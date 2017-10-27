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опубликовано редакцией на Переводике 27.10.17 04:39
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Трамп сказал, что Россия подрывает усилия Соединённых Штатов

по  ядерной проблеме Северной Кореи


Reuters Staff


WASHINGTON (Reuters) - Президент Дональд Трамп заявил в среду, что Россия подрывала  американские усилия по  избавлению Северной  Кореи  от  ядерного оружия, в то время как Китай был полезен.


Американский президент Дональд Трамп произносит речь перед  награждением  медалью Почёта ветерана  войны во Вьетнаме, капитана  в  отставке  Гэри Роуза, во время церемонии в Восточной комнате Белого дома в Вашингтоне, США, 23 октября 2017. REUTERS/Joshua Робертс

В интервью Fox Business Network Трамп сказал, что ядерный вопрос Северной Кореи  было бы легче решить, если бы у Соединенных Штатов были лучшие отношения с Россией.

“Китай помогает нам,  Россия  же, вероятно,  намерена  действовать  по другому и мешать  тому  что  мы  делаем”  сказал Трамп относительно ситуации  с  Северной Кореей.

Серия  испытаний  Северной Кореей  [ядерного]  оружия  и ряд  все более и более агрессивных обменов “любезностями”  между Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном  усилили  напряженность  в  отношениях.

Трамп оказывает  давление  на Китай, с  тем  чтобы  он  помог  удержать  под  контролем  ядерную программу Северной Кореи. Китай, единственный крупный союзник Северной Кореи, торговля в  ним  составляет больше  90 процентов объема  внешней торговли  этой   изолированной страны.

Трамп написал в  твите, что  разговаривал  с китайским президентом Си Цзиньпином в четверг, и разговор  касался  Северной  Кореи.

Отношения США-Россия обострились  из-за обвинений  что  Россия вмешивалась в американские президентские выборы 2016 года,  из-за аннексии   Москвой Крыма  и  ее поддержки  сирийского правительства.

“Я думаю, что у нас могли бы  быть хорошие отношения” с Россией, сказал Трамп. “Я думаю, что уладить  северокорейскую  ситуацию  было  бы легче”.

Во время прошлогодней кампании   Трамп сказал   что надеется улучшить отношения с Москвой.

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теги: США  
   
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