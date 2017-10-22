Наши в Китае: “Вызов врача на дом может обойтись в 1500 евро”

LADY.TUT.BY / Ольга Декснис / фото: архив героини





Фото с блондинкой на удачу, детские штанишки с разрезом на попе, отсутствие чаевых, няня для родившей женщины, торги в медцентре и боязнь цифры «4». Наша соотечественница Венера Нуржанова рассказала LADY.TUT.BY о жизни в столице Поднебесной.

— В Пекин мы приехали в командировку мужа весной 2014 года, до этого 2 года жили в Италии, а еще ранее — в Албании, — рассказывает Венера. — Я родом из Вилейки, сейчас домохозяйка с юридическим образованием, муж — итальянец-дипломат. Познакомились в Минске во время его дипмиссии. Вместе уже 17 лет, воспитываем сына-третьеклассника Антонио.

Фото с блондинкой и историческая улица как туалет

Для Венеры было много открытий в Пекине — от странных до смешных.

— Когда я приехала в Пекин, то была блондинкой, — вспоминает девушка. — В туристических местах к нам всегда подходили китайцы, чтобы сфотографироваться. Фото с иностранцем, а еще и блондинкой — удача для них. Шокировали дети в специальных штанишках с вырезом на попе и между ног. Это для экономии на подгузниках и якобы полезнее для кожи младенца. Ходят они в них даже зимой, когда холодно и ветрено. Не раз видели, как родители высаживают малышей по нужде прямо посреди улицы. Такое зрелище можно увидеть и в историческом центре города. Уборочные службы тут хорошо работают. Здесь, если упадет бумажка на землю, дворник ее сразу же поднимет.

Перед приездом в Поднебесную семья о Китае знала лишь из новостей. Самой главной проблемой оказался языковой барьер.

— Здесь мало кто говорит по-английски, — рассказывает Венера. — Целый год я размышляла, нужен ли мне китайский, осилю ли я его? Ведь cлышала, что он очень сложный! Но было очень трудно общаться с китайцами — практически жестами изъяснялись. Не говорю уже о том, как сложно вызвать сантехника, электрика или управляющего дома, к примеру. Приходилось звонить мужу на работу, просить его коллег перевести. В итоге нашла курсы для иностранцев. Оставила данные, заполнила анкету. И в ответ тишина.

Кто-то пошутил, что, скорее всего, меня не взяли из-за даты рождения 04.04. В Китае цифра 4 считается самой страшной, произносится, приблизительно как «смерть». В лифте нет кнопок 4 и 13 этажа. Благодаря этому суеверию в стране появился даже термин «терафобия» — боязнь смерти.

— Чуть позже появилась возможность пройти курсы для дипломатов при колледже BICC, меня приняли. Обучение проходило на английском языке. Также есть репетиторы. Цены на них разные. Как и везде, чем выше образование учителя, тем дороже. Час с репетитором стоит от 13 до 20 евро приблизительно.

Когда семья приехала в новую страну, остро встал вопрос питания. В магазинах, кафе и кулинарии много еды, но чтобы ее есть, надо привыкнуть.

— Чаще приезжие покупают там еду и выбрасывают в урну, — говорит Венера. — Это остро, жирно, зажарено, невкусно и непонятно, что намешано. Первое время я искала магазины через приложение гугл-карта, пока гугл не запретили в Китае. Кстати, чаевых в Китае не принято давать, первое время при расчете создавалось чувство неловкости. Мы предпочитаем домашнюю кухню, раз в неделю ходим в итальянскую пиццерию или заказываем еду на дом. В китайских ресторанах были несколько раз, мне очень нравится утка по-пекински, жареный рис с яйцом, баоцзы (паровые пирожки).

