют высококачественную отечественную продукцию в разные страны, расширяя возможности для бизнеса. Кроме того, Канцелярия по делам проживающих за границей китайских граждан при Госсовете КНР и правительства всех ступеней усилили поддержку китайцев, возвращающихся на родину, выделили субсидии на решение вопроса образования для детей, внедрило ряд льготных мер.

Говоря об ожиданиях от 19-го съезда КПК, Чэнь Юнгуан сказал с волнением: «Родина - это сильная поддержка для китайских соотечественников за рубежом, наши сердца стремятся к развитию своей страны, наши сердца нацелены на национальное единство и процветание нашей великой Родины, чтобы она становилась все более сильной!»

Го Лицзюнь, который живет в Канаде, говорит, что сегодня Китай развивается изо дня в день все быстрее - больше возможностей, быстрые темпы, инновационные способности, «Интернет + бурное развитие», безналичные расчеты, общественные велосипеды и т.д. Китай опережает весь остальной мир. Многие соотечественники также подумывают вернуться на родину, где времена поменялись.

Выпускник Чикагского университета факультета политических наук Чжан Чжунъюнь высказывается о развитии и прогрессивном развитии Китая. Среди множества вопросов, касающихся самих китайцев и их соотечественников, Чжан Чжуньюнь особо задумался о проведении политики «зеленой карты» в Китае. В условиях повышенного спроса на специалистов высокого уровня и талантливых людей дальнейшее послабление применения «зеленых карт» в последние годы окажет положительное влияние на привлечение зарубежных высокопоставленных талантов для работы в Китае.

Председатель Итальянской ассоциации китайских женщин за рубежом Чжэн Сюцзинь сообщила, что после восемнадцатого съезда КПК наши зарубежные соотечественники действительно чувствуют, как родина растет, и как растет счастье от сознания происходящих на родине изменений.

Чжэн Сюцин из Италии очень внимательно следит за работой 19-го съезда и ожидает дальнейшего развития Китая после съезда. Она сказала: «После девятнадцатого съезда Китай откроет новую страницу, наши китайские соотечественники благословляют процветание Родины, процветание счастливых и благополучных людей. Я считаю, что наша родина на международной арене становится все более влиятельной и весомой страной!»

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