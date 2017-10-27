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опубликовано редакцией на Переводике 27.10.17 11:28 скаут: yurjisam; переводчик yurjisam;

Ссылка на оригинал Могерини просит Восточную Европу не придавать значения нарушениям прав человека в Украине



Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в своем письме, адресованном Конраду Шимански, госсекретарю по европейским делам МИД Польши, призывает польских властей пересмотреть свою позицию в отношении проводимой правительством Украины реформы образования.





"Мы высоко ценим позицию Польской республики относительно прав национальных меньшинств на территории Украины, однако, принимая во внимание складывающуюся международную обстановку, просим Вас не ужесточать риторику в адрес украинского руководства в связи с принятием закона об образовании". Кроме того, подчеркивая высокий авторитет Польши среди восточноевропейских стран, госпожа Могерини настоятельно просит польские власти повлиять на "внешнеполитическую позицию" Венгрии и Румынии, которые также выступают с жесткой критикой в адрес Украины. "... просим Вас обсудить с румынскими и венгерскими коллегами возможность смягчения их риторики в адрес украинских властей по вопросу закона об образовании". По ее словам, Еврокомиссия принимает все меры по соблюдению прав национальных меньшинств Украины и удовлетворению интересов стран ЕС. В обмен на помощь польских властей в ЕС обещают пойти на уступки в тех вопросах, где между Варшавой и Брюсселем существуют разногласия, а именно по проблемам судебной реформы и обязательного размещения беженцев на территории Польши.



Разногласия между странами начались после принятия украинским правительством закона об образовании, который устанавливает жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств. В соответствие с ним, с 1 сентября 2018 года предметы, преподаваемые на языках меньшинств, останутся только в начальной школе, а с 2020 года все образование страны станет украиноязычным. Таким образом, закон вводит фактический запрет на получение образования на любом языке, кроме украинского, и лишает нацменьшинства права учиться на родном языке. Власти Венгрии и Румынии считают, что данная инициатива не только ущемляет права нацменьшинств, но и не соответствует основополагающим принципам европейского сообщества, частью которого так стремятся стать власти Украины. Венгерское правительство уже пообещало обратиться к европейским властям с требованием не допустить вступления закона в силу, а также заблокировать дальнейшее продвижение процесса по евроинтеграции Украины.



Исходя из содержания письма, можно сделать вывод, что в Брюсселе напрочь забыли о том, что именно ЕС должен выступать гарантом соблюдения главных европейских принципов. Еврокомиссия не только призывает международное сообщество не препятствовать действиям украинских властей, но и просит содействия в этом вопросе со стороны Польши, где также существуют проблемы с соблюдением демократических прав. Речь идет о судебной реформе, которая фактически переводит судебную ветвь власти под контроль исполнительной. Данная инициатива угрожает верховенству права в стране и противоречит базовым принципам ЕС. Стоит отметить, что если раньше представители Еврокомиссии выступали с жесткой критикой реформы, то теперь они готовы "уступить" Польше в этом вопросе, тем самым поощряя антидемократическую политику Варшавы. Еврокомиссия пойдет на компромисс и в вопросе миграционной политики Польши, которая сейчас отказывается выполнять установленные Брюсселем европейские квоты по приему беженцев. Получается, что такие государства, как Италия, Греция и Германия готовы принимать основной поток мигрантов, а Польша, являющаяся таким же членом единой Европы, верит в свою исключительность и не желает выполнять общие обязательства и проявлять европейскую солидарность.



Нынешнее правительство Польши все чаще отказывается подчиняться правилам и требованиям ЕС. Подобными просьбами и заявлениями о готовности идти на уступки Еврокомиссия лишь подогревает и без того большие амбиции польских властей, которые думают, что могут безнаказанно нарушать демократические права и диктовать свои правила игры всей Европе. статью прочитали: 20 человек Комментарии Сегодня статей опубликовано не было.

Перевел с reddit Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в своем письме, адресованном Конраду Шимански, госсекретарю по европейским делам МИД Польши, призывает польских властей пересмотреть свою позицию в отношении проводимой правительством Украины реформы образования.". Кроме того, подчеркивая высокий авторитет Польши среди восточноевропейских стран, госпожа Могерини настоятельно просит польские власти повлиять на "внешнеполитическую позицию" Венгрии и Румынии, которые также выступают с жесткой критикой в адрес Украины.. По ее словам, Еврокомиссия принимает все меры по соблюдению прав национальных меньшинств Украины и удовлетворению интересов стран ЕС. В обмен на помощь польских властей в ЕС обещают пойти на уступки в тех вопросах, где между Варшавой и Брюсселем существуют разногласия, а именно по проблемам судебной реформы и обязательного размещения беженцев на территории Польши.Разногласия между странами начались после принятия украинским правительством закона об образовании, который устанавливает жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств. В соответствие с ним, с 1 сентября 2018 года предметы, преподаваемые на языках меньшинств, останутся только в начальной школе, а с 2020 года все образование страны станет украиноязычным. Таким образом, закон вводит фактический запрет на получение образования на любом языке, кроме украинского, и лишает нацменьшинства права учиться на родном языке. Власти Венгрии и Румынии считают, что данная инициатива не только ущемляет права нацменьшинств, но и не соответствует основополагающим принципам европейского сообщества, частью которого так стремятся стать власти Украины. Венгерское правительство уже пообещало обратиться к европейским властям с требованием не допустить вступления закона в силу, а также заблокировать дальнейшее продвижение процесса по евроинтеграции Украины.Исходя из содержания письма, можно сделать вывод, что в Брюсселе напрочь забыли о том, что именно ЕС должен выступать гарантом соблюдения главных европейских принципов. Еврокомиссия не только призывает международное сообщество не препятствовать действиям украинских властей, но и просит содействия в этом вопросе со стороны Польши, где также существуют проблемы с соблюдением демократических прав. Речь идет о судебной реформе, которая фактически переводит судебную ветвь власти под контроль исполнительной. Данная инициатива угрожает верховенству права в стране и противоречит базовым принципам ЕС. Стоит отметить, что если раньше представители Еврокомиссии выступали с жесткой критикой реформы, то теперь они готовы "уступить" Польше в этом вопросе, тем самым поощряя антидемократическую политику Варшавы. Еврокомиссия пойдет на компромисс и в вопросе миграционной политики Польши, которая сейчас отказывается выполнять установленные Брюсселем европейские квоты по приему беженцев. Получается, что такие государства, как Италия, Греция и Германия готовы принимать основной поток мигрантов, а Польша, являющаяся таким же членом единой Европы, верит в свою исключительность и не желает выполнять общие обязательства и проявлять европейскую солидарность.Нынешнее правительство Польши все чаще отказывается подчиняться правилам и требованиям ЕС. Подобными просьбами и заявлениями о готовности идти на уступки Еврокомиссия лишь подогревает и без того большие амбиции польских властей, которые думают, что могут безнаказанно нарушать демократические права и диктовать свои правила игры всей Европе.