— Вообще, в Китае дешевле сходить в кафешку, чем готовить дома. Но и кафешки бывают на разный карман. Китайцы поглощены работой и очень часто едят на ходу, ту же лапшу, например, или устраиваются на лавочках. Есть и люксовые рестораны, а есть и традиционные. Где за небольшую плату ту же утку по-пекински можно съесть за 12 евро, а суп из ее потрохов, по желанию, приготовят бесплатно. Но потом мы узнали, что в Пекине есть сеть по продаже иностранных продуктов, где цены выше в два раза, чем в родной стране, но все же свое — все знакомое с детства!

Рынки внутри офисных небоскребов

В Пекине есть русский район Ябаолу с торговыми центрами, русскоязычными ресторанами и магазинами иностранных продуктов.

— Здесь чаще встречаются русскоязычные люди, которые ездят за товаром. Кстати, внутри многоэтажных офисных небоскребов могут скрываться рынки. Но ходить туда — это огромный стресс, особенно, с непривычки. Цены указаны крайне редко — это из ряда фантастики. Надо всегда и везде торговаться, причем настойчиво. Торги первое время веселят. А есть волшебные интернет-магазины типа taobao, но без китайского языка сложновато что-то найти, хотя многие как-то приспосабливаются.

Русскоязычные сады и школы

— Я нашла здесь русскоязычный сад «Теремок». Директор и основатель учреждения перезнакомила нас с русскоязычными мамами. Так мы узнали, что недалеко от российского посольства есть «Русский культурный центр», где часто проводятся концерты, спектакли, выставки, детские кружки. Вообще, детских садов в Китае много, и коммерческие есть тоже. Работают они от 8.30 до 18.00 вечера, стоимость в месяц за такой русскоязычный садик от 530 евро.

— Кстати, в Китае принято нанимать няню-помощницу для родившей женщины, их здесь называют аи, что в переводе няня или тетя. Есть приходящие, а есть и с проживанием. Она ухаживает за ребенком и мамой, делает им массаж, готовит еду. Ребенка аи приносит маме только на кормление.

Есть много агентств, где подбирают такой персонал. Аи, владеющая иностранным языком, умеющая готовить европейские блюда и имеющая опыт работы в иностранной семье, больше пользуется спросом и высокооплачиваема. Зарплата такой помощницы от 500 евро в месяц. Кстати, русские няни не в почете. Это объясняется тем, что они просят зарплату выше китайских аи. Ну и, если нужно будет походить по поликлиникам, к примеру, китаянки в своей среде и лучше ориентируются. Отмечу, что образование, медицина и услуги адвокатов в Китае — самые прибыльные из всех видов деятельности.

— Когда нашему сыну пришло время идти в школу, мы уже хотели возвращаться в Италию, потому что международную школу в Пекине мы бы не смогли оплачивать. В тот момент нам повезло: при посольстве Италии в Пекине открылась школа, и там первоначально были скидки. Школа частная, поборов никаких нет. Ну разве что на маленькие подарки учителям в конце учебного года (по 100 юаней с ребенка = 12 евро где-то). Школа обеспечивает детей книгами, проводит экскурсии, мастер-классы для родителей по приготовлению каких-либо итальянских блюд, а также перед китайскими праздниками учат готовить лунные пряники и китайские пельмени. В общем, и детей и родителей приобщают к китайским традициям и культуре.

— Недавно узнала про государственную платную школу — фанцаоди (Fangcaodi). Китайцы мечтают в нее попасть, но не всех берут. Надо сдать вступительные экзамены. Преподают уроки на 2 языках — китайском и английском. Русские туда детей тоже отдают. Если у семьи нет рабочей визы, то вместе с автобусом и питанием такая школа иностранцу обойдется в 6000 евро. А с наличием рабочей визы — наполовину дешевле.

Торги в больнице

Цены на услуги медицинских клиник в Китае разные. Чаще всего поход к врачу покрывает страховка. А если нет, то можно попасть в финансовую яму.

