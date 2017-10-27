100 дней до приказа

Минфин США выполняет наказ Трампа вскрыть 'темные стороны' российской политики и бизнеса накануне выборов президента





Утвержденный президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года федеральный закон за номером 115-44 "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (Сountering America's Adversaries Through Sanctions Act или CAATSA), касающийся санкций против Ирана, Северной Кореи и России, в статье 241 обязывает главу Минфина США, после консультаций с главой Службы национальной разведки и Госсекретарем США, не позднее чем через 180 дней после вступления закона в силу, предоставить в Конгресс доклад о ключевых политических фигурах и крупнейших предпринимателях России, связанных с Кремлем, с указанием размеров и источников их доходов, личных состояниях, сведений об активах родственников (включая жен, братьев и сестер, детей и родителей), а также информации об их деловых контактах с иностранными компаниями.

Таким образом, осталось не более 100 дней до момента, когда попавшие в этот отчет россияне столкнутся с введением персональных санкций, предполагающих запрет на въезд на территорию США, замораживание активов и запрет на ведение дел с американскими гражданами и компаниями.

За составление этих санкционных списков отвечает Office of Foreign Assets Control (OFAC), подразделение Минфина США, которое в 2014 году включило в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals) Геннадия Тимченко, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Юрия Ковальчука, мотивировав это тем, что они входят "в личный круг президента Путина", а позже и других, в том числе главу "Роснефти" Игоря Сечина.

Ожидаемый доклад Конгрессу США, коснется не только вопроса офшоров и так называемых незаконно заработанных денег, но и инвестиций, сделанных госкомпаниями и "полугосударственными организациями" из РФ в американские ценные бумаги, недвижимость, промышленные и банковские активы. Если источник происхождения денег вызовет сомнения у надзорных органов, то счета будут заморожены и конфискованы в судебном порядке.

В соответствии с подписанным Трампом законом, подобные доклады должны предоставляться в Конгресс США ежегодно, но первый из них должен быть оглашен к концу января - началу февраля 2018 года, то есть за полтора месяца до намеченных на 18 марта выборов президента России. Кроме "ближнего круга" Владимира Путина под пристальное внимание американского Минфина и спецслужб по проверке финансовой деятельности на предмет коррупционной составляющей попадают сотни если не тысячи богатейших людей России - все российское политическое руководство, включая членов правительства, депутатов Госдумы, члены Совета Федерации, весь крупный бизнес. Находящиеся за рубежом банковские счета и вся недвижимость российской бизнес- и политической элиты и их близких родственников подлежат проверке на предмет коррупционной составляющей.

По данным Национального бюро экономических исследований США (NBER), Россия - один из мировых лидеров по выведению в офшоры национальных богатств. По состоянию на 2016 год олигархи и чиновники РФ хранили в офшорах сумму, эквивалентную 60% ВВП страны - около 60 триллионов рублей (более 1 триллиона долларов). Однако и эти данные далеко не полные, так как исследователи учитывали только депозиты, но не ценные бумаги, облигации и доли паевых фондов.

Конгресс США поставил перед проверяющими структурами серьезную задачу: подготовить по каждой государственной (или аффилированной с ней негосударственной) компании, полугосударственной и негосударственной компании (если в руководстве компании находятся родственники российских олигархов, либо российской политической элиты) информацию об утечке капиталов, аффилированных лицах, структуре управления, схемах ухода денег и так далее. То есть в докладе Конгрессу США на основе проверок в сфере банковского регулирования, рынка ценных бумаг, страхования и недвижимости должны быть представлены отчеты с подробной информацией обо всех отношениях собственности вокруг каждой компании, включая также и зарубежные компании, аффилированные с российскими компаниями.

Информацию, представленную в этом докладе, вначале обсудит Конгресс США, а затем она будет обнародована.

Как отмечают эксперты, самый простой путь к сохранению нажитых российскими политиками и олигархами богатств - возврат денег в Россию, а также перевод из офшорной юрисдикции своей собственности. Но этот путь не выгоден. Возможно, поэтому российское правительство решило окончательно отказаться от идеи принудительной деофшоризации системообразующих компаний и их "дочек", объяснив это тем, что их перевод в юрисдикцию РФ создаст значительные риски для экономики страны в целом - риски могут возникнуть за счет ослабления конкурентных позиций на мировых рынках и неисполнения контрактов во внешнеэкономической сфере.

Под понятие "системообразующие" подпадают около 200 российских компаний. Их список был обнародован в 2015 году Минфином РФ. В него входят организации, включая холдинги и вертикально интегрированные компании, владельцы которых контролируют более 70% всего совокупного национального дохода России.

Но проверять, в том числе и и этих людей, Минфин США и финансовые спецслужбы будут независимо от того, являются они налоговыми резидентами России или нет. Напомним, так называемый "закон Тимченко", подписанный Путиным 4 апреля 2017 года, но действующий задним числом с 1 января 2014 года - с введения антироссийских санкций, разрешает богатейшим людям РФ быть налоговыми резидентами других стран, делая деньги в России и сохраняя контроль над всеми сегментами российских активов. Официальной статистики, кто из олигархов оказался освобожденным Путиным от уплаты российских налогов, нет. Минфин РФ отказался называть их имена.

Открытый Доклад об олигархах и полугосударственных организациях Российской Федерации должен проанализировать также происхождение полугосударственных организаций/компаний, их роль в экономике России, выяснить их руководящие структуры и бенефициарную собственность, а также объемы их зарубежной собственности.

Минфин США намерен выяснить масштабы проникновения российских лиц с политическим влиянием и полугосударственных организаций в ключевые сектора американской экономики - банковский, страхование, ценные бумаги, недвижимость. Должен быть идентифицирован уровень их близости к президенту России Владимиру Путину и другим членам российской правящей элиты, и аффилированных с ними лиц.

Под действия доклада могут попасть в принципе любые политические деятели России, так как под расследование подпадают те, кто связан с любыми "другими членами российской правящей элиты". Таким образом, США намерены расследовать связи между политическими деятелями РФ и олигархами, а также любые сведения о коррупции в отношении этих лиц в самый разгар президентской избирательной кампании, что не может не сказаться на ее ходе.

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