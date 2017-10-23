Подборка видео про оружие

Лазерное оружие ВМС США
Внутренности оружейного отсека P-8 Poseidon
https://twitter.com/AncientSubHunt/status/921762866247675904
https://pbs.twimg.com/media/DMrCXHiVoAAmCTA.jpg
Внутренности оружейного отсека P-8 Poseidon
https://twitter.com/AncientSubHunt/status/921762866247675904
https://pbs.twimg.com/media/DMrCXHiVoAAmCTA.jpg
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