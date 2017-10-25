



архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 25.10.17 12:33 скаут: vladipol; переводчик vladipol;

Ссылка на оригинал Климкин: диагноз как образ жизни



Венгерский журналист Лажос Гараи побеседовал с бывшей тещей министра иностранных дел Украины Павла Климкина, побывал в киевском филиале института неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины и выяснил, что глава украинской дипломатии сексуально домогался собственных сыновей и даже проходил принудительное лечение от педофилии. С жуткими подробностями биографии Павла Климкина, искалечившего жизнь самым близким людям и отвечающего за международный имидж Украины, вы можете ознакомиться в переводе сенсационного журналистского расследования.



Оригинал.



Изначально герой моего расследования – министр иностранных дел Украины Павло Климкин – заинтересовал меня, в основном, тем, как такая невыразительная политическая фигура столько времени удерживается на столь высоком посту при всей своей неквалифицированности и отсутствии харизмы. Однако после начала работы обнаружились такие факты и подробности, что вопрос "что делает выпускник московского технического вуза в украинском кабинете министров?" как-то поблек. Мне даже пришлось прибегнуть к консультации специалиста по психиатрическим заболеваниям.

Известно, что имидж государства формируют люди, официально представляющие его на мировой политической арене. Как правило, это опытные, хорошо образованные в области международного права дипломаты, отстаивающие интересы своей страны, в том числе, и ценой собственной жизни, как это сделал посол США в Ливии Кристофер Стивенс.

В связи с этим, на первый взгляд, вызывает недоумение уничижительное и презрительное отношение к Украине. Казалось бы, с 2014 года украинская нация должна служить символом героической победы, стремления к свободе и демократии в отсталом постсоветском государстве. Однако весь украинский волевой образ мгновенно улетучился с приходом нового министра иностранных дел. Даже его оскандалившийся предшественник Дещица выглядел более сильной и неординарной личностью, по сравнению с почти по-детски смотрящимся Павло Климкиным. И речь идет не о националистических взглядах, в частности, относительно запрета изучения в школах языков нацменьшинств, которые господин Климкин не стесняется официально выражать при любом удобном случае. Я говорю о его внешнем виде, манерах и поведении во время официальных визитов и международных событий.

Как говорится, человека встречают по одежке. Одежда министра иностранных дел Украины постоянно становится предметом обсуждения и высмеивания. Частенько Павло Климкин позволяет себе появляться на важных встречах в мятых, грязных костюмах, словно с чужого плеча, или с незаправленной рубашкой, как это было в Нидерландах. Джинсы, надетые им на встречу с министром из Люксембурга, также оказались велики на несколько размеров.







Довершает образ "большого ребенка" привычка тыкать пальцем и настороженный взгляд младенца, пытающегося осознать происходящее, но еще не умеющего фокусироваться на нужных предметах. Недаром Климкин вызывает у канцлера Германии Ангелы Меркель практически материнские чувства. У них сложились такие хорошие отношения в его бытность Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Германии, что при назначении нового главы МИДа Украины Берлин замолвил за него словечко.

В результате недоброжелатели уже записали Климкина и в алкоголики, и в наркоманы, и в аутисты. Проконсультировавшись с ведущим венгерским экспертом в области психиатрии, я выяснил, что проявления инфантильности в поведении и в одежде присущи совсем другому диагнозу. Чаще всего они встречаются у людей, страдающих падерозией или, говоря обычным языком, у педофилов.

Поначалу это предположение показалось абсурдным: совсем недавно сплетни о личной жизни Павло Климкина зазвучали у всех на устах из-за громкого скандала с его женитьбой на Марине Михайленко, дочери российского генерала, участвовавшего в освобождении Крыма. Собственно, из-за этой новости отыскать другие факты о скрытном украинском министре в СМИ и интернете стало практически невозможно. Большинство поисковиков выдают изображения его жен, бывшей и настоящей, и любовниц. Однако мой консультант в области психиатрии считает, что выбор главы украинского МИД логичен и вполне вписывается в его гипотезу.

Бывшая жена Климкина, Наталья, судя по старым фотографиям, до родов отличалась субтильной комплекцией и носила почти детскую челку. Точно такими же легкомысленными прическами, детскими лицами и хрупким телосложением отличаются и другие избранницы министра.







