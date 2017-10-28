Это тебе не Россия, Паша

Художник-акционист Пётр Павленский, находящийся под стражей за поджог входа в Банк Франции в Париже, продолжает держать голодовку. Об этом в четверг написал в своём Facebook известный галерист Марат Гельман со ссылкой на адвоката Павленского, Доминик Бейрейтер Минков. Он объявил голодовку еще 19 октября, в знак протеста против отсутствия открытых слушаний в суде.

Павленский был взят под стражу в ожидании суда 18 октября, после того как психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Он обвиняется в умышленном повреждении чужого имущества, совершенным общеопасным способом. Ему грозит десятилетнее заключение и штраф в размере 10 тыс евро.

Это уже не первый поджог, совершенный Павленским: в феврале 2014 г. он зажег покрышки, сложенные им на Мало-Конюшенном мосту в Петербурге, а в ноябре 2015 г. поджег входную дверь здания ФСБ на Лубянке, за что суд приговорил его к штрафу в размере 500 тыс рублей и обязал возместить причинённые убытки.

Многие акции Петра Павленского номинировались на художественные премии. За поджог двери здания ФСБ (акция “Угроза”) организация Human Rights Foundation присудила художнику премию “За креативный протест”.

О реакции правозащитных и художественных кругов на парижскую акцию “Огонь революции” известно мало.