Подборка видео про оружие

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скаут: Игорь Львович;
   
 

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Лазерное оружие ВМС США

Внутренности  оружейного  отсека  P-8 Poseidon


https://twitter.com/AncientSubHunt/status/921762866247675904
https://pbs.twimg.com/media/DMrCXHiVoAAmCTA.jpg


статью прочитали: 53 человек

   
теги: оружие  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  01.10.2017 20:25   Эксклюзив
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Может ли ПТРК TOW уничтожить русскую Армату?
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