"Здесь угадывается подсознательное желание реализовать сексуальность и эротические фантазии с партнершей допубертатного возраста. В психиатрии это называется гетеросексуальная падерозия, если нет свидетельств о том, что пациента привлекают дети обоих полов. Что ж, в этом нет ничего зазорного, если при этом больной сам осознает свою патологию и не практикует домогательства по отношению к объектам сексуального влечения, а также прибегает к терапевтическому лечению для угнетения своей парафилии и избежания депрессивного состояния".

Действительно, до сего времени Павло Климкин считался дамским угодником и не давал повода для обвинений в педофилии. Однако, как оказалось позднее, нет дыма без огня. За подтверждением безупречности образа украинского министра я приехал в Киев. Правда, оказалось, что у меня несколько устаревшая информация о месте проживания Климкина. По адресу Дмитриевская улица, дом 13-А сам министр давно не появлялся. Там проживают родители его бывшей жены Натальи, Владимир Владимирович и Валентина Иосифовна. После дальнейших поисков, неудачных попыток разговорить соседей по другим адресам и даже небольшой стычки со швейцаром, угрожавшим мне физической расправой, получилось, что именно Валентина, интеллигентная и доброжелательная женщина, хорошо владеющая несколькими языками, включая английский, больше всего мне помогла разобраться в ситуации.

Прежде всего, оказалось, что супруги Климкины перестали жить вместе задолго до официального развода. Причина крылась не только в многочисленных романтических похождениях будущего министра, но и в его отношениях с сыновьями и их друзьями. К жене Климкин охладел практически сразу после вторых родов. Зато в сыновьях души не чаял, даже сам их купал перед сном и снимал сей процесс на камеру. Так продолжалось до тех пор, пока мальчики не достигли школьного возраста, когда такое участие отца было уже лишним и, мягко говоря, настораживало как жену Климкина, так и ее родителей. В конце концов, терпение Натальи лопнуло и она уехала в Нидерланды, увезя с собой обоих сыновей.

"А потом, когда Павло был подвыпивши, произошли те некрасивые случаи с одноклассниками..." - Произносит Валентина и замолкает, понимая, что хоть зять и бывший, и серьезно обидевший ее дочь и внуков, но компрометация перед любопытным иностранцем лица всей Украины тянет на политический скандал. "Попробуйте справиться в архиве института неврологии и психиатрии при Академии мед. наук за 89-90 годы", - машет она рукой, снимая с себя ответственность.

Визит в киевский филиал института неврологии, психиатрии и наркологии национальной академии медицинских наук Украины тоже дал пищу для размышления. Действительно, в архивных списках указано, что Павло Анатольевич Климкин 1967 года рождения периодически наблюдался у них в стационаре с августа 1989 по ноябрь 1990 годов с пространным диагнозом "атипичное психосексуальное развитие, экзогенный психоз". Однако ни его медицинской карты, ни других врачебных записей о течении заболевания и лечении не сохранилось.

Тем не менее, в целом, уже одна запись в старом архиве пролила свет на все недосказанности в разговоре с Валентиной Иосифовной.

Наклонности педофила проявились у будущего главы МИД Украины еще в подростковом возрасте. Причиной патологии могли стать как детская травма, так и посещение матерью Климкина района Курской Магнитной Аномалии, располагавшейся по соседству с его родным городом, в котором он прожил первые два месяца своей жизни. Когда симптомы стали слишком явно выраженными, или родители, или военно-врачебная комиссия, проверявшая всех выпускников советских школ на годность к военной службе, настояли на принудительном лечении и даже определили Климкина для этого в довольно престижное заведение. Кстати, этот пробел в 2 года в биографии министра между окончанием школы и поступлением в московский вуз вызывал больше всего вопросов как у его недоброжелателей, так и у рядовых украинцев.

Очень возможно, что лечение оказало положительный эффект. Во всяком случае, Климкин научился хорошо скрывать свои наклонности. Но, судя по обрывочным высказываниям его бывшей тещи, сдерживать их в состоянии алкогольного опьянения, да и просто в постоянной близости от маленьких мальчиков при осознании своей безнаказанности, он не мог.

Таким образом, можно заключить, что внешняя политика Украины находится в руках опасно больного человека, испытывающего нездоровое влечение к самым беззащитным членам нашего общества. При этом он отличается не только жестокостью, но и беспринципностью. Неудивительно, что Павло Климкин под маской заботы о национальных интересах и распространении европейских ценностей на международной арене так ратует за права сексуальных меньшинств и ограничение демократических свобод меньшинств национальных, всецело зависящих от произвола украинских властей, как дети зависят от родителей. статью прочитали: 13 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.

