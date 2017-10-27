Самые свежие сплетни из Греции



Павел Онойко





Отдых широко известной своими выдающимися формами шоу-дивы Анны Семенович на одном из греческих курортов запомнился не только дорогостоящими подарками, но и дракой 2-х состоятельных бизнесменов, жаждущих внимания звезды российского шоу-бизнеса.

А́нна Семено́вич — российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица; бывшая солистка группы «Блестящие» недавно побывала с гастролями в Греции, где не только успешно поработала, но и обрела новую любовь. На аппетитную россиянку положил глаз местный бизнесмен Стефанас, который владеет финансовыми активами в Афинах. Интересно, что Семенович не сразу обратила внимание на ухаживания предпринимателя.

Изначально пребывание Анны Семенович в Афинах проходило беззаботно и без малейшего намека на скандал. "Сначала в моем номере каждый день стали появляться шикарные букеты роз", — рассказала популярная исполнительница. Вначале певица предположила, что за ней ухаживает обычный поклонник. Однако вскоре Стефанас рассекретил себя и пригласил певицу в шикарный ресторан. Анна согласилась. На следующий день Семенович и Стефанас отправилась на прогулку по островам на яхте бизнесмена.

Апогеем знаков внимания стало бронирование Стефанасом номера в 5-звездочном афинском отеле на ближайшие 50 лет стоимостью 1 миллион евро для звезды российского шоу-бизнеса. Далее события стали развиваться, как в мелодраматическом сериале.

Навестить Семенович в Грецию прибыл ее давний воздыхатель, некий швейцарский бизнесмен, который на протяжении нескольких лет тщетно добивался от певицы благосклонности. Когда он увидел, что за Анной ухаживает другой мужчина, неудачливый поклонник сильно разозлился и закатил скандал. Дело дошло до рукоприкладства.

"Мужчины подрались. Мне с коллегами пришлось их разнимать. Анна ушла из бара в компании господина Стефанаса, они провели вместе еще несколько дней. А второй джентльмен покинул нас на следующее утро", — цитирует сотрудника отеля, где развивались события, по имени Алексис.

Интересно, что после возвращения Анны Семенович в Москву, ее романтические отношения с греческим бизнесменом не закончились. Они созваниваются каждый день, и в ближайшее время Стефанас намерен посетить столицу России. Сама певица предпочитает не комментировать информацию о своем романе.

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