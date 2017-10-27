Трамп сказал, что Россия подрывает усилия Соединённых Штатов

по ядерной проблеме Северной Кореи





Reuters Staff

WASHINGTON (Reuters) - Президент Дональд Трамп заявил в среду, что Россия подрывала американские усилия по избавлению Северной Кореи от ядерного оружия, в то время как Китай был полезен.





Американский президент Дональд Трамп произносит речь перед награждением медалью Почёта ветерана войны во Вьетнаме, капитана в отставке Гэри Роуза, во время церемонии в Восточной комнате Белого дома в Вашингтоне, США, 23 октября 2017. REUTERS/Joshua Робертс

В интервью Fox Business Network Трамп сказал, что ядерный вопрос Северной Кореи было бы легче решить, если бы у Соединенных Штатов были лучшие отношения с Россией.

“Китай помогает нам, Россия же, вероятно, намерена действовать по другому и мешать тому что мы делаем” сказал Трамп относительно ситуации с Северной Кореей.

Серия испытаний Северной Кореей [ядерного] оружия и ряд все более и более агрессивных обменов “любезностями” между Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном усилили напряженность в отношениях.

Трамп оказывает давление на Китай, с тем чтобы он помог удержать под контролем ядерную программу Северной Кореи. Китай, единственный крупный союзник Северной Кореи, торговля в ним составляет больше 90 процентов объема внешней торговли этой изолированной страны.

Трамп написал в твите, что разговаривал с китайским президентом Си Цзиньпином в четверг, и разговор касался Северной Кореи.

Отношения США-Россия обострились из-за обвинений что Россия вмешивалась в американские президентские выборы 2016 года, из-за аннексии Москвой Крыма и ее поддержки сирийского правительства.

“Я думаю, что у нас могли бы быть хорошие отношения” с Россией, сказал Трамп. “Я думаю, что уладить северокорейскую ситуацию было бы легче”.

Во время прошлогодней кампании Трамп сказал что надеется улучшить отношения с Москвой.

статью прочитали: 59 человек