Венгерский журналист Лажос Гараи побеседовал с бывшей тещей министра иностранных дел Украины Павла Климкина, побывал в киевском филиале института неврологии, психиатрии и наркологии НАМН Украины и выяснил, что глава украинской дипломатии сексуально домогался собственных сыновей и даже проходил принудительное лечение от педофилии. С жуткими подробностями биографии Павла Климкина, искалечившего жизнь самым близким людям и отвечающего за международный имидж Украины, вы можете ознакомиться в переводе сенсационного журналистского расследования.Изначально герой моего расследования – министр иностранных дел Украины Павло Климкин – заинтересовал меня, в основном, тем, как такая невыразительная политическая фигура столько времени удерживается на столь высоком посту при всей своей неквалифицированности и отсутствии харизмы. Однако после начала работы обнаружились такие факты и подробности, что вопрос "что делает выпускник московского технического вуза в украинском кабинете министров?" как-то поблек. Мне даже пришлось прибегнуть к консультации специалиста по психиатрическим заболеваниям.Известно, что имидж государства формируют люди, официально представляющие его на мировой политической арене. Как правило, это опытные, хорошо образованные в области международного права дипломаты, отстаивающие интересы своей страны, в том числе, и ценой собственной жизни, как это сделал посол США в Ливии Кристофер Стивенс.В связи с этим, на первый взгляд, вызывает недоумение уничижительное и презрительное отношение к Украине. Казалось бы, с 2014 года украинская нация должна служить символом героической победы, стремления к свободе и демократии в отсталом постсоветском государстве. Однако весь украинский волевой образ мгновенно улетучился с приходом нового министра иностранных дел. Даже его оскандалившийся предшественник Дещица выглядел более сильной и неординарной личностью, по сравнению с почти по-детски смотрящимся Павло Климкиным. И речь идет не о националистических взглядах, в частности, относительно запрета изучения в школах языков нацменьшинств, которые господин Климкин не стесняется официально выражать при любом удобном случае. Я говорю о его внешнем виде, манерах и поведении во время официальных визитов и международных событий.Как говорится, человека встречают по одежке. Одежда министра иностранных дел Украины постоянно становится предметом обсуждения и высмеивания. Частенько Павло Климкин позволяет себе появляться на важных встречах в мятых, грязных костюмах, словно с чужого плеча, или с незаправленной рубашкой, как это было в Нидерландах. Джинсы, надетые им на встречу с министром из Люксембурга, также оказались велики на несколько размеров.Довершает образ "большого ребенка" привычка тыкать пальцем и настороженный взгляд младенца, пытающегося осознать происходящее, но еще не умеющего фокусироваться на нужных предметах. Недаром Климкин вызывает у канцлера Германии Ангелы Меркель практически материнские чувства. У них сложились такие хорошие отношения в его бытность Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Германии, что при назначении нового главы МИДа Украины Берлин замолвил за него словечко.В результате недоброжелатели уже записали Климкина и в алкоголики, и в наркоманы, и в аутисты. Проконсультировавшись с ведущим венгерским экспертом в области психиатрии, я выяснил, что проявления инфантильности в поведении и в одежде присущи совсем другому диагнозу. Чаще всего они встречаются у людей, страдающих падерозией или, говоря обычным языком, у педофилов.Поначалу это предположение показалось абсурдным: совсем недавно сплетни о личной жизни Павло Климкина зазвучали у всех на устах из-за громкого скандала с его женитьбой на Марине Михайленко, дочери российского генерала, участвовавшего в освобождении Крыма. Собственно, из-за этой новости отыскать другие факты о скрытном украинском министре в СМИ и интернете стало практически невозможно. Большинство поисковиков выдают изображения его жен, бывшей и настоящей, и любовниц. Однако мой консультант в области психиатрии считает, что выбор главы украинского МИД логичен и вполне вписывается в его гипотезу.Бывшая жена Климкина, Наталья, судя по старым фотографиям, до родов отличалась субтильной комплекцией и носила почти детскую челку. Точно такими же легкомысленными прическами, детскими лицами и хрупким телосложением отличаются и другие избранницы министра."