— Недавно у мужа случилась почечная колика, — вспоминает Венера. — За визит врача, лекарства, капельницу, укол, анализы, услуги медсестры и сканер мы заплатили 1500 евро. Шок! Благо страховка мужа все покрыла. Кстати, один сканер стоит больше всех других услуг. Когда мы возмутились ценой, то медсестра устроила торги и начала скидывать цену. Представляете, торги в больнице?

А на днях мне позвонили учителя из школы и сказали: ребенок подвернул ногу, все хорошо, ехать не надо за ним, доктор осмотрел. Оказалось, что его никто не осматривал и у сына перелом в стопе, ходить не может. В итоге мы поехали сами в частную клинику, где нам наложили гипс за 300 евро. Сейчас вот в процессе выяснений обстоятельств дела.

Отдых китайцев

Китайцы очень трудолюбивый народ, по выходным, когда они у них случаются, выходят в парки, уходят в горы, посещают музеи и достопримечательности.

— В такие дни европейцы стараются из дома не вылезать, ибо яблоку негде упасть. Люди из провинций наполняют столицу с баулами, котомками, свертками — такой колорит! В парках очень часто можно встретить пожилых людей, которые танцуют. Вообще в Китае много долгожителей. Более 50 000 китайцев преодолели 100-летний рубеж.

В Китае очень популярен wechat — одно из самых известных приложений от шэньчжэньского ИТ-гиганта Tencent.

— В нем же знакомятся, продают что-то, ведут бизнес, рассчитываются за покупки, билеты, заказывают такси. Именно в этом приложении я нашла много друзей: русских, узбеков, украинцев. Белорусы же в Пекине — как партизаны.

Жилье в Пекине подразделяется на обычные квартиры (в народных китайских домах) и на компаунды — для иностранцев.

— А есть еще в Пекине недалеко от аэропорта район Шуньи, что-то вроде Рублевки в Москве. Там нет многоэтажных небоскребов, в основном виллы, где живут китайские миллионеры и экспаты. Там же несколько международных школ.

Наш компаунд рассчитан на жителей среднего уровня. Квартиры бесплатно помогает искать агентство, с которым рассчитывается хозяин жилья за поиск клиента. Недалеко от центра можно снять квартиру с хорошим ремонтом и отличной мебелью и бытовой техникой примерно от 1500 евро, все, что стоит ниже, идет с тараканами в придачу. Вообще, стиралка, микроволновка, кондиционер и ТВ — обязательный атрибут. Можно потребовать и кулер для воды. При заселении платишь депозит. И обязательно проверяешь квартиру на наличие недостатков, чтобы потом к тебе не было претензий.

Браки китайцев, велосипеды и любовь к Пекину

До брака китайцы любят устраивать красивые фотосессии в живописных парках, при этом несколько раз меняя наряды.

— Китаец никогда не будет ухаживать за девушкой просто так. Если он и выбирает кого-то, то только для серьезных отношений, потому что конфетный период денег стоит. А китайцы не любят выбрасывать деньги на ветер.

Венера рассказывает, что домой — в Беларусь летает редко. Всего раз в год получается:

— Мои родственники вполне хорошо отнеслись к моему переезду, потому что привыкли, что мы с мужем часто меняем страны проживания. В Беларуси бываем редко из-за учебы сына, да и билеты дорогие… Моя сестра, помню, еще сказала: смотри, понравится, так и возвращаться не захочешь. Как в воду глядела! На самом деле, я очень полюбила Пекин.

— В Пекине очень дешевый транспорт — всего 1 юань поездка на автобусе, но зависит еще и от расстояния. Такси очень дешевое. У многих это излюбленный вид транспорта, но мы чаще передвигаемся на велосипедах, это практично и общедоступно. А когда в парках начинается весеннее цветение садов, Пекин становится просто невероятным. Стоит раз в жизни побывать в Китае, чтобы насладиться его пейзажами. Но не забудьте приобрести страховку — без нее тут никак.



статью прочитали: 35 человек