Могерини просит Восточную Европу не придавать значения нарушениям прав человека в Украине
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в своем письме, адресованном Конраду Шимански, госсекретарю по европейским делам МИД Польши, призывает польских властей пересмотреть свою позицию в отношении проводимой правительством Украины реформы образования."Мы высоко ценим позицию Польской республики относительно прав национальных меньшинств на территории Украины, однако, принимая во внимание складывающуюся международную обстановку, просим Вас не ужесточать риторику в адрес украинского руководства в связи с принятием закона об образовании
". Кроме того, подчеркивая высокий авторитет Польши среди восточноевропейских стран, госпожа Могерини настоятельно просит польские власти повлиять на "внешнеполитическую позицию" Венгрии и Румынии, которые также выступают с жесткой критикой в адрес Украины. "... просим Вас обсудить с румынскими и венгерскими коллегами возможность смягчения их риторики в адрес украинских властей по вопросу закона об образовании"
. По ее словам, Еврокомиссия принимает все меры по соблюдению прав национальных меньшинств Украины и удовлетворению интересов стран ЕС. В обмен на помощь польских властей в ЕС обещают пойти на уступки в тех вопросах, где между Варшавой и Брюсселем существуют разногласия, а именно по проблемам судебной реформы и обязательного размещения беженцев на территории Польши.
Разногласия между странами начались после принятия украинским правительством закона об образовании, который устанавливает жесткие ограничения на использование языков национальных меньшинств. В соответствие с ним, с 1 сентября 2018 года предметы, преподаваемые на языках меньшинств, останутся только в начальной школе, а с 2020 года все образование страны станет украиноязычным. Таким образом, закон вводит фактический запрет на получение образования на любом языке, кроме украинского, и лишает нацменьшинства права учиться на родном языке. Власти Венгрии и Румынии считают, что данная инициатива не только ущемляет права нацменьшинств, но и не соответствует основополагающим принципам европейского сообщества, частью которого так стремятся стать власти Украины. Венгерское правительство уже пообещало обратиться к европейским властям с требованием не допустить вступления закона в силу, а также заблокировать дальнейшее продвижение процесса по евроинтеграции Украины.
Исходя из содержания письма, можно сделать вывод, что в Брюсселе напрочь забыли о том, что именно ЕС должен выступать гарантом соблюдения главных европейских принципов. Еврокомиссия не только призывает международное сообщество не препятствовать действиям украинских властей, но и просит содействия в этом вопросе со стороны Польши, где также существуют проблемы с соблюдением демократических прав. Речь идет о судебной реформе, которая фактически переводит судебную ветвь власти под контроль исполнительной. Данная инициатива угрожает верховенству права в стране и противоречит базовым принципам ЕС. Стоит отметить, что если раньше представители Еврокомиссии выступали с жесткой критикой реформы, то теперь они готовы "уступить" Польше в этом вопросе, тем самым поощряя антидемократическую политику Варшавы. Еврокомиссия пойдет на компромисс и в вопросе миграционной политики Польши, которая сейчас отказывается выполнять установленные Брюсселем европейские квоты по приему беженцев. Получается, что такие государства, как Италия, Греция и Германия готовы принимать основной поток мигрантов, а Польша, являющаяся таким же членом единой Европы, верит в свою исключительность и не желает выполнять общие обязательства и проявлять европейскую солидарность.
Нынешнее правительство Польши все чаще отказывается подчиняться правилам и требованиям ЕС. Подобными просьбами и заявлениями о готовности идти на уступки Еврокомиссия лишь подогревает и без того большие амбиции польских властей, которые думают, что могут безнаказанно нарушать демократические права и диктовать свои правила игры всей Европе.
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