Здесь угадывается подсознательное желание реализовать сексуальность и эротические фантазии с партнершей допубертатного возраста. В психиатрии это называется гетеросексуальная падерозия, если нет свидетельств о том, что пациента привлекают дети обоих полов. Что ж, в этом нет ничего зазорного, если при этом больной сам осознает свою патологию и не практикует домогательства по отношению к объектам сексуального влечения, а также прибегает к терапевтическому лечению для угнетения своей парафилии и избежания депрессивного состояния".Действительно, до сего времени Павло Климкин считался дамским угодником и не давал повода для обвинений в педофилии. Однако, как оказалось позднее, нет дыма без огня. За подтверждением безупречности образа украинского министра я приехал в Киев. Правда, оказалось, что у меня несколько устаревшая информация о месте проживания Климкина. По адресу Дмитриевская улица, дом 13-А сам министр давно не появлялся. Там проживают родители его бывшей жены Натальи, Владимир Владимирович и Валентина Иосифовна. После дальнейших поисков, неудачных попыток разговорить соседей по другим адресам и даже небольшой стычки со швейцаром, угрожавшим мне физической расправой, получилось, что именно Валентина, интеллигентная и доброжелательная женщина, хорошо владеющая несколькими языками, включая английский, больше всего мне помогла разобраться в ситуации.Прежде всего, оказалось, что супруги Климкины перестали жить вместе задолго до официального развода. Причина крылась не только в многочисленных романтических похождениях будущего министра, но и в его отношениях с сыновьями и их друзьями. К жене Климкин охладел практически сразу после вторых родов. Зато в сыновьях души не чаял, даже сам их купал перед сном и снимал сей процесс на камеру. Так продолжалось до тех пор, пока мальчики не достигли школьного возраста, когда такое участие отца было уже лишним и, мягко говоря, настораживало как жену Климкина, так и ее родителей. В конце концов, терпение Натальи лопнуло и она уехала в Нидерланды, увезя с собой обоих сыновей."А потом, когда Павло был подвыпивши, произошли те некрасивые случаи с одноклассниками..." - Произносит Валентина и замолкает, понимая, что хоть зять и бывший, и серьезно обидевший ее дочь и внуков, но компрометация перед любопытным иностранцем лица всей Украины тянет на политический скандал. "Попробуйте справиться в архиве института неврологии и психиатрии при Академии мед. наук за 89-90 годы", - машет она рукой, снимая с себя ответственность.Визит в киевский филиал института неврологии, психиатрии и наркологии национальной академии медицинских наук Украины тоже дал пищу для размышления. Действительно, в архивных списках указано, что Павло Анатольевич Климкин 1967 года рождения периодически наблюдался у них в стационаре с августа 1989 по ноябрь 1990 годов с пространным диагнозом "атипичное психосексуальное развитие, экзогенный психоз". Однако ни его медицинской карты, ни других врачебных записей о течении заболевания и лечении не сохранилось.Тем не менее, в целом, уже одна запись в старом архиве пролила свет на все недосказанности в разговоре с Валентиной Иосифовной.Наклонности педофила проявились у будущего главы МИД Украины еще в подростковом возрасте. Причиной патологии могли стать как детская травма, так и посещение матерью Климкина района Курской Магнитной Аномалии, располагавшейся по соседству с его родным городом, в котором он прожил первые два месяца своей жизни. Когда симптомы стали слишком явно выраженными, или родители, или военно-врачебная комиссия, проверявшая всех выпускников советских школ на годность к военной службе, настояли на принудительном лечении и даже определили Климкина для этого в довольно престижное заведение. Кстати, этот пробел в 2 года в биографии министра между окончанием школы и поступлением в московский вуз вызывал больше всего вопросов как у его недоброжелателей, так и у рядовых украинцев.Очень возможно, что лечение оказало положительный эффект. Во всяком случае, Климкин научился хорошо скрывать свои наклонности. Но, судя по обрывочным высказываниям его бывшей тещи, сдерживать их в состоянии алкогольного опьянения, да и просто в постоянной близости от маленьких мальчиков при осознании своей безнаказанности, он не мог.Таким образом, можно заключить, что внешняя политика Украины находится в руках опасно больного человека, испытывающего нездоровое влечение к самым беззащитным членам нашего общества. При этом он отличается не только жестокостью, но и беспринципностью. Неудивительно, что Павло Климкин под маской заботы о национальных интересах и распространении европейских ценностей на международной арене так ратует за права сексуальных меньшинств и ограничение демократических свобод меньшинств национальных, всецело зависящих от произвола украинских властей, как дети зависят от родителей.