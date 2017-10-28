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Марк Твенов
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опубликовано редакцией на Переводике 28.10.17 20:08
скаут: amark.tvenov;
 
 

Митинги Навального скоро будут проходить за чертой города

Прогнозы о том, что популярность оппозиционного блогера Алекся Навального стремительно падает, пользователи социальных сетей, а также некоторые СМИ давали еще после его провалившихся акций 7 октября. Сегодня мы стали свидетелями того, что все предсказания оказались правдивыми.


28 октября Навальный прибыл в город Курск. Митинг, к счастью политического клоуна, был согласован. Мало того, администрация города предложила Алексею Навальному выбор, он мог выступить со своей заезженной пластинкой протеста утром, но блогер отказался. Видимо ему самому уже настолько стыдно за такую катастрофически низкую явку на митинги, что он решил проводить их в темноте. Окруженный голыми деревьями, Навальный вновь и вновь повторяет одну и ту же речь, в которой меняет только название города. Согласитесь, что это больше похоже на какой-то шабаш, а не на митинг. Такое ощущение, будто московский гастролер прибыл в провинциальный город, чтобы рассказать людям как Западе отмечают праздник Хэллоуин. Кстати, желающих послушать Навального было максимум 300 человек, не больше. Администрация подтвердила, что предлагала провести акцию в 10:00, но блогер посчитал, что осенний мрачный вечер куда лучше подходит для его выступления.

Все уже давно поняли, что Навальный - политический клоун, который считает себя Монархом Оппозиции, но в действительности ничего из себя не представляет. Все больше и больше людей понимают, что ФБК ничто иное как гастролирующий оппозиционный цирк, способный только развлечь простого прохожего. Больше ничего, кроме лицемерия и провокации он не несет. О штабах и соратниках Навального (как и о нем самом) найдено уже столько грязи и лжи, что ему пора свернуть всю свою деятельность и снять корону «борца с коррупцией» которую он когда-то водрузил себе на голову.

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теги: Алексей Навальный, Россия, Российская оппозиция  
   
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