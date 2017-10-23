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опубликовано редакцией на Переводике 23.10.17 18:21
скаут: Miroslav;
 
 

Кому нефть, кому совесть. Почему ЧВК «Вагнера» и сирийская оппозиция делают принципиально разные вещи

«Сирийские демократические силы», поддерживаемые Соединёнными Штатами, ворвались на территорию нефтяного поля Омар, расположенного на востоке Сирии. Они захватили контроль над крупным нефтедобывающим объектом, отбив его у террористов ИГИЛ. Захват сирийских ресурсов стал основным направлением военных операций СДС и прочих вооружённых группировок, которые сконцентрировались на получении контроля над богатствами государства.

Война за нефть и газ стала неотъемлемой частью сирийского противостояния. Оппозиция, курды и прочие формирования вступили в конкурирующую борьбу за газовые и нефтедобывающие объекты с исламистами, ничуть не уступая им. Большая доля важных объектов, контролируемых ИГИЛ, приходится на провинцию Дейр-эз-Зор, где в довоенное время были сосредоточены основные силы страны по добыче углеводородов. Но в этой местности также пребывают силы, что ставят во главе приоритетов совсем иные задачи.

Прежде в СМИ поступали сообщения, что в сирийском противостоянии активно участвует и ещё одна сторона – Частная военная кампания «Вагнера». Российские бойцы из подразделения этой организации оказывают активную поддержку сирийским военным, которые уже складывают о мужестве россиян легенды. Но, объективности ради, «вагнеровцев» не следовало бы причислять к участникам «гонки за ресурсами», ведь хроники их участия в борьбе с международным терроризмом открывают несколько иную повестку.

Подразделениям «Вагнера» хватило духа и профессионализма, чтобы оказываться на передовой в самых знаковых сражениях с исламистами, там, где ставились задачи не завладеть ресурсами арабской республики, а спасти целые населённые пункты от многолетнего гнёта боевиков. «Вагнеровцы» успели поучаствовать в освобождении Пальмиры, активно прорывались вместе с сирийскими военными в Алеппо и сыграли видную роль в наступлении на Дейр-эз-Зор. Оказавшись первыми на левом берегу реки Евфрат, российские бойцы сумели закрепиться на этих территориях, открыв дорогу к наступлению для сирийской армии.

Крепкая поддержка российских добровольцев гарантировала сирийским военным успех во всех операциях, где им довелось принять участие, а террористические объекты для наступления выбирались по принципу наличия в этих местах террористов, а не природных ресурсов. Расстановка приоритетов в этом противостоянии у сирийских военных с их российскими союзниками и сил, что получают поддержку с Запада, оказывается принципиально разной и чем ближе закат конфликта, тем больше становится заметным контраст.

Игорь Игнатьев


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теги: США, Сирия  
   
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