дата публикации 21.10.17 06:12 скаут: Игорь Львович

"Откуда у русского генерала недвижимость на $38 млн. во Флориде?" США - 20 октября 2017 г. Откуда у русского генерала недвижимость на $38 млн. во Флориде? Алена Успешная 20.10.2017

Откуда у русского генерала недвижимость на $38 млн. во Флориде? Фото: twitter.com/merlin046_ Бывший первый заместитель начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД РФ генерал-майор Анатолий Петухов, проживающий ныне в Майами, оказался в центре грандиозного скандала с недвижимостью в США. Оказывается, бывший полицейский владеет домами, квартирами и офисами во Флориде, общая стоимость которых превышает 38 миллионов долларов. Собственное расследование по данному факту провело издание Miami Herald. В 2010 году Анатолий Петухов навсегда отказался от ледяной зимы в Москве и отправился с семьей на теплые берега Южной Флориды, но жить здесь он стал не скромно и не на пособия. Бывший московский начальник поселился в Continuum – одном из самых престижных кондоминиумов South Beach, а затем скупил целый «букет» магазинов, офисных зданий и первоклассных вилл, общей стоимостью около 38 миллионов долларов. К его счастью, недвижимость в Майами приобрести не сложно, имея на руках кругленькую сумму наличными. Как Петухов сколотил состояние? Отставной 59-летний генерал-майор отказался предоставить информацию о доходах самостоятельно, поэтому Miami Herald пришлось навести некоторые справки и вот, что выяснилось. Биография экс-полицейского свидетельствует о том, что у него могут быть веские причины избегать внимания, в том числе со стороны прессы. Ранее он служил генералом в «элитарном» отделе МВД, занимающимся борьбой с организованной преступностью. Возглавляемая Петуховым структура была настолько коррумпирована - «самая криминализованная структура в полиции», согласно комментариям Луизы Шелли, профессора Университета Джорджа Мейсона, - что она была реорганизована и, в конечном итоге, расформирована после скандала с участием ее руководителя. Не долго думая, Петухов отправился в Майами. Именно здесь в 2013 году против него был подан гражданский иск от имени акционеров компании Yasenovo United Trading House. Из документа следовало, что в течение 1999-2013 годов Петухов вымогал деньги у главы компании Павла Горностаева. Общий ущерб, заявленный в иске, составил не много ни мало около 60 миллионов долларов. Именно на эти деньги по всей видимости Петухов и приобретал недвижимость во Флориде. Среди ответчиков по иску также числились жена россиянина – Юлия Петухова, его фирма по управлению недвижимостью в Майами, его бизнес-партнер Hallandale Beach и еще одна дружественная компания из Флориды. Согласно общедоступным судебным документам, проанализированным Miami Herald, ежемесячно Петухову передавались мешки (в прямом смысле этого слова) с наличными деньгами в сумме 2,5 миллиона долларов. Деньги платились за так называемую «крышу», поскольку Петухов «нейтрализовал» всех, кто был недоволен расширяющейся деятельностью Yasenovo United Trading House. Горностаеву бывший полицейский угрожал тем, что «создаст проблемы для тех, кто откажется от его «защиты»... нанесет ущерб окружающим и их семьям, используя преступников, находящихся под его контролем». К 2002 году аппетит Петухова вырос, и он потребовал 25%-ую долю в бизнесе, согласно жалобе Горностаева. Было принято решение удовлетворить его требования. Акции компании на тот момент стоили 12 миллионов долларов. В 2005 году Петухов был назначен заместителем генерального директора фирмы. Всего, исходя из судебных документов, за обеспечение «защиты» Петухов получил около $ 16,8 млн. В конце концов ненасытный полицейский стал требовать контрольный пакет акций, чтобы он мог эмигрировать в Соединенные Штаты по бизнес-визе и открыть партнерскую компанию в Майами. Это было перебором и Горностаев отказал Петухову. Полицейский нашел деньги и все же переехал в Майами, купив там отличные апартаменты, но даже оттуда продолжил угрожать фирме. Адвокаты Петухова всячески отрицают причастность их подзащитного к описанным обстоятельствам, называя обвинения «дерзкими и скандальными». Письменное пояснение от еще одного акционера компании Сергея Киселева, также имеющееся в материалах, но появившееся значительно позже подачи иска, свидетельствует о том, что он никогда не был свидетелем описанных выше событий, не видел передачи денег. Киселев заверил, что о вымогательстве со стороны Петухова узнал со слов Горностаева, и то годы спустя. Спустя несколько месяцев спор между Петуховым и Yasenovo был неожиданно решен мирным путем. Условия мирного соглашения не известны, но в суде стороны договорились больше никогда не обращаться за разрешением вопросов, связанных с описанными в иске обстоятельствами. Кроме того, судья постановил запретить публиковать информацию об указанном деле в газетах с целью «обезопасить репутацию сторон». Материалы дела были засекречены, что крайне редко применяется судами в США. Да к тому же какую государственную тайну могут содержать эти документы? Но история на этом не заканчивается… Спустя 6 месяцев после урегулирования спора Yasenovo United Trading House продает все свои универмаги в Москве, стоимость которых составляет около 160 миллионов долларов. Перед продажей Петухов был определен владельцем 25% реализуемого имущества. Кипрская оффшорная компания, контролируемая Петуховым, показывает прибыль в размере 3,6 миллионов долларов от продажи магазинов Yasenovо. Куда делись остальные деньги и сколько в итоге получил Петухов – осталось тайной. Естественно, ни он, ни его адвокаты комментариев по этому поводу не дают. После описанных выше ситуаций очень странным видится то, что никто из представителей русской общины Южной Флориды никогда и ничего не слышал о Петухове и о его недвижимости. «Этот человек - призрак», - сказал один из русских иммигрантов, пожелавший остаться неизвестным. «Ситуация типична для чиновника, занимающегося борьбой с коррупцией», - добавил Андрей Козырев, бывший министр иностранных дел России с 1990 по 1996 год, и частый критик президента Владимира Путина, ныне проживающий в Южной Флориде. В итоге на сегодняшний день Анатолий Петухов продолжает оставаться собственником огромного набора недвижимости во Флориде. Это: две виллы на острове Гибискус (стоимостью более 7 миллионов долларов каждая), 3 офисных здания в Miami-Dade и Broward стоимостью 13,6 миллионов долларов, торговый центр в Fort Lauderdale стоимостью 4,5 миллиона долларов, первый этаж с магазинами и витринами в кондо Hallandale Beach стоимостью 1,5 миллиона долларов и др. Источник получения Петуховым более 40 миллионов долларов так и остается "неизвестным". Активисты различных групп и правоохранители в России уже готовят соответствующие заявления в Генеральную прокуратуру, Росфинмониторинг и прочие службы, утверждая помимо прочего, что Петухов незаконно получил статус резидента США. Но дойдет ли это дело до судебного вердикта пока не ясно. ScottsdaleRealEstate‏

